По стопам Джоковича. Цонга и Бердых сражаются с соперниками и рейтингом ATP

Теннис с его рейтинговой системой предъявляет серьёзные требования к здоровью игроков. Травма и как следствие длительное восстановление может подкосить любого, и это отнюдь не банальные слова. Новак Джокович первое время после операции на локте был бледной тенью самого себя, проигрывая таким неожиданным соперникам, как Таро Даниэль и Бенуа Пэр. После вынужденного простоя теннисист не только теряет позиции в рейтинге, но и чувствует нервозность, всевозможными путями пытаясь вернуться в зону комфорта. Снова найти себя на корте получается далеко не у всех и не сразу, в туре было полно примеров, когда у игроков не получалось вернуться туда, где они находились до травмы.

Только в последнее время, устав бороться с травмами и осознав безвыходность ситуации, карьеру завершили Андреас Хайдер-Маурер и Фаррух Дустов. Австриец выдал прощальные гастроли, отыграв несколько «Шлемов» по защищённому рейтингу, а вот узбекскому теннисисту пришлось уйти на менее привлекательных условиях. Фаррух был в сотне, но так и не сыграл в основе мэйджора, потому что слишком поздно решился заморозить рейтинг. Недавно он стал капитаном сборной Узбекистана в Кубке Дэвиса, но наверняка планировал поиграть ещё какое-то время. Это в некоторой степени печальные примеры, но есть и были куда более удачные.

Цонга – один из лучших игроков тура на старте сезона

Сверхуспешный сезон-2017 забрал у француза Жо-Вильфрида Цонга энергию, здоровье и целый сезон игровой карьеры. Цонга был хедлайнером турнира St. Petersburg Open-2017, но как следует зажечь в Питере ему помешали проблемы с коленом. Тогда бывший игрок топ-5 не в полной мере понимал, что с ним происходит и собирался разобраться с этим в межсезонье. Играя на уколах, он продолжил ездить по турнирам, о чём в дальнейшем наверняка пожалел. В феврале 2018-го боль стала невыносимой, что и вынудило Жо-Вильфрида приостановить выступления. Поначалу француз был уверен, что консервативное лечение поможет исправить ситуацию, но позднее врачи убедили его в необходимости хирургического вмешательства. Перед операцией финалист Australian Open-2008 думал, что восстановится к началу грунтового сезона, но всё в итоге затянулось. Он пропустил грунт, траву и американский хард, вернувшись в тур осенью к серии турниров в закрытых помещениях.

Молодёжь выкинула французов из первой двадцатки. Почему провалились «мушкетёры» Кризис поколений разразился во французском теннисе. Цонга, Монфис и Гаске уже не тянут уровень топ-20, а молодёжь пока не созрела.

До конца сезона Цонга успел принять участие в турнирах в Метце, Антверпене, Вене и Париже, но больших успехов там он не снискал. С сентября по ноябрь теннисист выиграл лишь один матч – у Гвидо Пельи на European Open, проиграв при этом четыре. «Вишенкой на торте» стал совершенно провальный финал Кубка Дэвиса для сборной Франции в Лилле. Жо был частью этой команды и ничего не смог противопоставить хорвату Марину Чиличу в очном поединке.

Уйдя в отпуск в удручающем настроении, уроженец Ле-Мана не стал зацикливаться на неудачах и вдумчиво подошёл к вопросу подготовки к новому сезону. Предсезонка получилась короткой, но ему было важно не перегрузиться и избежать рецидива травмы колена. Сильное желание вернуться туда, где он находился, предопределило его успех. Выиграв пару-тройку матчей в Брисбене, Цонга буквально светился от счастья. Он создал вокруг себя позитивную атмосферу, и в дальнейшем это помогло ему добиться успеха. После поражения от Новака Джоковича в Мельбурне ветеран взял титул в Монпелье и поправил своё рейтинговое положение. На этой неделе Жо-Вильфрид выступает в Роттердаме, где пока тоже обходится без поражений. Ещё немного, и ему удастся вернуться в топ-100, но это только начало большого камбэка.

Бердых возвращает себе уверенность

В прошлом сезоне локомотив чешского тенниса последнего десятилетия больше времени провёл на больничной койке, нежели на корте. В результате отказа от выступления на US Open Бердых впервые в карьере пропустил два ТБШ подряд. Безусловно, это не могло не повлиять на его рейтинговое положение. Пропустив полгода, Томаш откатился на 71-ю строчку мировой классификации и впервые за 13 лет закончил сезон вне топ-20. «Я по-прежнему наслаждаюсь теннисом, но делаю это лишь тогда, когда нахожусь в форме. Моя цель на данный момент – восстановиться от травмы спины и подойти к новому сезону во всеоружии». Чех в этом преуспел и сразу дошёл до финала на первом турнире в году. Бердых вполне мог выиграть соревнования в Дохе, но в титульном матче, да и в целом на той неделе не было равных Роберто Баутиста-Агуту. На Australian Open чешский игрок бодро провёл первую неделю, но выйти в четвертьфинал ему помешал будущий финалист Рафаэль Надаль.

Бердых: в первых двух сетах матча с Надалем меня будто не было на корте

Финалист Уимблдона-2010 открыл indoor-кампанию в Монпелье, где также имел шансы на завоевание трофея. В полуфинале его обыграл Пьер-Юг Эрбер, что, конечно, воспринималось как сенсация. В Роттердаме защитить прошлогодний четвертьфинал не удалось – он проиграл Денису Шаповалову и откатился (в плане рейтинга) туда, где начинал нынешний сезон. Но учитывая плотность в середине первой сотни, уже к марту Томаш может вернуться как минимум в топ-50. Главное, что бывший четвёртый номер рейтинга снова в игре и постепенно подбирается к прежним ощущениям.

Дарси и Типсаревич начали сезон без рейтинга

Янко Типсаревичу и Стиву Дарси – ребятам из старой гвардии тура в этом году исполняется 35 лет. Они понимают, что лучшие годы карьеры уже позади, но при этом ещё могут заработать какое-то количество денег. И если Янко только запустил процесс возвращения в элиту, то Стив уже сделал первые шаги. В начале января бельгийский ветеран был одним из главных возмутителей спокойствия. Дарси добрался до полуфинала турнира в Пуне, где потерпел поражение от Иво Карловича. В Австралии ему откровенно не повезло с жеребьёвкой: в первом круге его выбил ещё один хорват, но уже представитель новой школы, – Борна Чорич. В Кемпере и Монпелье выиграть что-либо у Стива не получилось, но вот на челленджере в Шербуре бельгиец вернулся на победный путь. В пятницу ему предстоит матч с Лукашем Росолом за выход в полуфинал, а в другой половине сетки всё внимание приковано к Николя Маю и Уго Юмберу. У Дарси были серьёзные проблемы с локтем, из-за чего он пропустил весь сезон-2018, но сейчас изменил некоторые базовые движения, и, кажется, его уже ничего не беспокоит.

Что касается Типсаревича, то его впору называть одним из главных неудачников тура. Янко в своей карьере травмировался так часто, что если подсчитать, сколько времени он провёл в лазарете, то можно насчитать три, а то и четыре десятка месяцев. В марте 2018-го сербу оперировали травмированное колено, а за полгода до этого ему делали операции на обоих бёдрах. Тогда он клялся, что больше никогда не согласится на хирургическое вмешательство, но сердце и разум всякий раз диктуют свои условия. Типсаревич научился терпеть, меняться, подстраиваться и превозмогать боль. В итоге он вернулся на корт в январе 2019-го, но и это стоило ему больших усилий.

В декабре на одной из тренировок Янко подвернул лодыжку, в результате чего пропустил несколько недель предсезонки и попрощался с полноценной подготовкой. Это не могло не повлиять на его функциональное состояние и результаты. В первом круге Мельбурна уроженец Белграда проиграл Григору Димитрову, а затем взял месячную паузу. На этой неделе экс-восьмая ракетка мира выступал на челленджере в Бангкоке, где в третьем круге проиграл другому недавнему «возвращенцу» – Джеймсу Дакворту.