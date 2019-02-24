Восстать из пепла. Как Белинда Бенчич удивила весь теннисный мир

Белинда Бенчич прервала долгое молчание и выдала потрясающую неделю в Дубае. В финале турнира категории Premier 5 швейцарка одолела финалистку Australian Open Петру Квитову, а по ходу соревнований выбила из борьбы ещё трёх теннисисток топ-10 – Арину Соболенко, Симону Халеп и Элину Свитолину. По итогам дубайских приключений экс-седьмая ракетка мира поднимется на 23-ю строчку рейтинга.

В карьере Белинды было много взлётов и падений, но по своему потенциалу и игровым качествам она должна находиться в первой десятке. Она выстрелила в 2014 году, когда стала четвертьфиналисткой US Open, одолев по ходу турнира двух соперниц из топ-10 – Елену Янкович и Анжелику Кербер. Годом ранее Белинда штурмовала юниорский тур, была первой ракеткой мира и брала титулы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

В 2015-м швейцарка выиграла травяной турнир в Истбурне, а затем блеснула в Торонто – в Канаде она обыграла четырёх теннисисток из топ-10. В феврале 2016-го Бенчич после финала в Санкт-Петербурге впервые в карьере вошла в первую десятку рейтинга WTA, но закрепиться в элите спортсменке помешали травмы.

Травмы не дали закрепиться в топ-10

В 2016 году швейцарка травмировалась так часто, что в мире тенниса появился мем, по-доброму высмеивающий обилие травм молодой теннисистки. В марте она не доиграла стартовый матч в Майами, сославшись на странную боль в пояснице. Из-за этой травмы Белинда пропустила грунтовую часть сезона, и вернулась в тур на травяных соревнованиях в Хертогенбосхе. По удивительному стечению обстоятельств, уже через неделю Бенчич получила новую травму, снявшись с турнира в Бирмингеме из-за повреждения бедра. На Уимблдоне теннисистка мучилась с левым запястьем, которое позднее забрало у Белинды несколько месяцев карьеры. В тот период она не знала, как справиться с этими проблемами, но сдаваться, конечно, не собиралась. «Такое ощущение, что я попала в замкнутый круг. После одной травмы сразу появляется другая – только оправилась, сразу снова что-то вылезло. Это очень обидно. Я не могла поверить, что это происходит, не могла принять эту ситуацию».

Со временем травмы никуда не делись, и это только усугубляло психологическое состояние теннисистки. На турнире в Ухане Бенчич упала по ходу матча со Светланой Кузнецовой и при счёте 3:6, 4:3 отказалась от продолжения борьбы, объяснив, что почувствовала боль именно в той области спины, которая беспокоила её весной. Швейцарка завершила сезон на 44-й позиции в мировом рейтинге, а спустя год и вовсе финишировала 74-й. Белинда плохо играла на старте сезона-2017, проиграв семь из восьми матчей на уровне WTA. В мае она решила сделать операцию на запястье, после чего вернулась в строй только в сентябре. Первым турниром после длительной паузы стал «стотысячник» ITF в Санкт-Петербурге, где она сходу взяла титул. В городе на Неве этническая словачка играла вдохновенно, хотя и чувствовалось, что ей не хватает игровой практики. К концу года Бенчич вышла на пик формы и быстро вернулась в топ-100, но в первой части нового сезона ей снова чего-то не хватало.

Открыла дорогу поколению 1997 года

Швейцарская спортсменка в туре настолько давно, что можно подумать, что ей уже прилично за двадцать, но самом деле ей всего 21 год. Поколение теннисисток, родившихся в 1997 году, уже не первый год штурмует крупнейшие турниры в женском теннисе, но всё начиналось с Белинды Бенчич в 2014 году. По количеству звёзд теннисный класс-97 можно сравнить с выпускниками академии «Манчестер Юнайтед» 1992 года, которые позднее стали легендами не только английского, но и мирового футбола.

Дружит с Касаткиной, Саккари и Младенович

Бенчич вместе с подругами пытается развеять миф о том, что дружбы в WTA-туре не существует. Она проводила отпуск с Кристиной Младенович и Антонией Лоттнер, отмечала день рождения Дарьи Гавриловой в компании других коллег и пишет комментарии под постами Дарьи Касаткиной, Аны Конюх и Марии Саккари. «Кто сказал, что мы не дружим? Шарапова, наверное? Или Бушар? Я так не считаю. Мы круглый год ездим на одни и те же турниры, видимся постоянно. В такой обстановке невозможно не поздороваться, не поболтать».

Под крылом Федерера и Хингис

Не последнее место в возвращении Белинды Бенчич на тот уровень, которого от неё ждали уже больше двух лет, сыграл и её звёздный соотечественник Роджер Федерер. Второй год подряд Белинда в составе сборной Швейцарии выиграла Кубок Хопмана, выступая в дуэте с восьмикратным чемпионом Уимблдона. В последнее время Белинда неоднократно высказывалась о 20-м победителе турниров «Большого шлема» в самом что ни на есть положительном ключе, называя факт игры в паре с Роджером – сбывшейся мечтой.

Свою лепту в становление Бенчич как игрока внесла и Мартина Хингис. Белинда никогда не скрывала, что многому научилась у Мартины. И сама Хингис помогала своей молодой соотечественнице советом. А мать одной из лучших спортсменок конца прошлого века Мелани Молитор даже тренировала юную Бенчич в годы её становления в большом теннисе. Многие эксперты часто подчёркивали, что стиль игры молодой швейцарки похож на Хингис, и это звучало как комплимент.