Шарапова между вечеринками и фитнесом, Федерер с соперником, Бушар с фанатами

Календарная зима стремительно подходит к концу. Но к теннису это относится лишь опосредованно, поскольку в холодных регионах турниры проводятся под крышей, а в более жарких местах, таких как Дубай, можно играть на открытом воздухе круглый год. Посмотрим, что происходит в эти дни в соцсетях у спортсменов.

Молодёжь штурмует Марсель, а Осака возглавила караван в Дубае Свитолина пошла за третьим титулом в Дубае, Хачанов отказался защищать трофей в Марселе, а дель Потро отправился в Делрэй-Бич.

Турнирный график у Марии Шараповой снова прервался из-за травмы плеча. Она не доиграла турнир в Санкт-Петербурге, пропустит весь февраль и уже объявила, что снялась с крупного соревнования в Индиан-Уэллсе. Однако россиянка не унывает, а продолжает культурно обогащаться. В частности, она побывала на днях на киностудии «Парамоунт», а также вместе со своим бойфрендом Александром Гилксом посетила в Беверли-Хиллз открытие выставки легендарного японского художника Такаси Мураками.

Но Мария не забывает и о тренировках. Ожидается, что она выйдет на корт на турнире Майами, который пройдёт с 19 по 30 марта.

Ещё одна бывшая первая ракетка мира, Виктория Азаренко, после поездок на турнир в Санкт-Петербург и на матч Кубка Федерации в Германию вновь воссоединилась в Америке со своим Лео. Теннисистка наслаждается каждым мгновением, которое может провести вместе с любимым сыном.

Серена Уильямс тоже в восторге от общения со своим ребёнком. Её дочери Алексис-Олимпия понравилось в детском поезде.

На женском турнире в Дубае сошла с дистанции уже на старте первая ракетка мира Наоми Осака. Японка неожиданно рассталась с тренером Сашей Бажиным, с которым она выиграла два «шлема» подряд – US Open и Australian Open. Осака пока остаётся лидером мирового рейтинга, но соперницы подбираются всё ближе. Возможно, гонки на мотоцикле по пустыне помогут Наоми совершить новый рывок.

У Арины Соболенко с тренером Дмитрием Турсуновым всё в порядке. Белорусская теннисистка осваивается в десятке. В Дубае она добралась до третьего круга, где не смогла реализовать 6 матчболов и сошла с дистанции. Арина попыталась философски отнестись к такому результату: «Это то поражение, которое даёт мне гораздо большее, чем выигрыш».

Украинку Элину Свитолину приехал поддержать её молодой человек – Гаэль Монфис. После титула на турнире категории ATP500 в Роттердаме француз снялся с турнира ATP250 в Марселе, а на следующей неделе сыграет как раз в Дубае, на ещё одном соревновании ATP500. Элина подмога оказалась как нельзя кстати – она успешно добралась до полуфинала.

Однако на этой стадии соревнований чемпионку Дубая двух последних лет остановила неудержимая на этой неделе Белинда Бенчич. Швейцарка проводит настоящий турнир жизни – она обыграла подряд трёх теннисисток топ-10 – Арину Соболенко, Симону Халеп и Элину Свитолину.

Ну а в финале Белинде досталась в соперницы четвёртая подряд соперница из топ-10 – Петра Квитова. У чешки на кону не только престижный титул, но и возвращение на рекордное для неё второе место в рейтинге. Как говорится, выше только космос.

Обогнать чешка может Симону Халеп, которая начала год первой ракеткой мира, а теперь может откатиться уже на третье место. Румынская теннисистка с новым тренером проработала всего 10 и опять последовало увольнение. Ну а известный способ вытеснить негативные эмоции – это шопинг.

Вот уж кто никогда не унывает, так это Эжени Бушар. Канадская теннисистка сошла с дистанции во втором круге, уступив как раз Халеп. Однако у Эжени по всему миру есть армия поклонников, которая заряжает её позитивной энергией.

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова нашла красоту даже в обычной тренировке. На фоне заката в Дубае получился неплохой кадр.

После долгожданного титула в Монпелье, а затем четвертьфинала в Роттердаме, где француз Жо-Вильфрид Цонга уступил россиянину Даниилу Медведеву, он затем сошёл с дистанции уже на старте соревнований в Марселе (кстати уступил он ещё одному представителю России – Андрею Рублёву). Но Жо-Вильфрид всё равно доволен, что он постепенно возвращается в тур.

Упомянутый Даниил Медведев и его соотечественник Карен Хачанов неделю в Монпелье пропустили, зато появилось побольше времени подготовиться к «пятисотнику» в Дубае.

Забавным момент получился с ещё одной парой на тренировочных кортах в Дубае. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер отлично позанимался с немцем Филиппом Кольшрайбером, а по итогам жеребьёвки оказалось, этим двум теннисистам предстоит сыграть друг с другом в первом же круге.