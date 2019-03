Неуважительная фраза Кербер, новая неудача Осаки и приятный сюрприз от Рублёва

Второй турнир из традиционной «солнечной» связки марта, существующей в Индиан-Уэллсе и Майами, подходит к своему экватору. Каждое из этих соревнований давно занимает в календаре по две недели и неофициально именуется «пятым Шлемом». А в Майами в этом году ещё и новоселье – турнир переехал из Ки-Бискейна в Майами-Гарденс, немного дальше от побережья Атлантического океана. В Ки-Бискейне он проводился почти с самого появления в календаре, с 1987 года (основан турнир в 1985-м).

Касаткина пока остаётся без побед над соперницами топ-100

Начнём с выступлений российских теннисисток. Дарья Касаткина, занимающая в новом рейтинге 22-е место, но благодаря посеву по рейтингу перед Индиан-Уэллсом получившая 14-й номер посева, выиграла свой третий матч в сезоне. При этом по-прежнему все её победы одержаны в поединках с теннисистками, не входящими в топ-100 – Карен Баррицей в Кубке Федерации, Магдаленой Фрех в Дубае и теперь над Кори Гауфф в Майами. Это 15-летняя (причём 15 ей исполнилось в середине марта) американка, финалистка юниорского US Open – 2017 и чемпионка «Ролан Гаррос» — 2018 – тоже юниорского, разумеется. При этом она стала самой юной участницей финала юниорских US Open за всю историю. Также в 2018-м она выиграла этот турнир в парном разряде. Здесь Кори дебютировала в основной сетке соревнований WTA, получив «уайлд-кард», и победила 17-летнюю Кэти Макнелли. Интересно, что именно её она обыграла в финале «Ролан Гаррос», и именно с ней в паре победила на US Open.

Дарья уверенно справилась с этой соперницей – 6:3, 6:2. Тем не менее, какие-то выводы из такой победы не сделаешь – ни хорошие, ни плохие. Матч с Винус Уильямс в третьем круге станет гораздо более показательным. И исходя из того, как американка играла в Индиан-Уэллсе и как она стартовала в Майами, Касаткиной придётся очень нелегко. Кстати, все три предыдущих матча между ними были очень напряжёнными и трёхсетовыми.

Неудачи остальных россиянок

Кроме Касаткиной, россиянок в одиночной сетке уже не осталось. Анастасия Павлюченкова не справилась с Викторией Кужмовой, несмотря на героическое спасение первой партии с 1:5. В конце второго сета она проиграла две свои подачи подряд с 40:15, а в третьей партии всё решила самая концовка, когда словачка сделала брейк при счёте 6:5. Маргарита Гаспарян, проводившая первый матч после Кубка Федерации в начале февраля, на тай-брейке решающей партии уступила Полин Пармантье. Наталья Вихлянцева, здорово игравшая в Индиан-Уэллсе, неожиданно проиграла Магдалене Рыбариковой, для которой это была первая победа с августа прошлого года – причём проиграла со счёта 6:1, 5:3. Екатерина Александрова, в Калифорнии победившая Каролину Возняцки, во Флориде не справилась с Даяной Ястремской – 3:6, 2:6. Евгения Родина почти с таким же счётом (4:6, 2:6) уступила Саманте Стосур.

Осака даёт шанс Квитовой и Халеп

Главной сенсацией можно назвать поражение Наоми Осаки от Се Шувэй. Правда, японка после триумфа на Australian Open и расставания с Сашей Бажиным пока в принципе не показывала впечатляющего тенниса и хороших результатов. В Дубае она сразу проиграла Кристине Младенович, в 4-м круге Индиан-Уэллса легко уступила Белинде Бенчич, а здесь в 3-м раунде не справилась с Се Шувэй, которая великолепно выступила в Дубае, но провалила Индиан-Уэллс. При этом японка подавала на матч и была в двух очках от победы, ведя со счётом 30:0, но до матчболов так и не добралась. Раннее поражение Осаки оставило Петре Квитовой и Симоне Халеп максимально хорошие шансы сместить её с первой строчки – для этого любой из них нужно выйти в финал.

«Ты главная королева драмы из всех, кого я видела»

Вообще из первой десятки сеяных в женском турнире выбыла уже половина. Серена Уильямс в трёх сетах победила Ребекку Петерсон, после чего снялась с турнира из-за травмы колена. Элина Свитолина легко уступила Ван Яфань и отправилась в Европу вместе с Гаэлем Монфисом, которому нужно залечивать травму левого ахилла. Арина Соболенко после проигрыша Анжелике Кербер в 4-м круге Индиан-Уэллса здесь выбыла уже не старте, не справившись с Айлой Томлянович – которую, кстати, победила двумя неделями ранее.

А Кербер второй раз подряд проиграла Бьянке Андрееску. В финале Индиан-Уэллса 18-летняя канадка румынского происхождения дожала немку в третьем сете, несмотря на проблемы со здоровьем и судороги во время подачи на матч. Здесь Бьянка снова вызывала врача по ходу поединка, проиграла второй сет, но решающую партию провела безупречно – 6:4, 4:6, 6:1. Это уже десятая победа Андрееску подряд. Поздравила соперницу Анжелика, мягко говоря, неохотно – рукопожатия толком не было, и сразу после этого немка громко сказала «You are the biggest drama queen ever». Приблизительный перевод этой фразы вынесен в название главы.

Зверев проиграл испанскому ветерану

Мужской турнир ещё до своего старта потерял Рафаэля Надаля, который из-за проблем с коленями снялся сразу и с полуфинала Индиан-Уэллса против Роджера Федерера, и с этого «Мастерса». Кстати, Роджер тяжело стартовал в Майами, в напряжённой трёхсетовой борьбе одолев Раду Албота.

Вторым сеяным вместо Надаля стал Александр Зверев, но он уже потерпел поражение – причём проиграл 36-летнему Давиду Ферреру, который этой весной закончит карьеру. Поскольку после Майами начинается грунтовый сезон, для Давида это последний официальный турнир на харде. В первом сете Александр доминировал, но затем Феррер перехватил инициативу и добился победы со счётом 2:6, 7:5, 6:3. Пока сотрудничество Зверева с Иваном Лендлом не даёт ожидаемых плодов, за исключением победы немца на Итоговом чемпионате ATP – 2018.

Из топ-игроков турнир покинули, кроме Зверева, ещё Кей Нисикори и Доминик Тим. Но если японец в этом году после Австралии все турниры играет слабо, то австриец только что завоевал свой первый титул на «Мастерсах» в карьере, победив в финале Индиан-Уэллса самого Роджера Федерера. Однако для первого матча в Майами ему попался весьма неприятный оппонент, Хуберт Хуркач – кстати, именно он на двух предыдущих соревнованиях выбивал из сетки Нисикори. Поляк победил со счётом 6:4, 6:4. А Кей в трёх партиях проиграл Душану Лайовичу.

Рублёв одержал победу над Чиличем, Хачанов выбыл

Ещё один сюрприз, пусть и отчасти ожидаемый – поражение Марина Чилича от Андрея Рублёва. У хорвата в этом году игра совсем не ладится, и в чемпионской гонке, учитывающей только очки нынешнего сезона, он занимает лишь 72-е место. Рублёв там выше – после победы над Чиличем он поднялся на 48-ю строчку. Россиянин долго не мог найти свой теннис после травмы, выбившей его из тура почти год назад. В конце этой зимы он даже упал в начало второй сотни, но на последних турнирах всё-таки начал показывать какие-то результаты. В Марселе Андрей неожиданно обыграл Жо-Вильфрида Цонгу и дошёл до четвертьфинала, а в Индиан-Уэллсе извлёк небольшой бонус из того, что стал «лаки-лузером», выйдя в третий раунд основной сетки и уступив там Карену Хачанову. Здесь Рублёв уже сам прошёл квалификацию, заодно взяв реванш у Бьорна Фрэтэнджело за поражение в отборочных соревнованиях в Калифорнии. Словом, исходя из результатов последних турниров, Чилич не был явным фаворитом матча.

В итоге Андрей, возможно, установил рекорд по количеству заработанных брейк-пойнтов против Марина за два сета – 22! Реализовал он только 4, но этого вполне хватило. При этом нельзя сказать, что статистические показатели на подаче у Чилича были ужасны. Он выполнил 9 эйсов, первая проходила в 64% случаев, двойных было всего 4. Рублёв, например, попадал с первой в 52% розыгрышей, а навылет подал 5 раз. Однако Марин много ошибался с игры, а Андрей здорово держал мяч и хорошо атаковал. Проигрыш своей подачи при 4:3 во втором сете тоже не выбил россиянина из колеи – он тут же сделал брейк, а затем подал на матч. Дальше его ждёт Денис Шаповалов.

Даниил Медведев разгромил Адриана Маннарино, отдав французу всего три гейма. За выход в 4-й круг он поспорит с Райлли Опелкой, главным оружием которого является подача. Правда, по матчу второго раунда с Диего Шварцманом этого не скажешь – там оба соперника реализовали по 4 брейк-пойнта из 12. А Карен Хачанов, к сожалению, уступил Джордану Томпсону, проведя совсем невзрачный матч – 2:6, 3:6. Таким образом, развить успех Индиан-Уэллса, где Карен дошёл до четвертьфинала, не удалось.