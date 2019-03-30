Главная победа Барти в карьере и разные чемпионки на турнирах WTA

Завершение турнира в Майами фактически означает и завершение первой части сезона на харде. В мужском туре соревнований уровня выше челленджеров на харде не будет вплоть до конца июля, когда состоится турнир в Атланте. Женщины на следующей неделе ещё сыграют на харде в Монтеррее, но это уже, можно сказать, последний осколок хардового сезона (и далеко не самый значимый), а возвращение на это искусственное покрытие состоится только 29 июля в Сан-Хосе. Словом, сейчас самое время подвести итоги первой половины сезона на жёстких кортах.

Победы молодых и новая первая ракетка мира

К моменту старта соревнований в Майами в женском туре, как и в мужском, был интересный статистический факт – ни одной теннисистке или теннисисту пока не удалось завоевать в нынешнем сезоне хотя бы два титула в одиночном разряде. При этом три главных турнира первой части сезона выиграли молодые девушки, не старше 22 лет – а Бьянке Андрееску, чемпионке Индиан-Уэллса, и вовсе только 18.



Важным событием стала смена первой ракетки мира. Возможно, это было не очень заметно, но Симона Халеп провела на вершине почти год – 48 недель подряд! При этом ещё 16 недель она лидировала до того, как Каролина Возняцки выиграла Australian Open – 2018 и на месяц вернула себе лидерство. В нынешнем году румынка тоже потеряла первую строчку после Открытого чемпионата Австралии. Она не защитила очки за финал, проиграв Серене Уильямс в четвёртом круге, и звание первой ракетки мира стояло на кону в финальном матче между Наоми Осакой и Петрой Квитовой. Чешка спасла второй сет с тройного матчбола, но победу всё-таки одержала японка. Наоми стала 26-й теннисисткой, возглавившей рейтинг в одиночном разряде. Отметим, что официально рейтинг появился в конце 1975 года, и первой его возглавила Крис Эверт.

Перемены и проблемы Осаки

Квитова, несмотря на столь поздний вылет из Австралии, уже через полтора дня была в заснеженном январском Санкт-Петербурге. Защитить титул ей не удалось, но один матч она выиграла, выйдя в четвертьфинал. Чемпионкой в городе на Неве стала Кики Бертенс, а в парном разряде победили Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова. Кстати, за четыре года проведения соревнований в Северной столице России никому не удалось выиграть этот турнир дважды – ни в одиночном, ни в парном разряде.

Осака же после победы на Australian Open объявила о расставании с Сашей Бажиным, который, не имея непосредственно тренерского опыта, всего за год помог ей превратиться из перспективной теннисистки в молодую звезду. В своих выступлениях Наоми взяла паузу до середины февраля, не полетев в Японию на матч Кубка Федерации с Испанией. За три проведённых после Открытого чемпионата Австралии турнира Осака выиграла всего три матча – два в Индиан-Уэллсе и один в Майами. При этом в Калифорнии она была действующей чемпионкой. А в середине марта ещё стало известно о том, что один из детских тренеров Наоми подал в суд и хочет получить 20% её призовых согласно договору, заключённому им с отцом теннисистки.

Осака сохранила корону до Штутгарта, но может потерять несколько миллионов Квитова и Халеп упустили шанс сдвинуть Осаку с первой строчки. Но у Наоми есть другие проблемы.

Прорыв Андрееску

Три теннисистки в этом сезоне уже завоевали свои первые одиночные титулы WTA в карьере. Софья Кенин в январе выиграла турнир в Хобарте, Ван Яфань победила в Акапулько (причём в финале в упорной борьбе сломила сопротивление той же Кенин), а Бьянка Андрееску стала чемпионкой Индиан-Уэллса. Именно Бьянка стала главным открытием зимне-весеннего хардового сезона. Она начинала год 152-й ракеткой мира и блеснула уже на первом турнире, дойдя из квалификации Окленда до его финала. Затем она выиграла 125-тысячник в Ньюпорт-Бич (но это турнир серии «челленджер», поэтому за титул WTA он не считается) и дошла до полуфинала Акапулько, в упорной борьбе уступив Софье Кенин. Андрееску слишком поздно вошла в топ-100, чтобы попасть в основную сетку Индиан-Уэллса по рейтингу, но получила «уайлд-кард» — и в итоге стала первой теннисисткой в истории, выигравшей этот турнир в статусе обладательницы этого специального приглашения! В Майами Бьянка дошла до 4-го круга, а дальше ей просто не хватило сил, что и неудивительно – она уже сыграла в этом сезоне больше 30 матчей. Андрееску сейчас вошла в топ-25, но в ближайшее время ей просто необходим отдых.

Главный успех Барти и её дебют в топ-10

А Эшли Барти, выигравшая турнир в Майами, входящий в ту же престижную категорию Premier Mandatory, что и Индиан-Уэллс, в ближайший понедельник дебютирует в топ-10. При этом она всего три года назад вернулась в теннис после почти двухлетнего перерыва, во время которого играла в крикет. До этой паузы Эшли была хорошей парной теннисисткой, но в одиночном разряде никогда не входила даже в первую сотню. Однако уже сезон-2017 она завершила в топ-20, а теперь сделала следующий шаг, одновременно с этим завоевав крупнейший титул в карьере. Ранее Барти побеждала на мелких турнирах в Куала-Лумпуре и Ноттингеме, а также на втором по значимости итоговом в Чжухае. По ходу соревнований в Майами австралийка выбила из сетки Петру Квитову, лишив её шансов стать первой ракеткой мира (Петре нужно было выйти в финал, а их встреча состоялась в четвертьфинале). В решающем матче Эшли обыграла другую чешку, которая, в отличие от Квитовой, была первой в мире, но зато никогда не побеждала на «Шлемах» — Каролину Плишкову. Первая партия финала прошла в равной борьбе, не считая тай-брейка, где Барти доминировала – а во втором сете австралийка уже играла намного лучше, в то время как чешка плохо двигалась и много ошибалась.

Теперь у большинства топ-теннисисток будет время для небольшого отпуска до второй половины апреля. Там сначала пройдут матчи Кубка Федерации, а затем начнутся крупные турниры на грунте, первым из которых традиционно является Штутгарт. После него теоретически может смениться первая ракетка мира.