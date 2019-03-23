Осака у моря, Бушар думает о новой стрижке, Свитолина летит в Европу с Монфисом

Бьянка Андрееску в этом году уже несколько раз удивляла теннисных болельщиков и специалистов. Конечно, главную встряску она устроила в Индиан-Уэллсе, где одержала победы над топ-игроками, в том числе Элиной Свитолиной и Анжеликой Кербер, причём у немки в финале выиграла, несмотря на судороги в конце поединка. Казалось, сил на Майами канадке уже не хватит, но она восстановилась и прошла уже два круга. Отчасти помог ей и дождь, отложивший старт во Флориде на один день. В третьем раунде соперницей Андрееску, которая уже входит в топ-25, вновь станет Кербер.

Даяна Ястремская в США сыграла совсем неудачно. В Индиан-Уэллсе она сенсационно уступила Дарье Гавриловой, для которой это была первая одиночная победа в сезоне на турнирах WTA, а в Майами во втором круге легко проиграла Эшли Барти. Зато украинка порадовалась тёплому солнцу Флориды.

Александре Саснович 22 марта исполнилось 25 лет. Правда, сделать себе подарок к этой дате белоруске не удалось – она проиграла Каролине Возняцки.

На год старше стали и сёстры Плишковы. Каролина и Кристина отметили свои 27-е дни рождения. Они уже много лет вместе встречают этот праздник в Майами.

И ещё немного о днях рождениях — Мария Шарапова и её бойфренд Александр Гилкс побывали на выставке японской художницы Яёи Кусамы, которой исполнилось 90 лет!

Эжени Бушар на обоих крупных американских турнирах в марте не прошла квалификацию. В Майами канадская теннисистка в трёх партиях проиграла Нао Хибино, причём во втором сете получила «баранку». При этом старт сезона у Эжени получился более-менее оптимистичным, и казалось, что она близка к выходу на неплохой уровень, однако на последних турнирах дела у неё не ладятся. А тем временем канадка размышляет о том, стоит ли ей укоротить волосы.

Анастасия Пивоварова, сейчас не выступающая в туре из-за травмы, сочетает обучение в Высшей Школе Экономики на программе спортивного менеджмента и отдых с родными в тёплых краях, в Дохе.

Бывшая третья ракетка мира в обоих разрядах, Надежда Петрова, в том же штате Флорида играет со своей маленькой дочкой.

А Ана Иванович в США радуется весеннему солнцу.

Пока один из тренеров, работавших с Наоми Осакой (а также с её старшей сестрой) в её подростковые годы, через суд пытается получить 20% от заработков японки, которые вроде бы положены ему по контракту, подписанному отцом Наоми, сама спортсменка позирует для красивой фотосессии на фоне моря.

Элина Свитолина в Майами не задержалась. Если в Индиан-Уэллсе она дошла до полуфинала, то здесь проиграла уже в стартовом матче. С одной стороны, ей попалась неприятная соперница для начала турнира – Ван Яфань. С другой, невольно приходят на ум мысли о частичной потере украинкой мотивации на Майами в связи с тем, что Гаэль Монфис снялся с этого «Мастерса» и отправляется в Европу лечить травму.

Во всяком случае, улететь на родной для обоих континент теперь можно вместе.

Петра Квитова является одной из претенденток на то, чтобы сместить Наоми Осаку с первой строчки по итогам турнира в Майами – и единственной, кто ни разу не был первой ракеткой. Конечно, для этого чешке самой нужно здорово выступить во Флориде (как минимум выйти в финал), а дела на американском харде у неё обычно не очень-то ладились. А чтобы сбросить нервное напряжение, можно, например, в спокойной обстановке поесть мороженое.

Её соотечественница Катержина Синякова, уже ставшая первой ракеткой мира (правда, в паре), наслаждается другой вкусной едой – свежими ягодами.

Недавно завершившая карьеру Агнешка Радваньска зажигает в польской версии программы «Танцы со звёздами» и фотографируется в интересных костюмах. А ещё в этом году она пишет половину постов в «Инстаграме» только на родном языке, без дубляжа на английский.