Экспедиция в преисподнюю. Нисикори и другие топ-игроки, выигрывавшие челленджеры

Большинство теннисных болельщиков редко обращают внимание на выступления игроков на челленджерах, хотя порой там разворачиваются удивительные сюжеты. Кто-то использует эту площадку как трамплин для будущих свершений, а кто-то пытается вернуться на победный путь после травмы или дисквалификации. В последние месяцы, играя по большей части на челленджерах, игроками первой сотни стали Хуан-Игнасио Лондеро, Уго Дельен, Кристиан Гарин и Праджнеш Гуннесваран. Британец Даниэль Эванс, отбывший 12-месячную дисквалификацию за употребление кокаина, заработал уйму очков на челленджерах. Это позволило ему очень быстро вернуться в топ-100, так что уже весной он будет попадать в основные сетки соревнований ATP.

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Также бывают случаи, когда теннисисты экстра-класса меняют привычную среду и приезжают на турниры более низкой категории. Как правило, случается это, когда топ-игрок не может выбраться из кризиса и хочет войти в игровой тонус. Так, например, Ник Кирьос, которого в прошлом году беспокоили проблемы с локтем, сыграл парочку челленджеров на траве в парном разряде. Давид Гоффен, проигравший Филипу Краиновичу во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, на этой неделе поехал в Финикс для более качественной подготовки к турниру в Майами. Рассказываем о топовых теннисистах, сознательно опустившихся до уровня челленджеров и добившихся там больших успехов.

Хитрость Эдмунда и важный успех Рублёва

В ту неделю, когда Роджер Федерер брал сотый титул в Дубае, в Индиан-Уэллсе проходила генеральная репетиция мартовского «Мастерса». Кайл Эдмунд был первой ракеткой американского челленджера, а Рублёву достался седьмой номер посева. Британец, пропустивший полтора месяца из-за травмы колена, попросил приглашение в основную сетку, чтобы получить игровую практику перед первым «Мастерсом» сезона.



На пути к трофею 24-летний теннисист обыграл четверых игроков из посева: Лукаша Росола, Янника Мадена, Ллойда Харриса и Андрея Рублёва. Эдмунд по итогам турнира поднялся с 27-й на 23-ю строчку в мировой классификации, заработал $ 21 600 призовых и 125 рейтинговых очков. Также он стал самым высокорейтинговым чемпионом челленджера в этом сезоне. «Я мог поехать в Дубай, Акапулько или Сан-Паулу, но после травмы мне хотелось провести как можно больше матчей. Да, я опустился на уровень ниже, но не сказал бы, что играть было легко. Здесь тоже серьёзные соперники», – сказал Кайл на церемонии награждения.

Рублёв потерял место в сотне, не сумев защитить очки за прошлогодний четвертьфинал «пятисотника» в Роттердаме. Выход в финал челленджера в Индиан-Уэллсе позволил ему приблизиться к возвращению в топ-100. На самом BNP Paribas Open 21-летний россиянин проиграл в финале квалификации, но затем стал «лаки-лузером» и занял место Пабло Карреньо-Бусты. Во втором круге Андрей обыграл голландца Робина Хасе, после чего не смог добиться победы в матче с Кареном Хачановым. Эдмунд дошёл до четвёртого раунда, где проиграл Роджеру Федереру.

Путь Нисикори в топ-10 лежал через два челленджера в США

Кей Нисикори досрочно завершил сезон-2017 из-за травмы запястья. Японец пропустил полгода и решил вернуться в тур во время серии январских американских челленджеров. На турнире в Ньюпорт-Бич финалист US Open-2014 в первом круге проиграл американцу Деннису Новикову, но уже на следующей неделе стал триумфатором соревнований в Далласе. В северном Техасе жребий вновь свёл Новикова и Нисикори в первом раунде и на сей раз победу праздновал японский теннисист. На пути к трофею Нисикори проиграл один сет – во втором круге немцу Маттиасу Бахингеру. Кроме Кея в Ньюпорт-Бич также сыграли ещё два игрока топ-100 – американцы Фрэнсис Тиафо и Тейлор Фритц, но никто из них до финала добраться не сумел.

«Каждое утро я просыпаюсь с надеждой, что мне стало лучше» Сезон-2018 не успел начаться, а ряды травмированных стремительно множатся.

Эта победа принесла японцу $ 18 000 призовых и 100 рейтинговых очков. Нисикори выиграл шестой челленджер в карьере и первый с 2010 года. «Я прибавляю с каждым матчем, и пока что всё идет хорошо. На сегодняшний день я доволен своим прогрессом, но впереди ещё много работы. Обещаю, что вернусь на прежний уровень». Теннисист сдержал обещание: выиграл первый титул ATP с 2016 года, дошёл до полуфинала US Open и финишировал в первой десятке.

Триумфальное возвращение Гаске в Польшу

В 2017 году Гаске неудачно провёл североамериканский хардовый сезон. По его итогам Ришара не взяли на сентябрьский полуфинал Кубка Дэвиса против сборной Сербии, но многоопытный француз решил не пропускать соревновательную неделю и попросил «уайлд-кард» на крупный челленджер в Польше. В Щецине бывший игрок топ-10 соревновался ещё с тремя представителями первой сотни – Флорианом Майером, Аллесандро Джанесси и Карлосом Берлоком. По ходу турнира француз проиграл один сет – в четвертьфинале против аргентинца Гидо Андреосси ему пришлось спасти матчбол. В титульном матче Гаске на двух тай-брейках одолел второго сеяного Майера.



Ришар, не игравший на челленджерах с 2010 года, выиграл девятый титул на турнирах этой категории. «Это была фантастическая неделя. Было приятно вернуться сюда спустя тринадцать лет. Мне было важно оценить своё состояние, потому что летом меня беспокоила травма бедра». Уроженец Безье стал самым высокорейтинговым чемпионом челленджера с 2015 года, когда 20-й номер рейтинга Бенуа Пэр первенствовал в Муийрон-ле-Каптиф. В конце года Гаске завершил сотрудничество с тренером Серхи Бругерой, а в сезоне-2018 впервые за 12 лет стал триумфатором травяного турнира ATP.

Карлович и Феррер побили всевозможные возрастные рекорды

В прошлом году ветераны ATP-тура не радовали стабильностью, но в удачный для себя день демонстрировали высочайший уровень мастерства. Осенью Давид Феррер стал триумфатором челленджера в Монтеррее, обыграв Иво Карловича со счётом 6:3, 6:4. Главный гигант мужского тенниса реабилитировался почти сразу, добившись победы на турнире в Калгари две недели спустя. В Мексике на пути к трофею Феррер проиграл лишь один сет – доминиканцу Роберто Сиду.



Карлович во втором круге проиграл сет хозяину кортов Лукасу Гомесу, а в полуфинале одержал волевую победу над колумбийцем Сантьяго Хиральдо. 36-летний испанец, сыгравший на челленджерах впервые с 2004 года, выиграл шестой титул на турнирах этой категории. Данный финал стал самым возрастным в истории ATP Challenger Tour – на двоих теннисистам было 75 лет.

В Калгари 39-летний Иво выиграл свой первый челленджер с 2011 года и седьмой за карьеру. Хорват стал самым возрастным чемпионом в истории ATP Challenger Tour, превзойдя достижение бельгийца Дика Нормана, который в 2009-м выиграл титул в Мехико в 38 лет. По ходу соревнований Карлович проиграл три сета, сыграл девять тай-брейков и наколотил 126 эйсов. В январе уроженец Загреба оформил выход в финал турнира ATP в Пуне, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе добрался до стадии 1/8 финала.