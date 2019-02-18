Красота дня. Девушка, которая вдохновляет Гаэля Монфиса на новые победы

На Australian Open Элина Свитолина и Гаэль Монфис объявили об отношениях, а через месяц француз победил на крупном турнире в Роттердаме.

Год назад Гаэль Монфис после раннего проигрыша Новаку Джоковичу на Australian Open отправился в Латинскую Америку на февральскую грунтовую серию. В этот раз француз и не думал улетать на другой континент – он очарован Элиной Свитолиной, которая в это время играет турниры в Дохе и Дубае. Любовь вдохновила Монфиса – в Софии он дошёл до полуфинала, уступив Даниилу Медведеву, а в Роттердаме взял у россиянина реванш и в итоге завоевал восьмой титул в карьере.

Точно неизвестно, когда Свитолина и Монфис начали встречаться. Украинка рассказала об их отношениях после победы во втором круге Australian Open, когда Гаэль сидел в её боксе и болел за неё. В то же время они завели совместный «инстаграм», в котором не только выкладывают фото и видео, но и отвечают на вопросы подписчиков.

Первое совместное фото Элины и Гаэля на отдыхе появилось в середине ноября, когда они были на яхте в компании с Ариной Соболенко. Вполне вероятно, что они начали встречаться ещё раньше, до Итогового чемпионата WTA, так что победа украинской теннисистки на этом турнире тоже могла быть вдохновлена их отношениями.

В общем «инстаграме» влюблённой пары есть немало милых фотографий. Например, такая, где Элина спит у Гаэля на плече.

Кстати, Свитолина понемногу учит Монфиса фразам на русском языке, в чём можно убедиться, если отслеживать «сториз» этого «инстаграма». Первой фразой Гаэля стала «Как дела, братан?» Сама украинка тоже потихоньку учится говорить по-французски.

После Australian Open Элина не поехала играть за сборную в региональной зоне Кубка Федерации. Украинская федерация тенниса заявила, что причиной отказа Свитолиной стали финансовые разногласия. Изначально из того заявления следовало, что не сыграет за команду и Даяна Ястремская, но она всё-таки прилетела в Польшу и провела несколько матчей. А Свитолина в это время отправилась с Монфисом в Париж.

Из Парижа Элина и Гаэль полетели в Софию. Монфис – на турнир ATP 250, а Свитолина просто чтобы подольше побыть со своим молодым человеком, поболеть за него и позаботиться о нём – например, принести пиццу.

На День всех влюблённых они тоже выложили совместную фотографию, хотя сделана она наверняка была раньше. Гаэль 14 февраля готовился к четвертьфиналу Роттердама, а Элина играла четвертьфинал в Дохе.

А в конце января они объявили, что за каждый эйс на двух ближайших турнирах будут отдавать по сто долларов на благотворительность. Средства будут переведены на счёт детской больницы в Одессе. Монфис два турнира с тех пор уже сыграл (Софию и Роттердам), а для Свитолиной вторым соревнованием будет Дубай.

Кстати, в Дубае Элине предстоит защищать титул. В прошлом году она успешно справилась с этой задачей, став третьей теннисисткой, выигравшей турнир в ОАЭ два раза подряд. Дважды дубль там делала Жюстин Энен (2003 – 2004 и 2006 – 2007), однажды это удалось Винус Уильямс (2009 – 2010). Если украинка победит и на этот раз, то станет первой в истории турнира спортсменкой, выигравшей там три раза кряду.

Свитолина в последние годы любит турниры категории Premier 5, к которой сейчас относится Дубай. Из девяти титулов, завоёванных ей в 2017 и 2018 годах, почти половина, четыре, пришлась именно на эти соревнования. Это Дубай, Рим и Торонто два года назад и Рим в 2018-м. Что до Дубая в прошлом году, то тогда он был турниром чуть более низкой категории, просто Premier. Дело в том, что женские соревнования в Дубае и Дохе ежегодно обмениваются категориями по взаимной договорённости, и очередь крупнейшего города ОАЭ проводить турнир Premier 5 выпадает на нечётные года.

Что Элине пока не удаётся, так это хорошо сыграть на турнире «Большого шлема». В чём-то это схоже с ситуацией Александра Зверева, который тоже выступает на «Шлемах» куда ниже своих возможностей. Он также выигрывал несколько «Мастерсов» (фактически аналог Premier 5), тоже был третьей ракеткой мира и тоже не проходил на мэйджорах дальше четвертьфинала. Правда, Свитолина была на этой стадии четыре раза, в то время как Зверев лишь однажды. Два последних четвертьфинала Элины пришлись на Australian Open – в прошлом и нынешнем году.

Интересно, что своим любимым покрытием Свитолина называла траву. Именно такие данные содержатся в её профиле на официальном сайте ITF, который создан во времена выступлений Элины в юниорском теннисе. Она была в финале юниорского Уимблдона в 2012 году, проиграв Эжени Бушар. Единственный титул на юниорских «Шлемах» Свитолина при этом завоевала на грунте, выиграв «Ролан Гаррос» в 2010-м.

Возвращаясь к сборной Украины – в текущем олимпийском цикле Элина играла за неё дважды, но оба выступления пришлись на 2017 год. Если в регламенте за оставшийся до Олимпиады в Токио год с небольшим ничего не поменяется, то Свитолиной необходимо быть в заявке сборной на групповой раунд европейско-африканской группы в 2020-м, чтобы получить допуск на Игры.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Элина дошла до четвертьфинала. В третьем круге она нанесла поражение первой ракетке мира, Серене Уильямс, но после этого взяла всего два гейма у Петры Квитовой, которая в итоге завоевала бронзовую медаль. В паре с Ольгой Савчук Свитолина проиграла уже в первом раунде, а в смешанном парном разряде не выступала. А во время Олимпиады в Лондоне 17-летняя Элина была во второй сотне рейтинг-листа и в число участниц не попала.