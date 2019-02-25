Федерер подготавливает в Дубае рывок наверх

Турнир WTA/International. Акапулько (Мексика). Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC



Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 25 февраля – 2 марта.

Разница во времени с Москвой: -9 часов.

Заявка на турнир (от 14.01.2019): Слоан Стивенс (5), Михаэла Бузэрнеску (26), Донна Векич (29), Даниэль Коллинз (35), Софья Кенин (37), Йоханна Конта (38), Чжэн Сайсай (40), Дарья Гаврилова (41), Виктория Азаренко (WC), Варвара Флинк (Q).



Полный список участников.



Отказались от участия: Се Шувэй (27), Айла Томлянович (47), Екатерина Александрова (72), Эжени Бушар (79).



Действующий победитель: Леся Цуренко.

Турнир в Акапулько относится к категории WTA/International и разыгрывается с 2001 года. Изначально он проводился на грунте, а с 2014-го переместился на хард. Финалисткой первого розыгрыша была россиянка Елена Дементьева. По два титула здесь завоевали Аманда Кётцер (2001, 2003), Флавия Пеннетта (2005, 2008), Винус Уильямс (2009, 2010), Сара Эррани (2012, 2013) и Леся Цуренко (2017, 2018). Защищать трофей украинка на этот раз не приехала. Первый номер посева получила чемпионка-2016 Слоан Стивенс. Одна из «уайлд-кард» досталась Виктории Азаренко. Россиянка Екатерина Александрова отказалась от поездки в Мексику после того, как далеко продвинулась по турнирной сетке в Будапеште. Но всё-таки одна представительница России всё же пробилась в сетку Акапулько – это успешно преодолевшая квалификацию Варвара Флинк.

Турнир ATP World Tour 500. Дубай (ОАЭ). Dubai Duty Free Tennis Championships



Призовой фонд: $ 2 736 845.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 25 февраля – 2 марта.

Разница во времени с Москвой: +1 час.

Заявка на турнир (от 14.01.2019): Роджер Федерер (3), Марин Чилич (7), Кей Нисикори (9), Карен Хачанов (11), Борна Чорич (12), Стефанос Циципас (15), Милош Раонич (17), Даниил Медведев (19), Маркос Багдатис (WC).



Полный список участников.



Отказались от участия: Чхун Хён (25), Пьер-Юг Эрбер (55), Энди Маррей (229/SR).

Снялись с турнира: Аляж Бедене (67).



Действующий победитель: Роберто Баутиста-Агут.

Мужской турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и проводится с 1993 года. Чаще всего здесь отличались Роджер Федерер – семь титулов (2003-2005, 2007, 2012, 2014, 2015) и Новак Джокович – четыре (2009-2011, 2013). Трижды в финалах играли россияне – Марат Сафин (2001) и Михаил Южный (2007, 2010). Роджер и возглавил посев нынешнего розыгрыша вместе с Кеем Нисикори. Федерер сейчас занимает 7-е место в рейтинг-листе ATP и до начала травяного сезона ему почти не нужно защищать очков (кроме финала Индиан-Уэллса), так что у швейцарца есть неплохая база для скорого рывка вверх. Действующий чемпион Роберто Баутиста-Агут не попал в число сеяных. В сетке значились и два россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев, но Хачанов уже проиграл на старте Николозу Басилашвили.

Турнир ATP World Tour 500. Акапулько (Мексика). Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC



Призовой фонд: $ 1 780 060.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 25 февраля – 2 марта.

Разница во времени с Москвой: -9 часов.

Заявка на турнир (от 14.01.2019): Рафаэль Надаль (2), Александр Зверев (4), Джон Иснер (10), Диего Шварцман (16), Алекс де Минор (29), Стив Джонсон (34), Андреас Сеппи (35), Джон Миллман (37), Давид Феррер (WC).

Полный список участников.



Отказались от участия: Кевин Андерсон (6), Григор Димитров (21), Мартин Клижан (40).



Действующий победитель: Хуан-Мартин дель Потро.



Открытый чемпионат Мексики среди мужчин с 1993 года проводился в Мехико, а в 2001-м переехал в Акапулько, где объединился с вновь созданным женским соревнованием. С 2014-го состязание переместилось с грунта на хард. Рекордсменами по количеству титулов – по четыре – являются Томас Мустер (1993-1996) и Давид Феррер (2010-2012, 2015). Феррер, завершающий карьеру, получил от организаторов «уайлд-кард». Если главная звезда пятисотника в Дубае – Федерер, то в Акапулько фронтменом стал Рафаэль Надаль. Испанец вместе с Александром Зверевым из Германии возглавил посев.

Турнир ATP World Tour 250. Сан-Паулу (Бразилия). Brasil Open



Призовой фонд: $ 516 205.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 25 февраля – 3 марта.

Разница во времени с Москвой: -6 часов.

Заявка на турнир (от 14.01.2019): Малек Жазири (43), Жоау Соуза (44), Леонардо Майер (53), Альберт Рамос-Виньолас (64), Гидо Пелья (65), Максимильян Мартерер (71), Роберто Карбальес-Баэна (75), Хауме Мунар (79).



Полный список участников.



Действующий победитель: Фабио Фоньини.



Открытый чемпионат Бразилии проводился с 2001 года в Коста-ду-Саупе, а в 2012-м переехал в Сан-Паулу. По три титула на счету испанца Николаса Альмагро (2008, 2011, 2012) и уругвайца Пабло Куэваса (2015-2017). Действующий чемпион Фабио Фоньини защищать титул не приехал, а посев возглавили Жоау Соуза и Малек Жазири.