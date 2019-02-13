Расставание Осаки и Бажина. Что первая ракетка мира не поделила с тренером?

За год с небольшим Бажин превратил Осаку из игрока конца сотни в чемпионку двух «Шлемов» и первую ракетку мира. Но теперь они расстались.

История Бажина

Саша Бажин стал тренером Наоми Осаки ровно год назад, в начале декабря 2017-го. До этого он работал со многими топ-теннисистками в качестве спарринг-партнёра. Дольше всего продлилось его сотрудничество с Сереной Уильямс – восемь с лишним лет. Для американки Бажин был очень важным членом команды и играл гораздо большую роль, чем обычный спарринг-партнёр. Он поддерживал Серену, был с ней на многих вечеринках – в том числе на той самой, где она порезала ногу о разбитый бокал. Произошло это 7 июля 2010 года в Мюнхене, почти сразу после победы Серены над Верой Звонарёвой в финале Уимблдона. Саша вынес её из ресторана на руках, а через пару месяцев отвёз в больницу, когда американка начала кашлять кровью и ей поставили диагноз «лёгочная эмболия».

После расставания с Сереной немец помогал Виктории Азаренко, Слоан Стивенс (она, правда, тогда не входила в число топ-игроков) и Каролине Возняцки. Причины его расставания с этими теннисистками были разные, но из команды датчанки он ушёл как раз потому, что хотел заняться тренерской работой. Правда, он думал осесть в академии во Флориде, но тут получил приглашение стать тренером Осаки – и согласился.

Взлёт Осаки

Наоми не смогла ровно провести весь сезон, но то, на какой уровень она вышла на нескольких крупных турнирах, уже поразительно. До начала работы с Сашей она была просто талантливой и очень нестабильной теннисисткой без каких-либо значимых успехов во взрослом теннисе, а в марте 2018 года выиграла крупный турнир в Индиан-Уэллсе. Неожиданный успех несколько выбил Осаку из колеи, она долго не могла собраться и заиграть на том же уровне и на протяжении нескольких месяцев вылетала во втором-третьем круге практически во всех турнирах. Бажин в это время не ругался на свою подопечную, а, наоборот, подбадривал и успокаивал – во всяком случае, судя по тренерским тайм-аутам на турнирах WTA. И, по словам Осаки, эта поддержка и исходящий от Бажина позитивный настрой ей очень нужны: «Я часто спускаю на себя всех собак, а он, напротив, всегда сохраняет позитивный настрой и помогает мне справляться с трудностями».

И на самом крупном турнире в США, US Open, пазл её игры снова сложился идеально. Единственной, кто взял у Осаки сет в Нью-Йорке, стала Арина Соболенко. В финале японка уверенно победила Серену Уильямс, которая была её кумиром детства. Правда, финальный матч был омрачён судейским скандалом, устроенным Сереной. После победы на US Open Наоми дошла до финала в Токио и до полуфинала в Пекине, так что концовку сезона ей удалось провести более ровно.

Скандал с участием Серены Уильямс омрачил победу Наоми Осаки на US Open С. Уильямс поругалась с арбитром в финале US Open после штрафного очка и лишилась гейма в концовке матча. Чемпионкой стала 20-летняя Осака.

Трудовая победа на Australian Open

После совместной работы в межсезонье Осака ударно начала и этот год. На разминочном турнире в Брисбене японка дошла до полуфинала, уступив там Лесе Цуренко, а на Australian Open стала чемпионкой, выиграв второй турнир «Большого шлема» подряд. Здесь Наоми пришлось потрудиться куда больше, чем в Нью-Йорке. Четыре из семи ей матчей были трёхсетовыми, и в двух поединках подряд она проигрывала первую партию. Тем не менее Осака справилась со всеми соперницами и не дрогнула в финале, после того как уступила Петре Квитовой второй сет с тройного матчбола! Победив в этом поединке, Наоми стала первой ракеткой мира – невероятный прогресс с учётом того, что год назад она была во второй половине топ-100.

Логично, что после такого триумфа Наоми признали лучшей теннисисткой января. После этого на корт японка не выходила, не поехав в сборную на домашний матч Кубка Федерации и снявшись с турнира в Дохе из-за повреждения спины.

Японский триумф. Осака стала первым лидером тенниса из Страны восходящего солнца Упустив тройной матчбол, Наоми не пала духом и обыграла Петру Квитову в финальном матче. Расскажем об этом и вспомним другие яркие моменты.

Казалось, ничего интересного с ней сейчас не произойдёт – и вдруг Наоми сообщила о прекращении работы с Сашей Бажиным. «Всем привет, я больше не работаю с Сашей. Я благодарна ему за работу и желаю всего лучшего в будущем», — такое краткое сообщение японка оставила в своём «твиттере».

Бажин в ответ написал: «Спасибо, Наоми. Желаю тебе только лучшего. Это было великолепное путешествие! Спасибо, что позволила быть его участником».

Наоми и Саша почти не общались в Австралии?

А начиналось всё с того, что именно Осака и её семья уговорили Бажина стать её тренером. «Я уже почти не хотел ездить по турнирам, потому что три последних сотрудничества получились очень короткими. Моя философия такова: чем дольше работаешь с кем-то, тем это эффективнее. Лучше узнаёшь игрока, партнёрство становится теснее. Но Наоми оказалась очень хорошей девочкой, и семья у неё классная, очень добрая. Я не смог отказаться. Кроме того, я видел в ней огромный потенциал, и мне было интересно понять, как я могу ей помочь. Так всё и началось», — объяснял Бажин, который уже был готов к тому, чтобы остаться тренером в теннисном клубе во Флориде. В итоге долгое сотрудничество и на этот раз не получилось, хотя в эффективности ему не откажешь.

По информации AFP, Осака и Бажин фактически не общались с начала года, когда и произошёл сбой в их отношениях. Сообщается, что некоторые тренировки Наоми по ходу Открытого чемпионата Австралии длились не более 10 минут и могли вовсе проходить без наставника.

Nikkan Sports дополнил это сообщение, уточнив, что тренировка между полуфиналом и финалом завершилась через 10 минут после её начала, а Осака по большей части не слушала советов Бажина на протяжении всего турнира. Кроме того, Наоми несколько раз вовсе не приходила на корты, которые Саша бронировал для тренировок. По словам агента Наоми, она считает, что уже достаточно окрепла психологически и теперь ищет тренера, который поможет ей улучшить технику ударов. По всей видимости, в Бажина в этом аспекте она не верила.

Мнения читателей

Конечно, можно предполагать и другие причины расставания, в том числе личные конфликты, но об этом мы вряд ли когда-либо узнаем. Например, подробности прекращения рабочих отношений Бажина и Серены Уильямс неизвестны до сих пор. И вот некоторые версии, выдвинутые читателями «Чемпионата».



ctax

Саня захотел денег.



slavaned

Бабло решает.



civilnyserulnik

Умом Наоми не понять.



milenaj

Вызывает уважение Бажин: и результаты отличные, и репутация хорошая, и сам по себе скромный. Только вот не все его тренером считают, позиционируют как спарринга.

Logos-2017

Вряд ли дело в Саше, скорее всего, Наоми слишком быстро оперилась. Посмотрим, что с ней дальше будет.



vladimir223344

У Саши, видно, вместе с самооценкой и такса выросла.



mrsergik55

О как. Похоже, Бажин пользуется спросом за свои результаты с Осакой. Наверное, поступило предложение, от которого он не смог отказаться. Скоро узнаем, от кого.



rinnatt

Тандем тренер — подопечная работал весьма эффективно: «Мастерс», два «Шлема» подряд, первый номер рейтинга. Все работало, а как известно, то, что работает, не трогай. Хороших тренеров много, а вот своего среди них найти теперь будет сложнее, чем взять ещё один «Шлем». Человеческой глупости нет предела, вряд ли Бажин был инициатором разрыва, он даже не успел как следует насладиться плодами своего творческого успеха от довольно-таки трудной и нервной работы. Заставлять пахать звезду ещё больше, чем раньше — это трудное дело, ведь против первого номера рейтинга все играют с двойной отдачей, значит, и тренироваться нужно больше, чем раньше.



korvin2005

Наверное, Бажин заставлял звезду работать, настаивал, критиковал. А кто он такой, чтобы что-то советовать победительнице 2 ТБШ? А если ещё и мама влезла, то развод точно обеспечен.