Пиратская копия. Почему у Григора Димитрова ничего не получается

Лидер болгарского тенниса Григор Димитров решил пропустить третий турнир подряд, снявшись с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. По официальной причине, игрока беспокоят проблемы с плечом, из-за чего он не играл с AustralianOpen. Сейчас бывший третий номер рейтинга располагается на 28-й позиции, но по итогам американского турне совершенно точно окажется за пределами топ-30. Когда Григор только появился на теннисном небосклоне, его готовили к большим свершениям, но к 27 годам он не реализовал и четверти своего таланта. Десять лет назад юноша был лучшим на Уимблдоне и US Open и получил прозвище «бэби-Федерер».

Григор Димитров. Падающая звезда Григор Димитров опустился во вторую десятку мирового рейтинга. Пытаемся понять, почему молодой талант проваливает текущий сезон.

Болгарин так привык к лидерству, лёгким победам и всеобщему обожанию, что во взрослом туре долго не мог перестроиться. В какой-то степени хвалебные оды и сыграли с ним злую шутку. «Григор лучше, чем Роджер в его возрасте. Одноручный бэкхенд швейцарца не был настолько идеален в юности, как у Димитрова», – гордо подчёркивал тренер болгарина Петер Лундгрен, помогавший Федереру на старте его карьеры. В мае Димитрову исполнится 28 лет, и время играет не в его пользу. Разбираемся в причинах, по которым болгарский №1 не может выйти на проектную мощность.

Яркий представитель потерянного поколения

То, что получилось у игроков «Большой четвёрки», не получилось у представителей поколения, за которым в последнее время закрепился эпитет «потерянного». Одному из его самых ярких игроков Григору Димитрову, несмотря на все те авансы, которые ему раздавали эксперты и почитатели, сравнивая за внешнее и стилистическое игровое сходство с самим Роджером Федерером, так и не удалось закрепиться в теннисной элите.

Двигаясь медленно, но при этом поступательно, юный Григор провёл прекрасный сезон- 2014. В год своего 23-летия болгарин во всей красе сумел продемонстрировать свой универсализм, выиграв титулы на разных покрытиях, а также дойдя до полуфинала на Уимблдоне. Казалось, теннисное сообщество дождалось смены элит, или во всяком случае нового лица в узкой олигархической верхушке айсберга. Однако в 2015 году он оказался за пределами первой двадцатки и смог окончательно восстановиться лишь к 2017 году.

В сезоне-2017 уроженец Хасково взял титул в Брисбене, обыграв по ходу турнира трёх игроков из десятки, а затем закрепил успех полуфиналом Australian Open. Позднее Димитров первенствовал в родной Софии и стал триумфатором «Мастерса» в Цинциннати. Да, ему не хватало стабильности по ходу всего сезона, но когда это было нужно, он включался и побеждал. Григор ещё раз удивил всех на Итоговом чемпионате ATP. Снявшись с группового этапа, Рафаэль Надаль сделал болгарину роскошный подарок, чем он с удовольствием воспользовался. Димитров выиграл ATPFinalsбез единого поражения, но ни разу не сыграл с настоящими властелинами тура. Уже на следующий год в его карьере снова наступила чёрная полоса, с последствиями которой спортсмен не может справиться и сейчас. При этом серьёзных травм у Григора замечено не было. Причинами стали бурные романы игрока, потеря мотивации, когда на протяжении длительного периода времени он демонстрировал довольно безликую игру «без искры» и проигрывал гораздо более слабым соперникам.

Также с серьёзным спадом столкнулся и канадский теннисист Милош Раонич – пожалуй, второй теннисист после Димитрова, как нельзя лучшее олицетворяющий то самое «потерянное поколение». До 2014 года дела Раонича шли в гору. Подобно Димитрову, именно тот сезон стал апогеем юности канадца. Парадоксально, но с Димитровым его объединил и выход в полуфинал Уимблдона, ряд важных титулов и попадание в первую десятку в одном сезоне. Однако 2015 год оказался провальным и для канадского игрока, которого отличает мощная подача. В топ канадец смог вернуться в 2016 году и даже побывать на третьей строчке в мировой классификации, однако затем у теннисиста снова начались проблемы, приведшие к вылету из первой двадцатки. Стоит отметить, что главными причинами спада Раонича, в отличие от болгарского игрока, становились травмы.

Увлекающаяся натура

В какой-то период теннис для Григора стал чем-то второстепенным.По его словам, это был сложный период в его жизни, когда он не понимал, как правильно расставить приоритеты. «Могу назвать себя увлекающейся натурой. Люблю общаться с девушками, рисовать, фотографировать и путешествовать. Времени на всё не хватало, что отразилось на качестве моей игры. К счастью, с возрастом я научился понимать, что по-настоящему важно, и начал работать над собой».

Красота дня. Девушка Григора Димитрова – Николь Шерзингер Кто помогает болгарскому теннисисту побеждать на корте и в жизни?

По мнению многих теннисистов, Григор – самый привлекательный представитель мужского тура. О популярности Димитрова у женщин игроки говорили ещё до громкого романа с Марией Шараповой. В юниорские годы болгарин встречался со словачкой Романой Табак, а чуточку позднее Димитрова связывали романтические отношения с соотечественницей Симоной Стефановой – дочерью известного болгарского бизнесмена. По слухам, в 2012 году Григор находился в отношениях с Сереной Уильямс, но после расставания лучшая теннисистка современности драматично назвала его «парнем с чёрным сердцем».

Первые новости о романе Димитрова и Шараповой появились в конце 2012-го, когда их заметили прогуливающимися по Милану. Спортсмены долго скрывали свои отношения, но весной 2013-го всё тайное стало явным. «Да, мы уже какое-то время встречаемся, но я не люблю обсуждать такие вещи. Мы оба публичные люди, так что приятно иметь в жизни что-то личное». Летом 2015 года теннисисты синхронно объявили о разрыве отношений, но при этом сохранили дружеское общение.



Известная певица Николь Шерзингер и Димитров начали встречаться в конце 2015-го. Григор и Николь вместе уже более трёх лет, но пару не видели вместе уже довольно давно. Впрочем, теннисист уверяет, что это ничего не значит. Длительные разлуки связаны с напряжёнными графиками обоих, но быть публичным человеком, по его мнению, значит принять правила игры. «Да, это непросто. У нас обоих очень тяжелые графики, но у Николь получается справляться с этим лучше, чем у меня. Она приезжает в большинство мест, где я нахожусь».

Агасси пока не помог

В прошлом году в команду болгарского теннисиста вошёл бывший лидер мирового рейтинга Андре Агасси. Американец не сработался с Новаком Джоковичем, но не стал брать паузу в тренерской карьере и откликнулся на предложение Димитрова. Перед «Мастерсом» в Париже Григор сначала тренировался со своим вторым тренером Дани Вальверду, а потом к ним присоединился Агасси.«Я попросил Андре присоединиться к нашей команде. Мы с Григором уверены, что он может помочь в некоторых областях. Агасси хорошо знал Димитрова ещё с тех времён, когда тот играл в юниорах», –сказал Вальверду в ноябре.Болгарин покинул турнир ещё на ранней стадии, но перед отпуском договорился о предстоящем сборе с экс-первой ракеткой мира. После Australian Open, где Димитров проиграл Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге, игрок выбыл из строя на неопределённый срок.

Уже понятно, что Григору не удастся стать новым Федерером, но на нём рано ставить крест. ATP-тур меняет свой облик, и за этим очень интересно наблюдать. Болгарин, обладающий необычной техникой, может стать заметной личностью в мужском теннисе, но чтобы это произошло, воедино должны совпасть сразу несколько факторов. В первую очередь, это здоровье, ментальная составляющая и жизнь вне корта. Пока Димитров не готов к борьбе на высоком уровне, и нет чёткого понимания того, когда он вернётся по-настоящему.