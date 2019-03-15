Между двух огней. Новый календарь заставит теннисистов делать выбор

750 очков и 15 миллионов на кону

Официальный сайт ATP опубликовал календарь на 2020 год. Основные изменения относительно нынешнего сезона в нём связаны с двумя моментами: Олимпиадой в Токио и появлением ATP Cup. Если кто-то вдруг пропустил, то напомним вкратце, что это командный турнир с участием 24 сборных, который будет проходить в трёх городах Австралии на протяжении полутора недель (десяти дней). Задумка схожа с ATP World Team Cup, регулярно проходившем в Дюссельдорфе с 1978 по 2012 годы, только там сборных было 8. Кроме того, турнир разыгрывался на грунте и на неделе, предшествующей «Ролан Гаррос», а здесь у теннисистов ещё будет неделя отдыха перед стартом Australian Open, что делает его более привлекательным для топ-игроков. Отчасти он похож на финальную часть Кубка Дэвиса в его нынешнем формате, только без квалификационных раундов и при этом с рейтинговыми очками. Если в Кубке Дэвиса очков сейчас нет в принципе, то здесь участники сборной, которая станет чемпионом, могут получить до 750 баллов – чуть меньше, чем за победу на «Мастерсе» (1000). Призовой фонд турнира составит 15 миллионов долларов – больше он только у «Шлемов».

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Некоторые теннисисты заранее отдают ATP Cup предпочтение относительно Кубка Дэвиса. В их числе первая ракетка мира, Новак Джокович. «Период проведения обновлённого Кубка Дэвиса очень плохой, особенно для топ-теннисистов. Из двух командных турниров, которые будут проводиться в этот период, отдаю предпочтение ATP Cup, ведь этот турнир проходит под эгидой ATP. Тем не менее, мы с командой ещё не раз обсудим возможные варианты», — говорил серб.

Готов сыграть на командном чемпионате и Александр Зверев. «Надеюсь, ATP Cup и Кубок Хопмана будут существовать автономно друг от друга, и никакой из них не прекратит своё существование. Если же Кубок Хопмана закроют, то я буду рад вернуться в Перт, чтобы сыграть тут на ATP Cup. Мне очень нравится этот город», — отмечал победитель Итогового чемпионата ATP – 2018. Ранее немец заявлял, что не планирует играть за сборную в ноябре, хотя в февральском отборочном матче Кубка Дэвиса он выступил.

Большой теннис возвращается в Аделаиду

С ATP Cup связано исчезновение двух турниров в австралийских городах, которые примут это соревнование сборных – Брисбене и Сиднее. Третий город пока не объявлен, но можно предположить, что это будет Перт, где до сих пор на первой неделе сезона проходил Кубок Хопмана. Совсем без рядовых турниров ATP Австралия, впрочем, не останется – на второй неделе большой теннис вернётся в Аделаиду. Соревнования проводились там с 1972-го по 2008-й, прежде чем турнир переехал в Брисбен. Кстати, первый турнир в Аделаиде выиграл Александр Метревели, а позже там побеждали Евгений Кафельников (дважды) и Николай Давыденко. Одновременно с Аделаидой пройдёт турнир в Окленде, а на первой неделе с ATP Cup будет соседствовать Доха, которой это явно не пойдёт на пользу.

Третий турнир, открывавший сезон, в Пуне, теперь пройдёт после Australian Open, заняв слот соревнований в Софии. Домашние соревнования Григора Димитрова при этом не исчезнут из календаря, а переедут на осень и пройдут сразу после Санкт-Петербурга, в конце сентября.

Олимпиада в Токио заставила подвинуться бывший «Мастерс»

Летние перестановки связаны с Олимпийскими играми. 500-ник в Гамбурге, до 2009 года бывший «Мастерсом» и проходивший в мае, отправится на неделю назад и пройдёт сразу после Уимблдона, чтобы избежать плотного соседства с Олимпиадой. Теннисный олимпийский турнир начнётся в субботу, 25 июля. После него пройдёт 500-ник в Вашингтоне, а до «Мастерсов» в Торонто и Цинциннати будет неделя отдыха, так что их состав сильно пострадать не должен. Кроме того, в июле чем-то будет заменён травяной турнир ATP 250, который сейчас проходит в Турции, в Анталье.

В концовке сезона не меняется ничего, за исключением уже упомянутого переезда турнира в Софии с февраля на сентябрь. Молодёжный турнир в Милане по-прежнему стоит в календаре между «Мастерсом» в Париже и Итоговым чемпионатом ATP, а финальная часть Кубка Дэвиса занимает слот в конце ноября. К тому моменту уже будет известно, какие составы собрал и как прошёл ноябрьский Кубок Дэвиса – 2019, но в долгосрочной перспективе такое расположение в календаре не выглядит удачным. Большая часть участников 18 сборных может быть вымотанной и думающей скорее об отдыхе, чем об игре — тем более что мало кто из теннисистов, не попадающих на Итоговый чемпионат, привык выступать в это время года. Кстати, Итоговый турнир будет юбилейным, 50-м – впервые он прошёл в Токио в 1970 году. Лондон примет соревнования в 12-й раз подряд.

«У ATP Cup есть всё, чтобы стать особенным»

«Календарь сезона-2020 организован так, что сильнейшие игроки мира будут биться за титулы ATP и большие рейтинговые очки на протяжении 11 месяцев. Также важно, что в 2020 году будет впервые проведён ATP Cup – турнир, у которого есть всё, чтобы стать особенным. Мы с нетерпением ждём его старта, который закрепит наше сотрудничество с Федерацией тенниса Австралии», — сказал Крис Кермод, президент ATP.

Конечно, главной интригой ближайших лет должно стать противостояние ATP Cup и Кубка Дэвиса. Сомнительно, что обоим турнирам удастся собирать сильные составы с учётом того, что они теперь похожи, и Кубок Дэвиса закрывает сезон, а ATP Cup открывает его. Промежуток между ними составит около месяца – вот только начинать год в любом случае нужно в январе, а уйти в отпуск можно и раньше, чем в самом конце ноября. Призовые будут отличаться не слишком сильно, и при этом Кубок Дэвиса не даёт рейтинговых очков, так что козырей у ATP Cup больше. Правда, до сих пор неясен механизм отбора на Олимпиаду, участие в которой всегда требовало определённого количества матчей за сборную именно в Кубке Дэвиса (Кубке Федерации у женщин). Если в связи с реформой это правило не отменят, теннисисты могут быть вынуждены играть в Кубке Дэвиса – хотя бы на квалификационной стадии.