Назад в элиту. Российские теннисистки начали путь наверх

Андреев сделал ставку на Вихлянцеву

Пока в матчах Мировой и второй Мировой групп противостояния только начинаются (как и обычно, игры там проходят в субботу и воскресенье), сборная России триумфально завершила своё выступление в первой группе европейско-африканской зоны. Россиянки по результатам жеребьёвки попали в подгруппу A, игравшую в небольшом польском городе Зёлена-Гура. В отличие от трёх других подгрупп, здесь команд было три, а не четыре, что давало всем участницам по дню отдыха. Сборная России в среду сыграла с Польшей, а в четверг с Данией, получив выходной накануне стыковых матчей за выход в плей-офф второй Мировой группы.

Вытащить себя из болота. Касаткина и Павлюченкова пытаются спасти сборную России Сборная России впервые с 1997 года проведёт матчи Кубка Федерации вне Мировых групп. Соперниками на групповом этапе будут Польша и Дания.

Против хозяек кортов капитан команды, Игорь Андреев, на одиночные игры выставил Наталью Вихлянцеву и Анастасию Павлюченкову. Выбор в пользу Вихлянцевой вместо первой ракетки России, Дарьи Касаткиной, Андреев объяснил тем, что Наталья прилетела в Польшу на день раньше Дарьи и успела лучше подготовиться, а также отметил, что корты здесь в целом лучше подходят Вихлянцевой. Наверняка сыграло свою роль и то, что Касаткина неудачно начала сезон. Австралийские турниры она просто провалила, а в Санкт-Петербурге смотрелась лучше, но проиграла в четвертьфинале Вере Звонарёвой. При этом до 1/4 финала Дарья дошла без игры – в первом раунде у неё был bye, а Мария Шарапова снялась до старта матча с ней.

Россиянки уверенно победили хозяек кортов

В любом случае доверие Наталья оправдала полностью, разгромив Игу Свёнтек – 6:0, 6:2. 17-летняя польская теннисистка на Australian Open прошла три раунда квалификации, а в первом круге победила Ану Богдан. Правда, потом она получила небольшую травму и с таким же разгромным счётом проиграла Камиле Джорджи. Можно предположить, что она не успела набрать форму после травмы, но серьёзных проблем у Иги точно не было – иначе она не стала бы играть в ничего не решавшем матче с Украиной за 3-е место в группе.

Второе очко в матче Россия – Польша принесла Анастасия Павлюченкова. Магда Линетт так просто не сдалась, но Павлюченкова всё же сломила её сопротивление в двух сетах (6:4, 6:3). На парный матч вышли Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян, и поначалу игра против Свёнтек и Алиции Росольски у них совсем не ладилась. Первый сет россиянки отдали под ноль, затем вроде бы нашли взаимопонимание на корте, но в решающей партии снова стало слишком много ошибок – 0:6, 6:3, 3:6.

Касаткина принесла России первое место в подгруппе

Этот парный матч, впрочем, мог иметь значение только в случае поражения России от Дании – тогда могла возникнуть ситуация с равенством в группе по общему количеству побед (по одной у каждой команды), и считалось бы соотношение выигранных и проигранных матчей. Но в четверг россиянки уверенно разобрались со своими соперницами, хотя 16-летняя Клара Таусон, только что выигравшая юниорский Australian Open, в первой партии дала Вихлянцевой бой. Наталье пришлось приложить немало усилий, чтобы отыграться и добраться до тай-брейка. Соперница нередко простреливала навылет в труднопредсказуемые моменты, оставляя Вихлянцеву наблюдать за полётом мяча со стороны, но в итоге опыт и стабильность россиянки перевесили. На вторую партию сил Кларе уже не хватило – 7:6 (7:3), 6:1 в пользу Натальи.

В отсутствие Каролины Возняцки вторым турнирным бойцом датчанок стала Карен Баррица, находящаяся в седьмой сотне рейтинг-листа. Касаткина в первой партии оформила ей «баранку». Второй сет получился более напряжённым, но Дарья взяла верх со счётом 6:4. Таким образом, россиянки обеспечили себе первое место в подгруппе A. На ничего не решавший парный матч Гаспарян в этот раз вышла вместе с Анастасией Потаповой – прошлой осенью этот дуэт был в полуфинале турнира в Ташкенте (а в одиночном разряде они встретились в финале, и Маргарита уверенно завоевала титул). Российская пара победила Баррицу и Марию Йесперсен, отдав соперницам всего четыре гейма.

Битва со Швецией за выход в плей-офф

Победительницами подгруппы B на следующий день стали шведки, выигравшие все три матча. Ключевое значение имела победа над сборной Украины в первый соревновательный день. Даяна Ястремская обыграла Юханну Ларссон, но следом Леся Цуренко провалила матч с Ребеккой Петерсон, взяв всего два гейма. В решающей парной встрече Ларссон и Петерсон победили Марту Костюк и Надежду Киченок со счётом 2:6, 6:3, 7:5. Затем и шведки, и украинки обыграли сборные Эстонии и Болгарии. Таким образом, в субботу Россию ожидал матч со Швецией за право выступить в плей-офф второй Мировой группы.

У шведок, в отличие от наших соперниц в подгруппе, обе теннисистки, выступавшие в одиночных матчах, входили в топ-100. Преимуществом при этом было то, что россиянки отдохнули после матчей в подгруппе (Павлюченкова получила даже два дня отдыха), а шведкам предстояло играть четвёртый день подряд. Петерсон, правда, пропустила встречу с Болгарией, так что у неё возможность передохнуть была. Первой при этом играла Ларссон, ставшая соперницей Вихлянцевой. Стартовая партия получилась достаточно нервной, Наталья не подала на сет при счёте 5:3, но уверенно провела тай-брейк. Во втором сете добытое на старте преимущество россиянка не упустила – 7:6 (7:1), 6:2.

Анастасия победила Ребекку Петерсон за такое же время, что и Наталья Йоханну (1 час 20 минут), но счёт получился более лёгким – 6:3, 6:2. В матче было несколько затяжных геймов, однако в целом игровой перевес россиянки был весомым. Павлюченкова действовала намного стабильнее, и свою подачу отдала лишь раз – при счёте 4:0 во второй партии. Таким образом, и в этом противостоянии с участием сборной России исход стал известен ещё до парного матча. Кстати, обе россиянки взяли у соперниц реванш за поражения на турнирах «Большого шлема». Вихлянцева проиграла Ларссон на «Ролан Гаррос» — 2017, а Павлюченкова уступила Петерсон на US Open – 2018.

С Нидерландами, Словакией и Японией Россия точно не встретится

Теперь предстоит дождаться результатов жеребьёвки плей-офф. Матчи состоятся 20 – 21 апреля, а участие в них примут восемь команд – по четыре из региональных зон и второй Мировой группы. Ещё одна сборная, помимо России, выйдет из первой европейско-африканской зоны (Великобритания или Сербия), одна – из азиатской (Казахстан, в стыковом матче победивший Китай) и одна – из американской (Бразилия, взявшая верх над Парагваем). Во второй Мировой группе близки к поражениям Италия, Словакия и Нидерланды, играющие соответственно со Швейцарией, Латвией и Канадой. В противостоянии Японии и Испании пока ничья, 1-1.

Россия в плей-офф в любом случае попадёт в четвёрку сеяных. Если голландки и словачки не спасутся с 0-2, то они также будут в посеве, как и проигравшая сборная в паре Япония – Испания. Соответственно, встречи с ними подопечные Игоря Андреева избегут. Напомним, что словачкам россиянки проиграли во второй Мировой группе год назад в последнем матче под руководством Анастасии Мыскиной. Взять реванш в этот раз точно не получится, но главная задача – победить любого соперника и начать следующий сезон во второй Мировой группе, без групповых матчей с несколькими оппонентами. Кроме того, теоретически возможна и реформа Кубка Федерации по примеру Кубка Дэвиса, которая может позволить нашей команде сразу бороться за трофей (при текущем регламенте сборная России может сделать это не раньше, чем в 2021 году), но пока это остаётся на уровне разговоров. Очевидно, мужские командные соревнования инвесторов интересуют больше.

