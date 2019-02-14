«У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба»

День святого Валентина для Иванович и Пуиг, проблемы со здоровьем у Шараповой и Возняцки, а также особая подготовка Федерера и Джоковича.

После недельных пауз на игры Кубка Дэвиса и Кубка Федерации теннисный календарь практически вышел на рабочий режим. «Практически» – потому что игры за сборные всё равно сказались на следующих соревнованиях – в частности, Гарсия, Плишкова и Барти были вынуждены сняться с турнира категории Premier в Дохе, в сетке которой образовалось в итоге аж 5 лаки-лузеров. Посмотрим, что происходит в эти дни в соцсетях у спортсменов.

Медведев – с подарком, а Халеп – с «должком» Медведев после титула в Софии сыграет в Роттердаме, Тим после травмы – в Буэнос-Айресе, а Халеп после победы в Fed Cup над лидером – в Дохе.

14 февраля – день святого Валентина. Праздник всех влюблённых отмечают по всему миру, в частности и известные теннисисты. Тёплые слова в адрес бывшей первой ракетки мира Аны Иванович написал её муж – футболист клуба «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер.

У олимпийской чемпионки Рио Моники Пуиг дела на корте в этом сезоне идут не очень хорошо – единственный матч основной сетки турнира WTA она выиграла формально даже в прошлом году – 31 декабря в Окленде, а дальше были поражения в Сиднее и Мельбурне. В Кубке Федерации тоже не всё получилось – хотя сама Пуиг выиграла все три свои одиночки, но в сборной Пуэрто-Рико её больше никто не поддержал. В итоге её команда проиграла региональную группу I в зоне Америка. Но Моника не унывает, тем более что у неё есть её любимый – бейсболист Дерек Дитрих, рядом с которым все временные карьерные трудности отходят на второй план.

А вот украинке Элине Свитолиной удаётся совмещать успехи как на личном фронте, так и на профессиональном. Побывав со своим возлюбленным Гаэлем Монфисом сначала в Париже, а потом в Софии, где тот неплохо выступил на турнире (полуфинал), Элина переместилась затем в Доху, где она посеяна под высоким 4-м номером и уже пробилась в полуфинал.

Пребывает в прекрасном расположении духа и Симона Халеп. Похоже, румынка смогла пережить потерю первого места в рейтинге, «перезагрузилась» после поражения в 4-м круге Australian Open от Серены Уильямс, и внесла существенный вклад в сенсационную победу своей сборной над чемпионками Кубка Федерации теннисистками из Чехии. Ну а следом в Дохе Халеп смогла уверенно пробиться в четвертьфинал.

Ещё одной из ярких звёзд турнира в Дохе должна была стать Каролина Возняцки. Датчанка приняла участие в грандиозном национальном дне спорта в Катаре, организованном для детей в местной академии, однако с самого турнира WTA из-за простудного заболевания Каролине пришлось сняться.

Кстати отказ Возняцки от участия в турнире в Дохе позволил упомянутой Серене Уильямс без игры вернуться в топ-10, поскольку датчанка не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал. Однако для самой Серены это вряд ли знаковое событие. Для неё важнее быть рядом с любимой дочкой Алексис-Олимпией. Настолько рядом, что даже умещаться с ней в одной детской кроватке.

Виктория Азаренко вернулась в сборную Беларуси после трёхлетнего перерыва и внесла посильный вклад в победу над командой Германии и выход в полуфинал Кубка Федерации. Ну а следом Азаренко отправилась в Америку к своему любимому сыну Лео, с которым посетила океанариум с настоящими акулами.

Бывшая 12-я ракетка мира Татьяна Головин отправилась в Катар работать комментатором, а её детям явно пришёлся по вкусу местный пляж.

Канадка Эжени Бушар сейчас 80-я ракетка мира и в основу турнира в Дохе пробраться через квалификацию не смогла. Однако эта девушка никогда не унывает и везде найдёт какой-нибудь колоритный фон для новых фотографий.

Россиянка Мария Шарапова не так давно побывала в другой арабской стране – Марокко, затем заехала в Лондон и оказалась в итоге в Нью-Йорке. Погода там отнюдь не солнечная, да и дела с карьерой пока у бывшей первой ракетки мира никак не наладятся. На турнире в Санкт-Петербурге Шарапова снялась с матча второго круга из-за травмы правого плеча, по этой же причине только что отказалась от участия в крупном турнире в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта. Пока точная дата возвращения Марии на корт неизвестна.

На перепутье сейчас находится и действующая первая ракетка мира Наоми Осака. Японка выиграла два «шлема» подряд – US Open и Australian Open, однако затем не поехала помогать своей сборной в Кубке Федерации, снялась с турнира в Дохе, да к тому же объявила о расставании с тренером Сашей Бажиным. Японка решила в этот непростой момент переключить своё внимание на заботу о волосах, котором мешает повышенная влажность во Флориде.

Тему волос продолжила Аманда Анисимова. Перед 17-летней американкой с русскими корнями встала радикальная проблема – краситься ли ей в фиолетовый цвет или нет.

Один из самых низкорослых теннисистов мужского тура – аргентинец Диего Шварцман – уверенно держится в топ-20. Поддержку соотечественнику выразила знаменитая Габриэла Сабатини – одна из лидеров мирового женского тенниса в конце 1980-х и начале 1990-х как на корте. В благодарность Диего назвал её идолом и заверил, что её любят все.

Лидер мужского рейтинга Новак Джокович умеет радоваться жизни и находить забавное в, казалось бы, самых простых житейских ситуациях. Например, в детском автокресле.

А вот бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер решил поменять свой календарь. В этом году он не стал защищать титул в Роттердаме, зато заявился на другой турнир ATP 500, который пройдёт в Дубае с 25 февраля по 2 марта. А пока есть немного времени, теннисный волшебник продемонстрировал немного магии.