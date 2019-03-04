Поражение Касаткиной от автомата, фотосессия Бушар и Ястремской

Свитолина и Монфис летят в Индиан-Уэллс, Шарапова с бойфрендом на вечеринке, Осака тренируется с новым наставником, а Джокович – с братьями.

Разными путями теннисный караван постепенно добирался до одной точки – Индиан-Уэллс. В солнечной Калифорнии вот-вот начнётся крупный объединённый (мужской и женский) турнир с солидным призовым фондом. А пока посмотрим, что происходит в эти дни в соцсетях у спортсменов.

100 – это только начало. Как Роджер Федерер шёл к юбилейному титулу Роджер Федерер стал вторым в истории теннисистом, чьё количество титулов выражается трёхзначным числом.

Агнешка Радваньска дебютировала в польской версии довольно популярной по всему миру телепередачи «Танцы со звёздами». Бывшая вторая ракетка мира и победительница итогового чемпионата WTA-2015 вполне неплохо влилась в новый для себя формат действа. И наверняка спортивное прошлое помогло ей так лихо отплясывать с профессиональным танцовщиком Стефано Терраццино.

21-летняя Ана Конюх, устав бороться с болями в правом локте, решилась на операцию, о чём сообщила своим подписчикам, давно не получавшим от неё известий. Консервативные методы не принесли успеха, так что теперь хорватка вернётся в строй не скоро, учитывая и проблемы с левой ногой. На данный момент Конюх, в середине 2017-го находившаяся в топ-30, уже откатилась на 538-е место рейтинг-листа WTA и после возвращения ей придётся начинать пробираться наверх с самого низа.

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2017 Елена Остапенко провела ряд тренировок в академии Ника Боллетьери под присмотром Ютаки Накамуры – тренером по физической подготовке, который раньше входил в команду Марии Шараповой. Год назад Остапенко поднялась на самое высокое пока для себя 5-е место рейтинга, а сейчас 21-летняя теннисистка из Латвии уже находится за пределами топ-20, так что самое время что-то исправить.

Сама же Мария Шарапова пока продолжает оставаться вне игры. Из-за травмы плеча она не доиграла турнир в Санкт-Петербурге, пропустила весь февраль, а на днях вслед за Индиан-Уэллсом снялась ещё и с Майами. Так что возвращение в строй россиянки состоится теперь не раньше апреля. Но Шарапова не унывает, а продолжает вести активную светскую жизнь, не забывая при этом и о тренировках. Мария вместе со своим бойфрендом Александром Гилксом посетила в Голливуде званый ужин в честь Дэвида Бэкхема. Среди гостей была певица, модный дизайнер и жена легендарного футболиста Виктория Бекхэм, а также режиссер фильма «50 оттенков серого», сценарист, продюсер, художница и фотограф Сэм Тейлор-Джонсон.

Ещё одна пара влюблённых – Элина Свитолина и Гаэль Монфис – совершила 16-часовой перелёт из Дубая в Калифорнию, где на днях стартует супертурнир с призовым фондом более 9 млн долларов. Отметим, что результаты француза последнее время пошли в гору – он добрался до полуфинала турнира в Софии, потом выиграл «пятисотник» в Роттердаме, пропустил Марсель и прямиком отправился в Дубай, где поддержал Элину на Premier 5. Украинка добралась до полуфинала, а затем сама осталась поддержать Гаэля на следующей неделе на «пятисотнике». Монфис тоже пробился в полуфинал. В итоге Монфис вернулся в топ-20.

Результаты Дарьи Касаткиной в нынешнем сезоне пока не впечатляют. Но первая ракетка России не унывает – она попыталась поднять настроение дуэлью с игровым автоматом. Казалось, счастье было так близко, но…

Четвертьфиналистка Australian Open Анастасия Павлюченкова неудачно сыграла на Premier 5 в Дубае, зато появились дополнительные дни для тренировки во Франции. Сейчас россиянка уже в Индиан-Уэллсе и готовится к старту на местных кортах.

Воодушевлён ближайшим стартом в Индиан-Уэллсе Томаш Бердых. 33-летний чех постепенно набирает игровую форму и продвигается вверх в рейтинг-листе. Сейчас он поднялся на 81-е место.

Первая ракетка мира Новак Джокович после победы на Australian Open взял паузу в выступлениях. За это время он получил престижную премию, отдохнул с семьёй, занимался благотворительностью, но при этом продолжал готовиться к очередному крупному турниру – в Индиан-Уэллсе. Вместе с братьями Марко и Джордже Новак основательно поработал над физподготовкой в калифорнийском Сан-Диего. Результат этой работы скоро увидят все поклонники тенниса.

Неоценима братская поддержка и для 20-летнего Стефаноса Циципаса, который только что добрался до финала «пятисотника» в Дубае и впервые пробился в топ-10. 18-летний Петрос Циципас на данный момент не имеет в активе рейтинговых очков, но он уже вовсю защищает цвета сборной Греции в Кубке Дэвиса и наверняка воодушевлён успехами брата.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, как и Джокович, тоже взяла паузу в выступлениях после Australian Open, где она сошла на стадии четвертьфинала. Американка должна вернуться на корт тоже в Индиан-Уэллсе, а пока проводит последние спокойные дни вместе с любимой дочерью Алексис-Олимпией.

Первая ракетка мира Наоми Осака после отставки Саши Бажина готовится к турниру с новым тренером Джермэйном Дженкинсом.

Прекрасное настроение перед началом Индиан-Уэллса и у сестёр Плишковых. Попробуйте определить – где Кристина, а где Каролина.

Такие крупные турниры, как Индиан-Уэллс, — это редкая возможность в сезоне увидеть в одном месте всех сильнейших теннисисток. WTA воспользовалась ситуацией и подготовила фотошут с яркими представительницами тура. Ну а у нас есть возможность подсмотреть, как это происходило изнутри. Так украинка Даяна Ястремская готовилась к съёмкам.

Ну а представить любую медийную активность без Эжени Бушар просто невозможно.