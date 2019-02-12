Сотня – это цель, но не главная. Маэстро Федерер на распутье

Год назад Роджер Федерер пребывал в эйфории и готовился вернуться на первую строчку мирового рейтинга спустя шесть лет. После успешной защиты титула на Australian Open 36-летнему швейцарцу нужно было набрать буквально несколько сотен очков в Роттердаме, чтобы сместить травмированного Рафаэля Надаля c лидирующей позиции. С этой задачей Роджер справился и стал самым возрастным теннисистом, возглавившим мировой рейтинг. Он превзошёл показатель Андре Агасси, который был первой ракеткой мира в возрасте 33 лет и 133 дней. Прошёл всего год, но теперь уроженца Базеля обсуждают в контексте сложной карьерной ситуации. По итогам Australian Open ветеран выпал из топ-5, а по завершении турнира в Роттердаме потеряет ещё одну строчку и станет седьмым. Таковы реалии профессионального тенниса с его постоянной борьбой за рейтинговые очки. Разбираемся, как изменился Федерер в последние месяцы и что его ждёт в недалёком будущем.

Щелчок по носу от Циципаса

На Открытом первенстве Австралии швейцарец выступал в статусе третьего сеяного и действующего чемпиона. До матча со Стефаносом Циципасом у маэстро не было никаких проблем, но в четвёртом круге молодой грек надавил на болевые точки Роджера и лишил его возможности выиграть 21-й турнир «Большого шлема». После матча Федерер был подавлен, но всячески пытался это скрыть. «У меня достаточно поводов для сожалений. Возможно, по мне не видно, но это так. Сегодня я должен был брать второй сет. Мне всё равно как, но я должен был это сделать. В итоге это стоило мне победы». Через неделю кубок над головой поднял один из его главных визави – Новак Джокович. И в результате ещё больше обострилась борьба за неофициальное звание лучшего игрока всех времён.

«Старик Федерер нас заметил и… благословил». Как Циципас победил своего кумира Циципас попал в сказку и одолел Федерера на мэйджоре в Мельбурне. Пока это лучшее, что случалось в жизни молодого грека с русскими корнями.

Важной задачей для Роджера и его команды было абстрагироваться от негативных мыслей и не провалиться в психологическую яму. Буквально сразу он объявил, что впервые с 2015 года сыграет на грунтовых турнирах, а также снялся в нескольких рекламных роликах для своих спонсоров. В ближайшее время обладатель карьерного «Шлема» отправится в Дубай, где начнёт готовиться к «пятисотнику». Федерер выигрывал соревнования в столице ОАЭ семь раз, а ещё нередко использует этот город как базу для тренировочных сборов.

Возвращение на грунт

После Дубая Роджер поедет играть связку турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. В разные годы ему удавалось ударно проводить этот отрезок, а в 2017-м он и вовсе сделал «солнечный дубль», выиграв оба турнира подряд. После небольшой паузы он откроет для себя европейский грунтовый сезон, но в каком городе это случится, пока неизвестно. По всей вероятности, в Монте-Карло маэстро играть не будет: он уже намекнул, что вряд ли успеет восстановиться к старту этих соревнований. У «пятисотки» в Барселоне, которая пройдёт на неделю позже Monte-Carlo Rolex Masters, более высокие шансы: организаторы заинтересованы в приглашении высокого гостя, а сам игрок заявил, что хочет сыграть на одном-двух турнирах в преддверии «Ролан Гаррос». Также Федерер наверняка захочет принять участие в «Мастерсе» в Риме, где его ждёт как минимум одно незавершённое дело. На центральном корте Foro Italico Роджер проиграл пять финалов из пяти, но в Италии любят его и примут с распростёртыми объятиями. Не теряют шансов заполучить швейцарского рекордсмена турниры в Эшториле и Женеве, имеющие скромную категорию ATP 250.

Федерер: игра на грунте? Я предпочёл бы подготовиться к травяному сезону

Как бы ни сложился грунтовый отрезок, определяющим для швейцарца станет травяной сезон. Очевидно, что среди всех ТБШ именно на Уимблдоне он имеет наиболее высокие шансы на успех. Федерер как никто другой осознаёт важность грамотной подготовки к таким форумам.

Переоценка ценностей

В одном из недавних интервью Роджер заявил, что в 37 лет рейтинговые расклады перестали мотивировать его, и отныне значение будут иметь лишь победы над большими игроками и титулы на «мэйджорах». Это, конечно, разумно, но в чём-то он может и лукавить. «Даже если я опущусь в рейтинге ещё ниже, для меня это не страшно. Два года назад я выиграл «Большой шлем», будучи 17-м, и пока я чувствую, что могу одерживать такие победы, всё в порядке. Я предпочту быть 17-м, чем стоять третьим и не выигрывать «Шлемы» или турниры вообще». Федереру не отказать в амбициях, но в глубине души он понимает, что догнать Джимми Коннорса по количеству титулов ATP будет практически невозможно. Сейчас у швейцарца 99 трофеев, у американца – на десять больше. Всё идёт к тому, что в ближайшие год-два Роджер повесит ракетку на гвоздь и будет наслаждаться заслуженной пенсией. Выиграть 10 турниров за такой промежуток выглядит невыполнимой задачей, особенно в условиях того, что он не собирается распыляться на мелкие турниры.

Титулы на турнирах «Большого шлема» Фото: «Чемпионат»

Прогнозы экспертов

Федерер не любит разговоры о том, когда он планирует завершать карьеру, но после каждого мэйджора этих разговоров становится только больше. В прошлом году швейцарский ветеран признался, что был бы счастлив, если бы смог сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио. Однако сейчас специалисты сомневаются, что ему удастся это сделать. Кто-то считает, что его раздражают поражения от более молодых конкурентов, а кто-то полагает, что Роджер в силу разных обстоятельств исчерпал ресурсы своего организма. Легендарный Андре Агасси устал рассуждать на эту тему. «Федерер сделал так много для нашего спорта, что заслуживает права уйти в любой удобный для себя момент. Лично я перестал предсказывать конец карьеры Роджера много лет назад».

Швед Матс Виландер входит в число тех, кто сомневается в дальнейших перспективах уроженца Базеля. «Для меня вопросом остаётся его состояние, по-прежнему ли он способен добиваться больших побед. Больше Федерер не является действующим чемпионом Australian Open. Будет интересно, как он поступит дальше». Сам Роджер хочет перезагрузиться и поработать над ошибками. Особенно его возмутило то, как плохо он играл на приёме в обоих матчах с Циципасом на старте сезона. Ивану Любичичу и Северину Люти придётся поломать голову над тем, как решить эту проблему.