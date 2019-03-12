Кукла для Осаки, Стивенс на пляже, дети Роджера на трибуне

Пока Шарапова ходит по выставкам, а Бушар греется на солнышке, Надаль и Тим жонглируют мячом не хуже Месси.

Теннисная жизнь на две недели переместилась в Индиан-Уэллс, где проходит объединённый супертурнир с общим призовым фондом $ 18 млн. Посмотрим, что происходит в эти дни в соцсетях у спортсменов.

Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».

На турнире в Индиан-Уэллсе между кругами есть выходные дни, по крайней мере на ранних стадиях соревнований. В один из таких дней без игр Элисе Мертенс отправилась полюбоваться красотами Калифорнии, подзарядиться энергией от красивых видов долины. Бельгийка уже проиграла в третьем круге Ван Цян из Китая, но продолжает борьбу в парном турнире, где выступает вместе с белоруской Ариной Соболенко. Пара Мертенс/Соболенко уже пробилась в четвертьфинал.

В тех же краях побывал и Стефанос Циципас. 20-летний грек с русскими корнями после победы в Марселе и финала в Дубае ворвался в топ-10, но первый турнир в таком высоком статусе получился неудачным – он проиграл уже на старте канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, который на два года младше него. Теперь у Стефаноса есть время немного отдышаться и с новыми силами отправиться покорять Майами.

Американка Слоан Стивенс при определённом раскладе могла стать по итогам Индиан-Уэллса первой ракеткой мира. Но Слоан по всем статьям проиграла уже на старте – «квалифаеру» Стефани Фёгель, и американке пришлось отложить мечты о лидерстве в рейтинге WTA до лучших времён. А пока можно почувствовать себя русалкой.

Петра Квитова отметила 8 марта не только Международный женский день, но и свой день рождения. Чешка тоже была в числе претенденток на первое место по итогам Индиан-Уэллса, но так же, как и Слоан, проиграла в первом матче. Отличие в том, что у Петры получилось настоящее 2,5-часовое сражение с американкой Винус Уильямс. Но в третьем сете Квитова всё же уступила.

А вот сестра Винус, Серена Уильямс, уже сошла с дистанции. Из-за простуды Уильямс-младшая не смогла доиграть матч с Гарбинье Мугурусой. Но с Сереной всегда рядом её любимая дочь Алексис-Олимпия, рядом с которой победы и поражения отходят на второй план.

Пока конкурентки одна за другой сходят с дистанции, всё больше шансов остаться первой ракеткой мира по итогам Индиан-Уэллса становится у Наоми Осаки. Стремительно растёт и популярность победительницы двух последних турниров «Большого шлема». В частности, японская теннисистка стала прототипом для новой версии куклы Барби.

Немного не повезло лидеру мужского рейтинга и сорекордсмену Индиан-Уэллса по количеству титулов (5) Новаку Джоковичу. Из-за дождя его матч с немцем Филиппом Кольшрайбером был остановлен после первого же гейма. Доигрывание состоится на следующий день, но настоящему фанату тенниса любые погодные условия нипочём.

Ну а мастера игры на грунте Рафаэль Надаль и Доминик Тим умеют укрощать теннисный мяч не только ракеткой, но и ногами, как заправские футболисты. Возможно, это умение поспособствовало их успешному старту в Индиан-Уэллсе.

Ещё один пятикратный чемпион Индиан-Уэллса, Роджер Федерер, начал удачно продвигаться по турнирной сетке-2019. Возможно, секрет кроется во внушительной поддержке, которую ему оказала его многочисленная семья на трибунах. В матче с Петером Гоёвчиком многодетного отца из Швейцарии поддерживала и жена Мирка, и дочери-близнецы Майла-Роуз и Шарлен-Рива, и сыновья-близнецы Ленни и Лео. Посмотрим, насколько далеко по сетке продвинется Роджер с такими преданными болельщиками. Дальше ему будет противостоять соотечественник Стэн Вавринка.

В деле по-прежнему остаётся и Карен Хачанов. У россиянина не задался февраль: после того как он принёс два очка сборной России в Кубке Дэвиса, Карен проиграл стартовые матчи в Софии, Роттердаме и Дубае, снялся с Марселя. Однако уже в марте в Индиан-Уэллсе чёрная полоса была прервана. Карен справился с Фелисьяно Лопесом, а дальше Хачанову предстоит непростое испытание – матч 3-го круга против лучшего друга Андрея Рублёва. Возможно, настроиться на позитивный лад Карену помог весельчак Гаэль Монфис.

А самого Гаэля на подвиги вдохновляет его любимая девушка – Элина Свитолина. По словам француза, своим отношением к делу украинская теннисистка заставила и его быть более ответственным на корте. И результаты сразу пошли. Ну а Элина при поддержке Гаэля продолжает оставаться одной из самых стабильных теннисисток тура. В Индиан-Уэллсе она уже добралась до 1/8 финала и останавливаться не намерена.

Ещё одна теннисная красотка, Эжени Бушар, проиграла в Индиан-Уэллсе в первом же круге. Канадка уже перебралась в Майами, где с 19 по 30 марта пройдёт такой же крупный турнир, как и в Калифорнии.

А вот Мария Шарапова пропускает и Индиан-Уэллс, и Майами из-за травмы. Она продолжает разрабатывать на тренировках правое плечо, но и об активной жизни вне тенниса не забывает. Россиянка побывала в Анахайме на выставке натуральных, органически чистых продуктов и восхитилась обилием образцов вкусной и здоровой пищи.

Радостное событие произошло в жизни бывшей первой ракетки мира Мартины Хингис. Вместе с мужем Гарри они стали счастливыми родителями крохотной дочки Лиа.

Родился ребёнок и у Иржи Веселы. Чешскому теннисисту не хватило рейтинговых очков, чтобы попасть в основу Индиан-Уэллса, зато он был рядом со своей женой в важный для их семьи момент.