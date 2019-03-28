Канадский урожай. Оже-Альяссим может повторить путь Андрееску

Феликс Оже-Альяссим первым из тинейджеров пробился в полуфинал Майами. Он был крутым по юниорам, а теперь резко набирает вес в ATP-туре.

Одним из главных героев мартовских «Мастерсов» стал канадский фрешмен Феликс Оже-Альяссим. В Майами молодой теннисист прошёл квалификацию и выиграл пять матчей в основной сетке. В матче за выход в полуфинал Феликс обыграл хорвата Борну Чорича, и уже в понедельник дебютирует в топ-35 мирового рейтинга. Уроженец Монреаля стал самым молодым полуфиналистом за всю 35-летнююю истории Miami Open. Кроме того, Оже-Альяссим выиграл пятую из пяти встреч с теннисистами топ-20 и теперь сыграет с действующим чемпионом Джоном Иснером.

Сетка «Мастерса» в Майами

18-летний Феликс установил не только рекорд Майами, как самый молодой участник полуфинала, но и занял третье место среди самых молодых полуфиналистов в истории «Мастерсов» (с 1990 года). В 18 лет и 4 месяца в полуфинале «Мастерса» в Монреале сыграл его соотечественник Денис Шаповалов, а в 18 лет и 5 месяцев на этой стадии в Торонто выступил Майкл Чанг. Сейчас Оже-Альяссиму – 18 лет, 5 месяцев и 3 недели. Канадец тоголезского происхождения стал 24-м игроком в туре, стартовавшим на турнире в квалификации и в итоге дошедшим до полуфинала. В Майами это удавалось сделать только бывшему тренеру Светланы Кузнецовой Гильермо Каньясу в 2007 году. С тех пор лишь четыре «квалифайера» смогли пробиться в полуфиналы турниров серии «Мастерс». Последним был серб Филип Краинович, дошедший до титульного матча соревнований в Париже в конце сезона-2017.

Родился в один день с Федерером

Феликс Оже-Альяссим родился 8 августа 2000 года в Квебеке. В один день с ним, но на 19 лет раньше, в Базеле на свет появился Роджер Федерер. В августе 2000-го фактически годящийся Феликсу в отцы швейцарец был уже игроком топ-50 рейтинга ATP и имел в послужном списке свой первый финал тура. Кстати, Феликс и Роджер могут сыграть друг с другом в финале Майами, и этот матч может стать своеобразным актом передачи эстафетной палочки.

Помимо тенниса Феликс также играет в футбол, увлекается игрой на пианино и поддерживает хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс». В теннисе в число кумиров канадца входят Надаль, Федерер, Цонга и Монфис. Любимый удар фрешмена – форхенд, любимый турнир – домашний Rogers Cup. Тренируют молодого теннисиста Гийом Маркс и Фредерик Фонтан.

Оже-Альяссим был второй ракеткой мира по юниорам и побил множество престижных рекордов. В 2015-м Феликс в тандеме с Денисом Шаповаловым выиграл US Open в парном разряде. В декабре того же года канадец выиграл престижный юниорский ивент Eddie Herr, одолев в решающем матче Алекса де Минора. В сезоне-2016 Феликс сыграл лишь на самых значимых юниорских соревнованиях. В Мельбурне на Australian Open канадец проиграл эстонцу Кеннету Райсма в третьем круге, но в Париже на «Ролан Гаррос» впервые дошёл до финала. В драматичной концовке Оже-Альяссим уступил французу Жоффре Бланкано, который сейчас в свои 20 лет до сих пор не сыграл ни одного матча на уровне основных сеток ATP.

«Стараюсь копировать Федю». Кто он – канадец с питерскими корнями? Канадец Шаповалов, чью фамилию во всём мире до сих пор путают с Шараповой, признался, что давно мечтал приехать на родину предков.

На Уимблдоне Феликс добрался до четвертьфинала одиночки, а в паре с Шаповаловым стал финалистом травяного мэйджора. Лебединой песней канадца перед окончательным переходом в профессиональный тур стал US Open. В Нью-Йорке фрешмен выиграл титул в одиночном разряде, одолев на пути к трофею грека Стефаноса Циципаса и серба Миомира Кецмановича. После этой победы Оже-Альяссим окончательно сосредоточился на выступлениях в ATP-туре.

Первые успехи на взрослом уровне

В июне 2017 года теннисист оформил первый в карьере титул на челленджерах, став триумфатором соревнований в Лионе. Феликс, которому на тот момент было 16 лет и 10 месяцев, стал седьмым игроком в истории, выигравшим турнир такого уровня в 16 лет или младше. До него это делали Рафаэль Надаль, Ришар Гаске, Бернард Томич, Майкл Чанг, Кент Карлссон и Маркус Ондрушка. В том же сезоне Оже-Альяссим взял титул в Севилье, а в 2018-м защитил звание чемпиона челленджера в Лионе. Выиграв в октябре крупный челленджер в Ташкенте, канадец завершил сезон в непосредственной близости от первой сотни.

18-летний Феликс, обраставший мясом на челленджерах около двух лет, неожиданно для всех выстрелил на грунтовых кортах в Рио-де-Жанейро в прошлом месяце. Сначала канадец с африканскими корнями разгромил Фабио Фоньини, после чего без потери сета обыграл Кристиана Гарина и Жауме Мунара. По ходу игровой недели Оже стал любимцем местной публики, и в финале с Ласло Джере большинство зрителей яростно поддерживали именно его. В финале более опытный серб одержал победу в двух сетах, но та неделя всё равно стала самой успешной в карьере канадского вундеркинда.

Через неделю в Сан-Паулу Феликс снова уступил Джере, однако уже в четвертьфинале. Ещё одного значительного успеха канадец добился в Индиан-Уэллсе: во втором круге Феликс выбил из борьбы девятого сеяного Циципаса. В третьем раунде Оже-Альяссим проиграл японцу Йосихито Нисиоке, а затем отправился в Майами, где ему пришлось стартовать в квалификации. В отборочном турнире Miami Open уроженец Монреаля обыграл итальянцев Луку Ванни и Паоло Лоренци, а на старте основной сетке сломил сопротивление норвежца Каспера Рууда. На пути к четвертьфиналу Феликс обыграл трёх игроков топ-60 – Мартона Фучовича, Хуберта Хуркача и Николоза Басилашвили.

«Сердце выпрыгивает из груди»

В конце августа состоялся дебют Оже на турнире «Большого шлема». Пройдя квалификацию, игрок встретился в первом круге с Денисом Шаповаловым. Матч получился драматичным и закончился для Феликса самым обескураживающим образом. Теннисист по ходу матча вызывал на корт врача и жаловался на учащённое сердцебиение и головокружение. После медицинского перерыва он продолжил играть, но вскоре со слезами снялся. Позднее Феликс рассказал, что испытывал такие проблемы раньше, но не придавал этому большого значения. 19-летний Шаповалов попытался утешить друга у сетки, заверив, что они сыграют в Нью-Йорке ещё много раз.

«Хочу заверить, что со здоровьем у меня всё в порядке, и я тщательно разберусь с тем, что со мной случилось. Очень скоро я вернусь на корт», – написал теннисист в «твиттере» после матча. К счастью, канадский фрешмен быстро решил свои проблемы со здоровьем, и уже через месяц вернулся на корт и сыграл свой первый четвертьфинал турнира «250» в Чэнду.

Золотая канадская молодёжь

Гостеприимная Канада стала прекрасным местом для становления теннисистов, родители которых эмигрировали в эту страну в прошлом веке. Традицию заложил Милош Раонич, родившийся в черногорской столице Подгорице (тогда ещё входившей в Югославию). Денис Шаповалов приехал из Тель-Авива, а его родители – выходцы из Советского союза. Ныне блистающая Бьянка Андрееску, ставшая чемпионкой Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, родилась в семье иммигрантов из Румынии.

Пожалуй, самой «канадской» в списке талантливой молодёжи страны является Эжени Бушар, также уроженка Квебека. Оже-Альяссим поддержал общий тренд и не собирается останавливаться на достигнутом. «Свой первый матч на взрослом уровне я выиграл в 14 лет, поэтому я более чем привык к давлению. Думаю, именно благодарю постоянному прессингу и грузу ответственности я и показываю такие результаты в столь юном возрасте».