Медведев – с подарком, а Халеп – с «должком»

Турнир WTA/Premier. Доха (Катар). Qatar Total Open



Призовой фонд: $ 916 131.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 11-16 февраля.

Разница во времени с Москвой: нет.

Заявка на турнир (от 31.12.2018): Симона Халеп (1), Анжелика Кербер (2), Каролина Возняцки (3/WC), Элина Свитолина (4/WC), Каролина Плишкова (8), Кики Бертенс (9), Анастасия Севастова (11), Элисе Мертенс (12), Юлия Гёргес (14), Каролин Гарсия (19).

Полный список участников.

Отказались от участия: Наоми Осака (5), Мэдисон Кис (17), Ван Цян (21).

Снялись с турнира: Эшли Барти (15), Петра Мартич (32).

Действующий победитель: Петра Квитова.



Турнир в Дохе разыгрывается с 2001 года. К 2008-му он достиг наивысшей на тот момент 1-й категории, отобрав её у Цюриха. С того же года в течение трёх сезонов в столице Катара проводился и Итоговый чемпионат WTA, из-за чего в 2009-2010-х регулярный турнир брал паузу. В 2012-2014, 2016 и 2018-х турнир в Дохе забирал престижную категорию Premier 5 у Дубая. Эта договорённость остаётся и на последующие годы – в чётные более престижным становится Доха, а в нечётные, как сейчас, — Дубай.



Доха – очень успешный турнир для российских теннисисток. Здесь побеждали Анастасия Мыскина (2003, 2004), Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006) и Вера Звонарёва (2011). До финала доходили Елена Лиховцева (2003), Светлана Кузнецова (2004, 2007) и та же Звонарёва (2008). Ещё два раза в Дохе, как Мыскина и Шарапова, побеждала лишь белоруска Виктория Азаренко (2012, 2013). В этом году в основную сетку по рейтингу не попала ни одна россиянка – Шарапова травмирована, а Касаткина и Павлюченкова только что помогли в Польше сборной России в Кубке Федерации завоевать путёвку в плей-офф Мировой группы II, после чего взяли заслуженную неделю отдыха для подготовки к Дубаю. В финал квалификации пробились Людмила Самсонова и Анна Блинкова. Посев в этом году возглавили Симона Халеп и Каролина Плишкова, а вот действующая чемпионка Петра Квитова решила поберечь силы и получше подготовиться к Дубаю. Симона, кстати, существенно улучшила себе настроения после проигранного Australian Open и потерянного первого места в рейтинге – принеся две победы в одиночке, румынка внесла существенный вклад в победу своей сборной в рамках четвертьфинала Fed Cup над командой-лидером и действующим чемпионом – Чехией.

Турнир ATP World Tour 500. Роттердам (Нидерланды). ABN AMRO World Tennis Tournament



Призовой фонд: € 1 961 160.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 11-17 февраля.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Заявка на турнир (от 31.12.2018): Кей Нисикори (9), Карен Хачанов (11), Стефанос Циципас (15), Даниил Медведев (16), Милош Раонич (18), Николоз Басилашвили (21), Давид Гоффен (22), Чхун Хён (25), Жо-Вильфрид Цонга (SR), Стэн Вавринка (WC), Томаш Бердых (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Александр Зверев (4), Марин Чилич (7), Кайл Эдмунд (14), Григор Димитров (19), Ришар Гаске (26), Ник Кирьос (35).

Снялись с турнира: Роберто Баутиста-Агут (24), Люка Пуи (32).

Действующий победитель: Роджер Федерер.

Турнир в Роттердаме разыгрывается с 1972 года и сейчас относится к высокой категории ATP500. Рекордсменом по количеству титулов является американец Артур Эш – три. Побеждали здесь и россияне – Евгений Кафельников (1999) и Михаил Южный (2007), а до финала добирались Александр Волков (1992) и те же Кафельников (1996) с Южным (2010). В прошлом сезоне к турниру было особое внимание, поскольку на него заявился Федерер, который в итоге завоевал титул и поднялся на первое место в рейтинг-листе. Защищать титул швейцарец не стал, существенно пересмотрев свои взгляды на календарь. Без него сетку возглавили Кей Нисикори и Карен Хачанов. Ещё один россиянин, Даниил Медведев, только что выигравший в Софии, посеян под 5-м номером. Кстати, сегодня у Медведева день рождения – ему исполнилось 23 года.

Турнир ATP World Tour 250. Нью-Йорк (США). New York Open

Призовой фонд: $ 694 995.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 11-17 февраля.

Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Заявка на турнир (от 31.12.2018): Джон Иснер (10), Стив Джонсон (33), Джон Миллман (38), Фрэнсис Тиафо (39/WC), Адриан Маннарино (42), Сэм Куэрри (51), Теннис Сандгрен (61), Райан Харрисон (62), Джоржан Томпсон (72).

Полный список участников.

Отказались от участия: Кевин Андерсон (6), Алекс де Минор (31), Фелисьяно Лопес (64), Майкл Ммо (103).

Действующий победитель: Кевин Андерсон.



Турнир в Лонг-Айленде, появился в календаре в прошлом году, заняв место привычного для этого времени года Мемфиса. Первый розыгрыш на новом месте выиграл Кевин Андерсон, который первоначально заявился защищать титул, но затем в итоге снялся. Сетку-2010 возглавили американцы Джон Иснер и четвертьфиналист Australian Open Фрэнсис Тиафо.

Турнир ATP World Tour 250. Буэнос-Айрес (Аргентина). Argentina Open

Призовой фонд: $ 590 745.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 11-17 февраля.

Разница во времени с Москвой: -6 часов.

Заявка на турнир (от 31.12.2018): Доминик Тим (8), Фабио Фоньини (13), Диего Шварцман (17), Марко Чеккинато (20), Николас Джарри (43), Жоау Соуза (44), Малек Жазири (45), Душан Лайович (48), Давид Феррер (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Пабло Карреньо-Буста (23).

Действующий победитель: Доминик Тим.



Турнир в столице Аргентины разыгрывается с 1921 года. Наибольшее количество титулов завоевал здесь местная легенда Гильермо Вилас – восемь (1973-1977 (два), 1979, 1982). По три раза побеждали здесь испанцы Карлос Мойя (1995, 2003, 2006) и Давид Феррер (2012-2014). Кстати Феррер, завершающий свою длинную профессиональную карьеру, получил в этом году «уайлд-кард». Сетку возглавили действующий чемпион Доминик Тим из Австрии (2016, 2018) и финалист-2014 Фабио Фоньини. Для Доминика это будет первое соревнований после травмы, полученной во втором круге Australian Open.