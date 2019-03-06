Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров

В солнечной Калифорнии в среду начинается представительный объединённый турнир – Индиан-Уэллс. Мужские и женские одиночные сетки рассчитаны на 96 теннисистов и 7 кругов (32 сеяных начинают борьбу со второго круга). Помимо турниров «Большого шлема» только Индиан-Уэллс и Майами длятся две недели, а не одну. Призовой фонд Индиан-Уэллса растёт год от года, и в 2019-м будет разыграно по $ 9 млн у мужчин и женщин, то есть суммарно 18 млн, что на два больше, чем в прошлом сезоне.

Победители в каждом из одиночных разрядов получат по $ 1,35 млн. Кроме того, предусмотрен специальный бонус $ 1 млн для игрока, который одновременно победит как в одиночке, так и в паре. Такие дубли относительно редки. Их было всего 6 в истории турнира, и последний раз в одиночке и паре выиграла Вера Звонарёва (2009). Индиан-Уэллс – это по сути город-турнир, ведь официальное число жителей здесь 5 165 человек (по данным 2013 года), а только один главный стадион большого комплекса Indian Wells Tennis Garden вмещает 16 000 зрителей. В городе тёплый, сухой климат, в году бывает примерно 354 солнечных дня и выпадает в среднем менее 150 мм осадков.

Турнир WTA/Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (Калифорния, США). BNP Paribas Open.



Призовой фонд: $ 8 359 455.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 6-17 марта.

Разница во времени с Москвой: -11 часов (с 10 марта – 10 часов).

Заявка на турнир (от 14.1.2019): Симона Халеп (1), Анжелика Кербер (2), Каролина Возняцки (3), Наоми Осака (4), Слоан Стивенс (5), Петра Квитова (6), Элина Свитолина (7), Каролина Плишкова (8), Дарья Касаткина (10), Анастасия Павлюченкова (44), Евгения Родина (69), Екатерина Александрова (72), Наталья Вихлянцева (Q).



Полный список участников.



Отказались от участия: Камила Джорджи (28), Мария Шарапова (30), Екатерина Макарова (60), Луксика Кумкхум (67).

Действующий победитель: Наоми Осака.

Женский турнир в Индиан-Уэллсе разыгрывается с 1989 года и относится к наивысшей категории соревнований WTA – Premier Mandatory. За 30 предыдущих розыгрышей никому из теннисисток не удалось выиграть его хотя бы трижды. По две победы на счету целого ряда известных спортсменок – Мартина Навратилова (1990, 1991), Мэри-Джо Фернандес (1993, 1995), Штеффи Граф (1994, 1996), Линдсей Дэвенпорт (1997, 2000), Серена Уильямс (1999, 2001), Ким Клейстерс (2003, 2005), Даниэла Гантухова (2002, 2007), Мария Шарапова (2006, 2013) и Виктория Азаренко (2012, 2016).

Действующей чемпионкой Индиан-Уэллса является Наоми Осака, для которой это был вообще первый титул в карьере. Затем она выиграла US Open-2018 и Australian Open-2019, в результате чего поднялась на первую строчку рейтинг-листа WTA. Теперь японке нужно защищать 1000 очков за победу. В промежуточном рейтинге она пока лидирует, но конкурентки совсем рядом и в случае осечки Осаки её могут опередить сразу четыре теннисистки – чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и американка Слоан Стивенс. Подробно все расклады приведены в таблице.

Турнир в Индиан-Уэллсе печально знаменит расистским скандалом, который произошёл здесь в 2001 году с участием сестёр Уильямс. Те объявили данным соревнованиям многолетний бойкот, который завершился лишь в 2015-м. В 2018-м Индиан-Уэллс стал первым официальным одиночным турниром для Серены после рождения дочери Алексис-Олимпии. Нынешний розыгрыш Уильямс начнёт как сеяная со второго круга матчем против победительницы пары Лапко – Азаренко, ещё одной теннисистки, вернувшейся в тур после рождения ребёнка.

С чистого листа. Как Серену встретили в Индиан-Уэллсе Серену Уильямс встретили в Индиан-Уэллсе овациями, а американка ответила слезами. Впрочем, без свиста тоже не обошлось.

Что касается россиянок, то в нынешнем розыгрыше не выступит ни одна из прошлых чемпионок. Мария Шарапова (2006, 2013) из-за травмы плеча пропустит и Индиан-Уэллс и Майами, Вера Звонарёва (2009) проиграла в финале квалификации, а Елена Веснина (2017) после рождения дочери пока находится в декретном отпуске. Восстанавливается после травмы и трёхкратная финалистка Светлана Кузнецова (2007, 2008, 2017). Ни одной победы в сезоне в одиночке пока не одержала Екатерина Макарова – после поражения в Дубае она снялась с Индиан-Уэллса. В их отсутствие в розыгрыше-2019 сыграет 5 представительниц России – финалистка-2018 Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина, Екатерина Александрова и «квалифаер» Наталья Вихлянцева.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Индиан-Уэллс (Калифорния, США). BNP Paribas Open.



Призовой фонд: $ 8 359 455.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 7-17 марта.

Разница во времени с Москвой: -11 часов (с 10 марта – 10 часов).

Заявка на турнир (от 14.1.2019): Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (2), Роджер Федерер (3), Александр Зверев (4), Кевин Андерсон (6), Марин Чилич (7), Доминик Тим (8), Кей Нисикори (9), Карен Хачанов (11), Даниил Медведев (19), Ласло Джере (92/WC).



Полный список участников.



Отказались от участия: Хуан-Мартин дель Потро (5), Чхун Хён (25), Ришар Гаске (26), Фернандо Вердаско (28), Аляж Бедене (67), Вашек Поспишил (74).



Действующий победитель: Хуан-Мартин дель Потро

Мужской турнир впервые был проведён в городке Тусон (штат Аризона) – в 1974-м и 1975-м. Затем он проводился в калифорнийских городах Палм-Спрингс в 1976-1978 годах, Ранчо-Мираж (1979, 1980) и Ла-Квинта (1981-1986). С 1987-го турнир обосновался в своём нынешнем месте – Индиан-Уэллсе, а в 1990-м был включён в образованную в тот год «Мастерс-серию», которую тогда он открыл и с тех пор неизменно является стартовым в сезоне соревнованием так называемой супердевятки, которая с 2009 года получила своё нынешнее название ATP Masters 1000. По три раза на турнире побеждали Джимми Коннорс (1976, 1981, 1984), Майкл Чанг (1992, 1996, 1997) и Рафаэль Надаль (2007, 2009, 2013). Но их заметно опередили Роджер Федерер (2004-2006, 2012, 2017) и Новак Джокович – по пять титулов (2008, 2011, 2014-2016).

Именно в Индиан-Уэллсе серб проведёт первый турнир с Australian Open, где он завоевал титул и упрочил своё лидерство в рейтинг-листе ATP. Его первому месту ничего на турнире не угрожает, поскольку в этой части сезона год назад он выступал очень плохо после операции на локте. Новак может только ещё больше увеличить отрыв от преследователей в случае успеха в Индиан-Уэллсе-2019. А вот Федерер после победы в Дубае и после снятия с турнира прошлогоднего чемпиона Хуан-Мартина дель Потро попал в топ-4 посева. Федерер оказался в одной половине сетки с трёхкратным чемпионом Рафаэлем Надалем, а в половину к Джоковичу попал Александр Зверев (3). В турнире сыграют всего два россиянина, попавшие в посев, — Карен Хачанов и Даниил Медведев. А Андрей Рублёв пока пробился в финал квалификации. Также на нынешнем турнире дебютирует в качестве игрока топ-10 грек с русским корнями Стефанос Циципас.