Юная Андрееску покорила Индиан-Уэллс, а Федерер не смог завоевать 101-й титул

Женский турнир в Индиан-Уэллсе в последние годы нередко преподносит сюрпризы. Например, в 2014 году здесь неожиданно победила Флавия Пеннетта, завоевавшая свой самый крупный на тот момент одиночный титул в карьере – US Open она выиграла спустя полтора года. В 2017-м чемпионкой стала Елена Веснина, также завоевавшая свой главный одиночный трофей в карьере, а в прошлом году свой первый титул WTA здесь взяла Наоми Осака. На этот раз без сюрпризов также не обошлось.

Андрееску разгромила Мугурусу

Про успех Маркеты Вондроушовой, обыгравшей здесь Симону Халеп и дошедшей до четвертьфинала, мы уже рассказывали. Из несеяных до этой стадии добрались ещё две теннисистки – Винус Уильямс и Бьянка Андрееску. И если всплески в игре американки – дело в целом привычное (хотя ей, на минуточку, 17 июня исполнится уже 39 лет), то такого успеха канадки с румынскими корнями едва ли ждали многие. Бьянка начинала год 152-й ракеткой мира, стартовав с квалификации турнира серии International в Окленде. Проиграв за семь матчей всего два сета и выбив из сетки таких соперниц, как Каролина Возняцки и Винус Уильямс, Бьянка вышла в свой первый финал WTA в карьере, где ей не хватило сил на решающую партию с Юлией Гёргес. Затем она выиграла 125-тысячник в Ньюпорт-Бич и дошла до полуфинала Акапулько, в упорной борьбе уступив Софье Кенин.

Как обыграть чемпионов «Большого шлема»? Спросите у Бьянки и Маркеты Бьянка Андрееску, Маркета Вондроушова и Миомир Кецманович неожиданно для многих оказались в топ-8 Индиан-Уэллса. Что мы о них знаем?

По пути к четвертьфиналу Бьянка проиграла лишь одну партию – Ирине Бегу в первом круге. Когда наступила пора решающих матчей, она буквально смела с корта Гарбинье Мугурусу, отдав двукратной чемпионке турниров «Большого шлема» и экс-первой ракетке мира всего один гейм! В полуфинале Андрееску одолела Элину Свитолину, которая во всех матчах на этом турнире боролась до последнего мяча, вытащив несколько тяжёлых поединков. Канадка взяла верх со счётом 6:4 в решающей партии.

Травма и судороги не помешали Бьянке стать чемпионкой

В финале Андрееску противостояла Анжелика Кербер, которая неожиданно легко выбила Белинду Бенчич. Швейцарская теннисистка перед Индиан-Уэллсом выиграла крупный турнир в Дубае, здесь победила Наоми Осаку и Каролину Плишкову, но на полуфинал с немкой у Белинды, как говорится, не хватило бензина. Финал Анжелика начала неудачно, отдав свою подачу на двойной ошибке. В женском теннисе такое бывает нечасто, но одного брейка Андрееску хватило, чтобы спокойно победить в партии. В начале второго сета пошла борьба с обоюдными шансами, в которой сильнее оказалась уже Кербер.

На старте решающей партии Бьянка взяла медицинский тайм-аут, жалуясь на правую кисть. При этом канадка провела весь финал с большим пластырем на правом плече и предплечье. После перерыва Андрееску провалила свой гейм, сорвав несколько ударов, и на какой-то миг показалось, что опыт в этом финале возьмёт верх над молодостью. Но Бьянка нашла в себе силы на то, чтобы совершить рывок, и с помощью мощных атак взяла три гейма подряд, в том числе два на приёме – это при том, что до того она сделала всего один брейк!

Во время подачи на матч у Андрееску возникла новая проблема – начались судороги. Как известно, теннисные правила запрещают брать тайм-аут по этой причине, так что Бьянке пришлось самой растирать себе ноги после каждого розыгрыша. Канадка упустила три матчбола на своей подаче, немка сделала обратный брейк, но через пару минут Андрееску заработала матчбол на приёме, и Кербер пробила с бэкхенда в сетку. Счастливая Бьянка, обнявшись с соперницей, встала на колени, поцеловала корт, а потом просто легла на спину посередине игровой площадки и провела в такой позе секунд 15, закрыв глаза. Вероятно, в эти секунды она пыталась осознать произошедшее, уложить у себя в голове то, что только что стала чемпионкой одного из крупнейших турниров после «Шлемов».

Андрееску в отличной компании

18-летняя Андрееску стала самой юной чемпионкой Индиан-Уэллса после Мартины Хингис и Серены Уильямс, выигравших здесь в 17 лет в 1998 и 1999 годах соответственно. Среди тинейджеров, побеждавших в Индиан-Уэллсе, были также Моника Селеш (1992-й, 18 лет), Даниэла Гантухова (2002-й, 18 лет), Ким Клейстерс (2003-й, 19 лет) и Мария Шарапова (2006-й, 18 лет). Даже Гантухова была пятой ракеткой мира (причём в обоих разрядах), а остальные теннисистки из этого списка в дополнительных представлениях точно не нуждаются, так что Бьянка в отличной компании. Кроме того, она стала первой победительницей Индиан-Уэллса, получившей «уайлд кард». Всего за шесть недель до старта турнира она не попала напрямую в основную сетку, а через два месяца стала 24-й ракеткой мира в главном рейтинге и пятой в чемпионской гонке! Кстати, в Майами может рано состояться рематч Андрееску и Кербер – уже в третьем круге. В женском турнире, в отличие от мужского, посев делается по рейтингу до Индиан-Уэллса, так что Бьянка в число 32 сеяных не попала и стартует с первого раунда, где ей, как и в Калифорнии, будет противостоять Ирина Бегу.

Надаль дожал Хачанова, но не сыграл с Федерером

В мужском турнире главной историей решающих матчей должна была стать встреча Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, которые не играли между собой с конца 2017 года. Однако испанец, вызывавший врача и явно испытывавший боль в ноге во время второй партии с Кареном Хачановым, матч с россиянином вытащить сумел, а вот на полуфинал уже не вышел, отложив продолжение дуэли с Роджером до лучших времён. Одновременно Надаль снялся и с Майами, так что вернётся в тур он уже во время грунтового сезона. Федерер выразил сожаление по этому поводу и понадеялся, что у них ещё будет возможность сыграть друг с другом – всё-таки оба находятся на заключительном этапе карьеры.

Таким образом швейцарец получил день отдыха, а за вторую путёвку в финал развернулась битва между Домиником Тимом и Милошем Раоничем. Австриец до прошлого года не показывал серьёзных результатов на харде – хотя он был четвёртой ракеткой мира, но являлся в первую очередь специалистом по грунтовым кортам. Однако на US Open – 2018 он уверенно дошёл до четвертьфинала, где едва не победил Надаля, и показал на том турнире отличный теннис. В какой-то степени это можно назвать переломным моментом в выступлениях Доминика на открытом харде. Начало нынешнего сезона, в том числе Australian Open, у него не задалось, зато в Индиан-Уэллсе австриец закрепил и превзошёл тот успех.

Тим в третий раз победил Роджера и обошёл его в рейтинге

Кстати, Тим, как и Федерер, прошёл один раунд на отказе – Гаэль Монфис порвал левый ахилл и не смог выйти на четвертьфинальный поединок. Зато Доминику пришлось изрядно потрудиться в полуфинале с Милошем Раоничем. В первой партии австриец не допустил ни одной невынужденной ошибки, но взять подачу соперника всё равно не смог, победив только на тай-брейке. Второй сет тоже завершился тай-брейком, и здесь сильнее был уже канадец. Однако в решающем сете Тим собрался, а Раонич стал чаще ошибаться и в итоге проиграл свою подачу, чего Доминику хватило для победы.

С Роджером у Доминика был равный счёт личных встреч (2-2), но оба поединка на харде уверенно выиграл швейцарец. Правда, Тим при этом взял верх на травяном турнире в Штутгарте. Финал начался с брейка Федерера, и он контролировал ситуацию на корте. Да, Тим ближе к концу сета сделал обратный брейк, но Роджер тут же прибавил и вновь взял подачу соперника. Однако во второй партии Доминик заиграл точнее, а швейцарец, напротив, стал больше ошибаться, итогом чего стала проигранная им подача. Преимущества в брейк Тим не упустил, переведя матч в решающий сет. Там теннисисты бились до последнего, и у Федерера был скрытый матчбол в восьмом гейме, но Тим выиграл этот тяжёлый гейм, а при счёте 5:5 сделал решающий брейк.

Титул в Индиан-Уэллсе стал для Доминика 12-м в карьере, но «Мастерс» он покорил впервые. До того австриец дважды терпел поражение в финале «Мастерса» в Мадриде, а в прошлом году проиграл ещё и финал «Ролан Гаррос». В новом рейтинге Тим поднимется с восьмой строчки на четвёртую, опередив Федерера, который теперь будет пятой ракеткой мира. Роджеру при этом нечего защищать до травяного сезона, а в этом году, в отличие от двух предыдущих, он планирует сыграть пару турниров на грунте. И в топ-4 посева в Майами швейцарец будет – благодаря снятию Надаля. Это исключает возможность встречи с Новаком Джоковичем или тем же Тимом в четвертьфинале. Жеребьёвка основной сетки состоится в понедельник.