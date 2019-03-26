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Дель Потро, Кузнецова, Гаске, Шарапова, Маррей возвращаются после травм

Мария Шарапова
Мухтар Марданов
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images
Вести из лазарета. Кузнецова скоро вернётся, Шарапова и дель Потро под вопросом
Кузнецова и Шарапова залечили свои травмы и могут возобновить выступления уже в апреле. Дель Потро и Гаске мучаются, но обещают вернуться.
Теннис / WTA

По итогам турнира в Майами можно будет смело говорить о завершении первой части сезона. Кто-то уже сделал рейтинговый задел, но в обоих турах ещё достаточно травмированных теннисистов, для которых сезон ещё не стартовал. В этом материале мы расскажем об игроках, в чьи планы вмешались травмы и старые болячки.

Шарапова. Штутгарт. Камбэк?

Два года назад Мария Шарапова возвращалась в тур после дисквалификации за употребление мельдония. В Штутгарте, на первом турнире после дисквалификации, россиянка дошла до полуфинала, где проиграла француженке Кристине Младенович. Болельщики отмечали впечатляющую физическую форму пятикратной чемпионки «Шлемов», а специалисты заметили изменившуюся подачу. Впрочем, в конечном итоге возвращение получилось скомканным из-за постоянных пауз, связанных с травмами и болезнями. Травма плеча – старая проблема теннисистки, в 2008 году она перенесла операцию, которая заставила её поменять технику подачи. С тех пор травма приобрела хронический характер, и в прошлом году снова заявила о себе.

После US Open, где Мария дошла до стадии 1/8 финала, спортсменка досрочно завершила сезон. К сожалению, восстановиться полностью у Шараповой не получилось: в Австралии она играла с болью, а в Петербурге отыграла один матч и снялась с турнира. Сначала девушка планировала возобновить выступления в Индиан-Уэллсе, но сроки реабилитации сдвинулись, и теперь Мария планирует вернуться в Штутгарте. Организаторы Porsche Tennis Grand Prix предоставили Шараповой «уайлд-кард», но сама теннисистка пока не уверена, что сыграет на апрельском «Премьере».

Пока россиянка постепенно нагружает плечо в тренажёрном зале и готовит тело к возвращению на корт. Также она часто появляется на светских мероприятиях. В феврале Шарапова погуляла на нескольких вечеринках по случаю церемонии вручения премии «Оскар». Сначала теннисистка сходила на благотворительный вечер к Элтону Джону в элегантном чёрном платье, а затем веселилась на Vanity Fair в наряде Balmain. Кроме того, Шарапова вместе с бойфрендом Александром Гилксом побывала на ужине у основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани и его партнёра Джанкарло Джаметти. В числе прочих гостей на мероприятии присутствовали Виктория и Дэвид Бекхэм. Встреча была неофициальной, знаменитости встретились в домашней обстановке, чтобы пообщаться и хорошо провести время.

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Забавные фотографии Шараповой с бойфрендом, Джоковича в снегу, Плишковой с санками, Халеп в автобусе, а Сафина в Перу.

Дель Потро возвращается к нагрузкам

Аргентинец является одним из самых травматичных игроков тура, и это проклятие преследует его всю карьеру. Спортсмен перенёс четыре операции на запястьях: одну на правом в 2010 году, три на левом – весной 2014-го, зимой-2015-го и летом 2015 года. Дель Потро вернулся в тур в начале сезона-2016, и за это время успел выиграть четыре титула АТР, в том числе и свой дебютный «Мастерс», серебро на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, Кубок Дэвиса со сборной Аргентины, а также сыграть в финале US Open-2018 и установить личный рекорд в рейтинге – 3-я строчка.

В октябре прошлого года Хуан-Мартин получил травму колена на турнире в Шанхае. Игроку диагностировали трещину в коленной чашечке, из-за чего ему пришлось пропустить Итоговый турнир ATP в Лондоне. Аргентинец отказался от операции и приступил к тренировкам уже в декабре. В феврале дель Потро сыграл на турнире в Делрэй-Бич, но выступление во Флориде показало, что он пока не готов к серьёзным нагрузкам. Уроженец Тандила отказался от «уайлд-кард» в Акапулько, а затем снялся с Masters-ивентов в Индиан-Уэллсе и Майами.

Две недели назад появилась информация, что Хуан-Мартин раздумывает над тем, делать ему операцию на колене или продолжить консервативное лечение. По оценкам экспертов, с которыми пообщались журналисты издания La Nasion, в случае хирургического вмешательства, восстановление теннисиста может занять ещё полгода.

Буквально сегодня пресс-атташе дель Потро Хорхе Виали представил апдейт по состоянию здоровья аргентинского теннисиста. «На этой неделе Дельпо повышает интенсивность тренировок», – написал Виале в «твиттере», сопроводив запись фотографиями из спортивного зала. Кроме того, аргентинец подал заявку на участие в «Мастерсе» в Мадриде, который состоится в первой половине мая на грунте.

Кузнецова обновила команду и готовится к грунтовому сезону

Светлана Кузнецова практически оправилась от последствий травмы колена. Россиянка уже тренируется на корте и планирует сыграть официальный матч уже в ближайшие недели. Вероятнее всего, возвращение Кузнецовой на корт состоится на турнире в Лугано, который пройдёт с 8 по 14 апреля. На недавней встрече уроженка Санкт-Петербурга рассказала, что больше не работает с Гильермо Каньясом и теперь базируется в Москве. Новым тренером экс-второй ракетки мира стал отечественный специалист Артём Дерипаско, известный по своей работе с молодыми игроками.

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С 1998-го в элиту тенниса неизменно входили россиянки – от Курниковой и Дементьевой до Шараповой и Касаткиной. Теперь их там нет.

В период реабилитации Светлана много времени проводила в компании друзей, и это, по словам теннисистки, было очень приятным после многих лет суетливой жизни. Также спортсменка охотно давала интервью и приняла участие в московском Клубе ораторов, где пообщалась с известным общественным деятелем Ириной Хакамадой. В родном Петербурге теннисистка организовала мастер-класс для всех желающих, приуроченный к открытию новых теннисных кортов на Велотреке на Крестовском острове. Любой желающий мог записаться, прийти и в порядке очереди сыграть несколько розыгрышей с двукратной победительницей турниров «Большого шлема».

Ришар Гаске и шрам длиной в 10 сантиметров

После выступления на «Мастерсе» в Париже, где Гаске проиграл тогда ещё действующему чемпиону Джеку Соку, Ришар стал жаловаться на травму паха. В январе игрок принял решение сделать операцию в Мюнхене. Около трёх недель он испытывал сильные болевые ощущения и не мог ходить. После хирургического вмешательства у француза остался внушительный шрам. В какой-то момент швы разошлись и боль перешла на приводящую мышцу. Ришар проходил реабилитацию в Сен-Рафаэле, где впервые после операции взял в руки ракетку. Там он сыграл с теннисистами клубного уровня, и в матчах с ними взял всего лишь три гейма. Гаске заявился на «Мастерс» в Монте-Карло, но не уверен, что сможет сыграть на этом турнире.

Перед турниром Rolex Monte-Carlo Masters уроженец Безье поедет на сборы в расположении сборной Франции. УТС пройдёт в Софии-Антиполисе в академии Патрика Муратоглу. «Многие игроки испытывают серьёзные проблемы, преодолев возрастную отметку в 30 лет. Цонга, Бердых, Маррей… У всех нас по 15 лет карьеры за плечами – очевидно, что это утомляет. Это более 1000 матчей в туре, и рано или поздно за это приходится платить». После возвращения новым тренером Гаске станет Тьерри Асьон, завершивший карьеру в 2010 году.

Энди Маррей верит в своё возвращение

На прошлой неделе Энди вместе с женой Ким Сирс посетил скачки в Челтенхэме. Это было его первое появление на публике после перенесённой в январе повторной операции на бедре. 31-летний Маррей согласился на эндопротезирование, смирившись с тем, что консервативные методы лечения не приносят никакого результата. В начале марта игрок заявил, что боль в бедре осталась в прошлом. Сейчас он продолжает привыкать к новым ощущениям и строит осторожные планы на будущее. «Всё, что мне нужно, это ждать развития ситуации. Если всё будет в порядке, вы ещё увидите меня на корте», – успокоил болельщиков Энди.

Бывший лидер мирового рейтинга сомневается, что сможет вернуться на топ-уровень, но это обстоятельство его не огорчает. «Я понимаю, что больше не смогу двигаться так, как мог это делать раньше. Когда я был первым, все отмечали мои передвижения по корту, но это уже в прошлом». В социальных сетях теннисиста давно не было новых публикаций, и пока нет ясности, как себя чувствует Маррей спустя два месяца после операции.

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