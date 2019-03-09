Серена – фаворит против мужской топ-10. Победить её может только Нисикори

Конечно, ни с кем из них американка в реальности не сыграет, по крайней мере в официальном матче, – зато она одержала победу над Азаренко.

Из топ-10 победить Серену может только Нисикори

Владелец сайта, на основании неких данных рассчитывающего вероятность побед теннисистов в очных встречах на всех возможных типах покрытий, перед стартом Серены Уильямс в Индиан-Уэллсе сделал весьма любопытное заявление. Мэттью Ньюэлл (именно так его зовут) сообщил, что Серена является фаворитом в матче против почти любого теннисиста мужской десятки! Не менее интересно то, что единственное исключение – не Новак Джокович, Роджер Федерер или Рафаэль Надаль, а… Кей Нисикори. «Цифры не врут. Забудьте обо всём, что, как вы думаете, вы знаете о теннисе. Если Серена, одна из величайших теннисных игроков и атлетов всех времён, сейчас сыграет с любым соперником из мужской топ-10, то победит их всех, кроме Кея. Кого-то в упорной борьбе, а кого-то достаточно легко», — сказал Ньюэлл.

Приведём проценты вероятности победы Уильямс-младшей над мужчинами согласно этим расчётам. Против Нисикори у неё 49,34%. Дальше идёт Доминик Тим – 53,65. Третье место делят Роджер Федерер и Джон Иснер – каждого из них Серена должна обыграть с вероятностью 62,51%. С Марином Чиличем ей дают 73,09% на победу, с Новаком Джоковичем – 73,72%. Шансы с Александром Зверевым – 77,33%, с Рафаэлем Надалем – 79,81%, со Стефаносом Циципасом – 86,66%, с Кевином Андерсоном – 89,66%.

История встреч Уильямс с Азаренко

Но оставим эти, хм, странные цифры в покое и вернёмся в настоящий Индиан-Уэллс, где Серене предстояло сыграть с Викторией Азаренко. Для Серены это одно из самых длительных противостояний после матчей с Винус и с Марией Шараповой. Началось оно с серии поединков на Australian Open, где с каждым годом девушки встречались на один раунд ближе к финалу. В 1/8 финала в 2009-м Виктория переигрывала Серену, но во второй партии получила тепловой удар и не смогла завершить матч. В 2010-м Уильямс была близка к поражению в двух партиях, но сумела спасти второй сет на тай-брейке и в итоге одержала победу.

Азаренко выигрывала у Серены четыре раза, и все свои победы она одержала в финалах (причём трижды – на разных турнирах в США, в том числе в Индиан-Уэллсе – 2016). При этом два главных финала, на US Open в 2012 и 2013 годах, остались за Уильямс. В последний раз они играли ровно три года назад, как раз в финале Индиан-Уэллса, когда белоруска взяла верх. Виктория тогда набрала отличный ход и через две недели после этого оформила «Солнечный дубль», став чемпионкой и в Индиан-Уэллсе, и в Майами.

Разные роды девушек

Белоруска вернулась в топ-5, но где-то во время того пребывания в США (исходя из даты родов) забеременела. Затем Азаренко дважды снялась с грунтовых турниров, а летом объявила, что ждёт ребёнка. Вскоре после родов она рассталась с отцом своего сына и из-за судебных разбирательств, связанных с правом опеки над ним, пропустила лишние полгода. Полноценно вернуться в тур Виктория смогла только весной прошлого года. Кстати, в Майами ей предстоит защищать очки за полуфинал.

Уильямс тоже недавно стала мамой, родив дочь 1 сентября 2017-го – через девять с небольшим месяцев после Азаренко. У Серены с этим были связаны другие проблемы – осложнения непосредственно после родов. Они возникли на фоне перенесённой ей несколько лет назад лёгочной эмболии. Серена стало тяжело дышать, из-за сильного кашля разошлись швы от кесарева сечения, и она провела в больнице больше месяца. В связи с этим американка и вернулась в тур позже, чем надеялась, не выступив на Australian Open – 2018, где была действующей чемпионкой.

Американка взяла верх в упорной борьбе

Именно после возвращения Уильямс в тур начались активные разговоры о предоставлении женщинам различных преференций после родов, включая посев по рейтингу на момент временного ухода из тенниса в связи с беременностью – то есть давать родившим теннисисткам большие преимущества, чем получившим травму. При этом беременность Азаренко, равно как и многих других известных теннисисток, возвращавшихся после этого в теннис, разговоров на эту тему никогда не вызывала.

«Я не дышу!» Стали известны жуткие подробности родов Серены Уильямс Сразу после родов всё превратилось в настоящий кошмар. Тромбы в лёгких, операция и тяжёлое восстановление. Когда Серена вернётся на корт?

В жизни Серена и Виктория находятся в достаточно хороших отношениях. Уже после родов они проводили время вместе, и Уильямс шутила, что её дочка, Алексис Олимпия, считает Лео (сына Азаренко) своим парнем. Но дружба дружбой, а соперничества на корте это не отменяет – и теннисистки устроили настоящую битву, два сета которой длились больше двух часов.

Большая часть розыгрышей сводилась к плотному обмену ударами с задней линии, и зачастую эти обмены получались захватывающими. Уильямс чаще удачно атаковала, однако и ошибалась больше. Каждый второй гейм доходил до счёта «ровно», так что шансы были у обеих, но Серена использовала их чуть лучше – что на брейк-пойнтах, что на геймболах. Отыграв четыре брейк-пойнта при 5:5 в первой партии, американка взяла сет со счётом 7:5, а во втором сете сделала решающий брейк при счёте 4:3. Виктория не сдавалась до последнего, отыграла два матчбола, но Серена всё-таки дожала соперницу.

«Если всё слишком просто, мне становится скучно»

«Серена заставляет меня играть в мой лучший теннис. Она заслужила победу, лучше сыграв в ключевых моментах. В каждом гейме была равная борьба, но она чуть лучше использовала свои шансы. Всё решают детали. В моей игре нет серьёзных пробелов, однако нужно ещё поработать над тем, чтобы собрать всё воедино. Думаю, я продолжаю выступать в туре потому, что люблю преодолевать трудности. Если всё идёт слишком просто, то мне становится скучно», — сказала Азаренко после матча.

«Нельзя наслаждаться матчем по ходу, иначе ты теряешь концентрацию. В этот момент нужно думать только об игре. Иногда в голове возникает мысль: „Господи, это будет классика“. Но на таком нельзя зацикливаться, иначе поединок закончится так, что в будущем его не захочется пересматривать. Мне удалось победить благодаря профессионализму, умению играть и бороться. Сегодня всё сводилось к этому», — отметила Уильямс.

Серена в третьем круге сыграет с ещё одной экс первой ракеткой мира – Гарбинье Мугурусой. Испанка в своём стартовом матче турнира разгромила Лорен Дэвис – 6:1, 6:3. По личным встречам Уильямс ведёт с минимальным преимуществом (3-2), но Мугуруса одержала обе победы над ней на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». На харде шансов на успех в поединке с Сереной у неё явно поменьше.