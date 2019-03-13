Дуэль Хачанова и Рублёва, блин комом от Осаки и короткий тайм-аут Соболенко

В Индиан-Уэллсе проходит один из крупнейших объединённых турниров после «Шлемов» — Premier Mandatory для женщин, «Мастерс 1000» для мужчин. В женской одиночной сетке уже определились все четвертьфиналистки, а в мужской стали известны все участники 1/8 финала.

Касаткина провалилась, защищая очки за финал

Первая ракетка России, Дарья Касаткина, пока не может прервать серию неудачных выступлений. В этом году она выиграла всего 2 матча, потерпев 6 поражений, и ни разу не победила соперницу из топ-100. В Калифорнию россиянка прилетела в статусе прошлогодней финалистки соревнований, но повторить тот успех ей и близко не удалось. Дарья плохо подавала, позволяя сопернице атаковать с приёма, достаточно много ошибалась и в итоге взяла всего три гейма – 2:6, 1:6. Правда, выбившая её из турнира Маркета Вондроушова оказалась в отличной форме. В следующем раунде она в трёх сетах победила Елену Остапенко (конечно, отчасти Остапенко проиграла самой себе, но это можно сказать практически про каждую неудачу латвийской теннисистки), а в четвёртом круге Маркета оставила не у дел Симону Халеп, которая ещё недавно была первой ракеткой мира.

Поражение Павлюченковой лишило Россию игроков топ-20

После Касаткиной выбыла из турнира и Анастасия Павлюченкова, официально прервав более чем 20-летнюю серию пребывания россиянок в топ-20. У других российских теннисисток, остававшихся в сетке, шанса войти в первую двадцатку по итогам этого турнира не было. Павлюченкова в борьбе уступила Кристине Макхэйл – 4:6 в решающей партии. Локальными успехами порадовали Екатерина Александрова и Наталья Вихлянцева. Александрова одолела Каролину Возняцки, прежде чем уступила набравшей отличный ход Белинде Бенчич, а Вихлянцева разгромила двух соперниц, включая Карлу Суарес-Наварро, и в третьем круге взяла сет у Анжелики Кербер. Наталья доминировала в первой партии, владея инициативой и здорово атакуя, но затем сбавила, а в третьем сете у неё появились проблемы с ногой. Россиянка вызвала врача и с трудом бегала по корту, билась до конца, но проиграла – 6:3, 1:6, 3:6.

Топ-20 без россиянок. 18 лучших, которых нам будет не хватать С 1998-го в элиту тенниса неизменно входили россиянки – от Курниковой и Дементьевой до Шараповой и Касаткиной. Теперь их там нет.

Самый короткий тайм-аут в истории?

Кербер затем нанесла поражение Арине Соболенко. Подопечная Дмитрия Турсунова, проигрывая со счётом 1:6, 1:2, вызвала своего тренера и спросила, может ли он её поддержать, на что Дмитрий ответил «нет». На этом их общение закончилось, так что данный тренерский тайм-аут наверняка установил антирекорд по количеству произнесённых слов. Правда, нельзя сказать, что это не сработало – белоруска взяла вторую партию, а в третьей повела с двумя брейками (4:1). Однако после этого что-то в игре Арины сломалось, и Анжелика взяла пять геймов подряд. Предыдущий турнир, напомним, для Соболенко также завершился обидным поражением – она проиграла Белинде Бенчич в Дубае с шести матчболов. Следующей соперницей Кербер станет Винус Уильямс, уже выбившая из турнира Петру Квитову, которая претендовала на звание первой ракетки мира. А младшая сестра Винус, Серена, после победы над Викторией Азаренко плохо почувствовала себя в ходе матча с Гарбинье Мугурусой и отказалась от продолжения борьбы в начале второй партии.

Осака не смогла защитить титул

Кстати, лидер рейтинга и прошлогодняя чемпионка Индиан-Уэллса, Наоми Осака, тоже потерпела поражение. На первом турнире с новым тренером, Джермейном Дженкисом, она прошла два круга, взяв у Кристины Младенович реванш за февральский проигрыш в Дубае и победив после этого Даниэль Коллинз. Но в четвёртом круге японке встретилась гораздо более серьёзная соперница — Белинда Бенчич. Завоевав титул в Дубае, швейцарка явно почувствовала уверенность в своих силах и в Индиан-Уэллсе пока громит всех соперниц. С Осакой она тоже разобралась легко – 6:3, 6:1. Счёт вполне соответствует ходу игры. Если в первом сете ещё была какая-то борьба, то во втором Белинда полностью доминировала. Дальше её ждёт Каролина Плишкова, которая в случае победы в Калифорнии окажется всего в 61 очке позади Наоми.

Свитолина и Монфис помогают друг другу

Элина Свитолина и Гаэль Монфис продолжают показывать хорошие результаты после начала своего романа. Украинская теннисистка была в четвертьфинале Australian Open, полуфиналах Дохи и Дубая, а здесь уже вышла в четвертьфинал. На старте турнира она одержала волевую победу над Софьей Кенин, а в четвёртом раунде обыграла Эшли Барти – 7:6 (10:8), 5:7, 6:4. Упорная битва длилась 3 часа 11 минут, и на данный момент это самый длинный матч года в женском туре. За выход в полуфинал Элина поспорит с Маркетой Вондроушовой.

Монфис прилетел сюда, имея за плечами титул крупного турнира в Роттердаме и полуфинал Дубая, где его чудом обыграл Стефанос Циципас. Кстати, здесь грек сразу сошёл с дистанции, легко уступив Феликсу Оже-Альяссиму. А Гаэль после трёхсетовой победы над Леонардо Майером просто уничтожил Альберта Рамоса – 6:0, 6:3. Сам француз отмечает, что, несмотря на разные подходы к теннису и тренировкам у него и Элины, с ней он стал серьёзнее относиться к своей работе.

Неожиданный провал Джоковича

В четвёртом круге было логично ожидать встречи Монфиса с Новаком Джоковичем, поединок которого с Филиппом Кольшрайбером был перенесён на один день из-за дождя. Однако 35-летний преподнёс главную сенсацию этого турнира и с 12-й попытки выиграл матч у действующей первой ракетки мира – 6:4, 6:4! Впервые немец встречался с первой ракеткой мира в далёком 2002 году, когда уступил Ллейтону Хьюитту на «Мастерсе» в Гамбурге. Ближе всего к успеху он был в Дубае-2017, где Энди Маррей спас поединок с Филиппом с семи матчболов. Сейчас Кольшрайбер провёл отличный матч, а Джокович не смог выйти на свой уровень, допуская много ошибок. Небольшой компенсацией для серба можно считать выход в полуфинал турнира в паре с Фабио Фоньини.

Хачанов прервал серию неудач

Карену Хачанову удалось прервать свою серию поражений. До Индиан-Уэллса россиянин в этом году не выиграл ни одного матча на турнирах под эгидой ATP. Он прошёл два круга на Australian Open и принёс сборной два очка в матче Кубка Дэвиса в Швейцарии, но на соревнованиях ATP потерпел четыре поражения в стартовых поединках – в том числе от Маттео Берреттини и Таллона Грикспора. Кроме того, он не поехал в Марсель защищать титул из-за болезни. У Андрея Рублёва дела тоже шли неважно, однако в Марселе он хотя бы дошёл до четвертьфинала, а затем стал финалистом турнира серии «челленджер» в Индиан-Уэллсе, предваряющего «Мастерс». На «Мастерсе» он проиграл финал квалификации, но попал в основу как лаки-лузер, стартовал со второго круга и нанёс поражение Робину Хасе, вернувшись в топ-100.

Карен в первом матче турнира одержал непростую победу над ветераном тура, Фелисьяно Лопесом. В очном поединке оба россиянина показали неплохой теннис, но Хачанов чуть лучше и стабильнее атаковал и добился победы в двух партиях – 7:5, 6:3. Рублёв тепло поздравил друга с победой у сетки, а Хачанову теперь предстоит встреча с Джоном Иснером.

Медведев не дошёл до Надаля

Даниил, напротив, здорово начал этот сезон, но с середины февраля сбавил. Проиграв в полуфинале Роттердама Гаэлю Монфису, в Дубае он потерпел поражение уже в стартовом раунде. Здесь россиянин взял верх над Маккензи Макдональдом, разгромив его во второй партии, но затем неожиданно уступил Филипу Краиновичу. При этом тут во втором сете Даниил, напротив, сыграл хуже, чем в первом. Из-за этого поражения Медведев упустил шанс впервые в карьере встретиться с Рафаэлем Надалем, который и станет следующим оппонентом Краиновича.

