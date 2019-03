Папины дочки. Как Ричард Уильямс воспитал лучших теннисисток современности

В преддверии старта супертурнира в Индиан-Уэллсе появилась новость, что Уилл Смит сыграет отца Серены и Винус Уильямс в биографической картине «Король Ричард». Фильм будет посвящён событиям из жизни Ричарда Уильямса, который был тренером своих дочерей, несмотря на то что практически никогда не играл в теннис и мало понимал в подготовке профессиональных теннисистов. Когда девочкам было всего четыре года, он, вдохновившись победой Вирджинии Рузичи на турнире в Солт-Лейк-Сити, разработал 78-страничный план того, как сделать из них чемпионок. Сценарий байопика написал новичок Зак Бэйлин, режиссёр и остальные участники каста пока не утверждены. Продюсерами выступят Тимоти и Тревор Уайты, известные по работе над фильмами «Ингрид едет на запад» и «ЛБДж», а также сам Уилл Смит. Дата начала съёмок и премьеры фильма пока не раскрывается, и это создаёт пространство для воображения.

К съёмкам фильма ещё не приступили, но первый скандал уже разгорелся. Как считают в BBC, чернокожий Уилл Смит заметно «светлее», чем Уильямс, а значит такой подбор актёра является формой дискриминации по отношению к более темнокожим представителям негроидной расы. Для неё даже предлагается термин – «колоризм», то есть ущемление более темнокожих людей внутри их расы в пользу обладателей более светлого тона кожи.

Кто такой Ричард Уильямс

Ричард – классический теннисный отец, временами доходящий до фанатизма. Он тренировал дочерей сам и с такого раннего возраста, что теперь каждая из них говорит: «Не помню, чтобы я училась играть. По-моему, я всегда умела». Девочки быстро прогрессировали, и, когда им исполнилось 10 лет, Уильямс-старший решил, что пора завязывать с юниорской карьерой. Мудрый отец не хотел, чтобы Серена и Винус пресытились постоянной борьбой и в дальнейшем быстро потеряли интерес к игре. Они тренировались, но не играли официальные матчи, а ещё получали образование в обычной школе. На турнирах WTA сёстры дебютировали в 14 лет, однако последующие три сезона отец ограничивал их соревновательный график тремя турнирами в год. Для сравнения, ровесница Винус Мартина Хингис к 1997 году выиграла уже три титула на мэйджорах, но спустя пару-тройку лет у неё закончился «бензин». Винус скоро исполнится 39, но она ещё играет, а свой последний финал «Шлема» сыграла в 2017-м. Вот оно, грамотное распределение ресурсов организма.

Что должно быть в фильме?

Самый известный эпизод, связанный с личностью Ричарда Уильямса, произошёл в Индиан-Уэллсе в 2001 году. В том розыгрыше турнира Серена должна была играть с сестрой в полуфинале, но Винус снялась с матча за четыре минуты до его начала, ссылаясь на травму колена и усталость после поединка с Еленой Дементьевой. Болельщиков, явно ждавших матча с большим нетерпением, этот отказ разозлил и показался им заранее спланированным. Масла в огонь подлила и россиянка Елена Дементьева, сгоряча заявившая, что Ричард как всегда решит, кто победит в очередной битве дочерей. Финальный день оказался одним из худших для семейства Уильямс: едва папа и Винус появились на стадионе, их освистали 16 тысяч зрителей. Реакция Ричарда не заставила себя ждать: он повернулся к трибунам и повторил известный как «Власть чёрным» (Black Power) демонстративный жест Томми Смита и Джона Карлоса с Олимпиады-1968, подняв вверх сжатую в кулак руку. И хотя Серена в итоге победила, скандала мирового масштаба было не избежать.

Пару недель спустя Ричард рассказал, что в тот день слышал множество оскорблений на расовой почве, но это ещё ничего. Ему также угрожали расправой в духе Ку-клукс-клана. Спустя несколько месяцев сёстры объявили бойкот турниру в Индиан-Уэллсе, и WTA с пониманием отнеслась к этому решению. В том же году Серена в автобиографии посвятила скандальному происшествию целую главу: «Что больше всего меня пробрало – то, что это не были какие-то разрозненные выкрики. Они не исходили из какого-то одного сектора. Наоборот, будто бы все зрители разом решили нас освистать. Это меня просто потрясло. Несколько раз я отчётливо слышала слово на букву «н» и не могла поверить своим ушам». Надо полагать, именно этот сюжет должен лечь в основу повествования истории Ричарда и его дочерей.

Финал истории в Индиан-Уэллсе

В 2014 году вышла книга Ричарда Уильямса «Чёрное и белое: Как я вижу это» (Black and White: The Way I See it). В ней он в ярких тонах утверждал, что его дочери «были атакованы расистским ядом из преимущественно белой толпы». Также Уильямс-старший назвал 17 марта 2001 года «днём, который опозорил Америку». В этом же году Уильямс-младшая неожиданно для всех объявила о намерении принять участие в BNP Paribas Open, но затем из-за травмы спины отложила громкое возвращение.

В 2015 году, после 14-летнего бойкота, Серена вернулась в Индиан-Уэллс в статусе первой ракетки мира. Хотя её решение полностью поддержали сестра и отец, она всё же сомневалась в правильности своих действий. «Я заплакала, когда зрители встретили меня овациями. Мне было невероятно приятно находиться в тот момент на корте. Нет, я знала, что хочу тут сыграть, но до этого момента я не знала, правильное ли моё решение. Но теперь я поняла, что поступила правильно».

Скандальный развод с женой

В конце прошлого века полиция Флориды получила две жалобы от Орасин Уильямс, матери теннисных звёзд. Копы зафиксировали на теле Орасин множественные побои, у неё были сломаны несколько рёбер. Основной версией местные полицейские сразу же сочли насилие со стороны мужа, однако сама пострадавшая отказалась назвать имя нападавшего. 48-летняя мать знаменитых теннисисток в беседе с полицейскими попросила не заводить дело на мужа: «Я понимаю, что вы знаете, кто это сделал, но я беспокоюсь, что скандал может повредить карьере моих дочерей». Сам Ричард Уильямс, комментируя сообщения в прессе о том, что он избивал жену, заявил, что имеет стопроцентное алиби. «Я находился в Чикаго, когда моя жена получила травму, ударившись об дверь. Все обвинения – полнейшая чепуха», – сказал Ричард.

В итоге ему удалось избежать ареста, но отношения с супругой окончательно испортились. Ожидалось, что Орасин сама сделает первый шаг к разрыву всё более напряжённых отношений с мужем после того, как, по её словам, Ричард угрожал ей пневматической винтовкой во время ссоры на вилле во Флориде. Однако бракоразводный процесс инициировал сам Ричард, по всей видимости, не желая делиться деньгами с матерью его дочерей. В 2011 году 69-летний Уильямс женился на своей подруге Лакейше Грэм, которая в 2013-м родила ему сына Дилана. Всего у Ричарда восемь детей – пятеро из них от первого брака с Бетти Джонсон.

Болезни дочерей

Вечеринка по случаю вручения «Оскара» в 2011 году едва не обернулась для Серены настоящей трагедией. Американку госпитализировали после вечеринки Vanity Fair. Спортсменке потребовалась срочная операция – её жизни угрожала реальная опасность из-за образовавшейся гематомы. В больнице Лос-Анджелеса Серена перенесла лёгочную эмболию. Болезнь была настолько серьёзной, что родители уже отчаялись и готовились к тому, что она может умереть. «Серена была при смерти. Я действительно думал, что она не сможет побороть болезнь. Моей первой мыслью было обвинить во всём теннис, потому что если бы она не занималась этим, то ничего бы не произошло, но со временем я изменил своё мнение». Серена снова проявила свои бойцовские качества и выиграла в борьбе с коварной болезнью.

В том же году Винус Уильямс диагностировали синдром Шегрена – аутоиммунное заболевание, которое, развиваясь, понижает энергетический уровень, вызывает ощущение усталости и боль в суставах. Людям, страдающим этой болезнью, прописывают вегетарианскую диету – она помогает значительно уменьшить объёмы поражений и сократить количество негативных проявлений. Винус пошла ещё дальше и попробовала сыроядение, и такой формат приёма пищи как нельзя лучше подошёл прославленной спортсменке и помог продлить карьеру. Ричард не стал паниковать и дал дочери самой разобраться в своих проблемах. «Я думаю, что Винус вернётся. Если это не произойдёт, то Винус в любом случае сделала многое для тенниса и здорово себя проявила», – сказал Уильямс-старший, комментируя диагноз старшей дочери в 2011 году.

Сёстры Уильямс никогда не пытались кому-то угодить, а значит, были и остаются настоящими. В этом их уникальность, и Ричард наверняка гордится этим. «За задней линией тоже есть мир, и я всегда говорил об этом своим детям», – изрёк однажды Уильямс-старший. Его девочки взорвали теннисный мир, и в этом точно есть его заслуга.