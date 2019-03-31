Федерер снова первый! А ещё у него теперь больше ста титулов

Впереди грунт
У мужчин с финишем «Мастерс 1000» в Майами официально завершился зимне-весенний сезон на харде. Следующая неделя отдана немногочисленным ныне матчам Кубка Дэвиса в низших группах – экзотике вроде противостояний Румынии с Зимбабве или Таиланда с Филиппинами. После Кубка Дэвиса же все турниры ATP будут проходить на грунте.
Как уже отмечалось накануне, до Майами и в женском, и в мужском туре в нынешнем сезоне ни одному игроку не удалось завоевать хотя бы два титула в одиночном разряде. В женском турнире в Майами эта тенденция продолжилась – чемпионкой стала Эшли Барти. Победи в мужском финале Джон Иснер, и он тоже завоевал бы свой первый титул в году, но трофей взял Роджер Федерер, который месяц назад уже выиграл турнир в Дубае. Тот титул, напомним, стал для великого швейцарца 100-м в карьере. Но прежде чем подвести итоги «Мастерса» во Флориде, который в этом году впервые прошёл на новом стадионе, вспомним некоторые интересные моменты предыдущих соревнований сезона.
Австралийский успех Джоковича и бравый старт Медведева
Начался год с неожиданного поражения Новака Джоковича от Роберто Баутиста-Агута в полуфинале Дохи. Серб взял первый сет и, казалось, контролировал ход игры, но в итоге испанец добился волевой победы и в итоге завоевал там титул. Впрочем, на подготовке Новака к Australian Open это не сказалось. Если на первой неделе турнира «Большого шлема» к игре Джоковича были вопросы, то на второй неделе он включил режим терминатора и просто уничтожил последних соперников, включая Рафаэля Надаля в финале.
Перед этим свои первые титулы в карьере завоевали Теннис Сандгрен, впервые блеснувший как раз на прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии, и Алекс де Минор. Австралиец победил на домашнем турнире в Сиднее, где год назад он потерпел обидное поражение в финале от Даниила Медведева. Сам Даниил, кстати, продолжил серию отличных выступлений на харде на турнирах среднего уровня, начатую во второй половине прошлого сезона. В Брисбене он дошёл до финала, где в трёх партиях уступил Кею Нисикори, в Софии завоевал титул, а в Роттердаме в полуфинале проиграл набравшему отличный ход Гаэлю Монфису. На Australian Open Медведев тоже играл здорово, но слишком рано вышел на Джоковича, уступив ему в 1/8 финала. Кстати, в Майами с жеребьёвкой ему тоже не повезло – на аналогичной стадии Даниила остановил Роджер Федерер. Тем не менее, заметно, что на последних турнирах Медведев немного сдал в передвижении по корту и остроте ударов.
Монфис взлетел, а потом порвал ахилл
Выделим и Монфиса. С момента начала отношений с Элиной Свитолиной окрылённый француз постоянно прибавлял, по делу выиграл турнир в Роттердаме и лишь чудом не вышел в финал в Дубае, уступив Стефаносу Циципасу на полуфинальной стадии. В Индиан-Уэллсе он тоже стартовал здорово, но перед четвертьфиналом порвал левый ахилл и был вынужден сняться, пропустив Доминика Тима в полуфинал без игры. Сейчас француз лечится в Европе и одновременно проводит время с любимой девушкой.
В феврале на различных соревнованиях ATP ещё пять теннисистов (помимо Сандгрена и де Минора) завоевали свои первые титулы в карьере. Это Хуан Игнасио Лондеро, Райлли Опелка, Ласло Джере, Раду Албот и Гидо Пелья. Особенно отметим троих из них. Лондеро до триумфа на домашнем турнире в Кордове не выиграл ни одного матча на уровне ATP – а тут впервые в карьере получил «уайлд-кард» и за всю неделю уступил всего один сет. Кстати, сет он проиграл в финале Гидо Пелье, который чуть позже взял свой первый титул в Сан-Паулу. Ласло Джере первенствовал в Рио-де-Жанейро, и после успеха серба весь мир узнал его трагичную историю – хотя ему всего 23 года, он уже сирота. И мама, и папа Ласло скончались от рака. Наконец, Албот стал первым представителем Молдавии, завоевавшим титул на турнире ATP.
Лучшая игра Федерера за последний год
А теперь вернёмся в Майами. После того, как Джокович второй раз за год проиграл Баутиста-Агуту, взяв у него первый сет, Федерер стал главным фаворитом этого «Мастерса». К тому же было заметно, что после тяжёлого стартового поединка с Алботом швейцарец прибавляет. К четвертьфиналу он разыгрался настолько, что оформил «баранку» в первой партии с обладающим мощной подачей Кевином Андерсоном. В целом игра Роджера не выглядела настолько убедительной и цельной уже больше года. Он здорово передвигался, стремился атаковать и при этом мало ошибался – да и подача работала как надо. В полуфинале Федерер уверенно обыграл Дениса Шаповалова, для которого, как и для многих других, в детстве был кумиром. Канадцу с русскими корнями через месяц исполнится 20, так что он младше Роджера на 17 с лишним лет! В другом полуфинале прошлогодний чемпион, 33-летний Джон Иснер на двух тай-брейках победил 18-летнего Феликса Оже-Альяссима, который стал самым юным полуфиналистом Майами за всю историю. При этом канадец и в первой, и во второй партиях не подал на сет.
Финал мало чем отличался от четвертьфинального матча Федерера с Андерсоном. В первом сете Иснеру удалось избежать «баранки», но и только. Подача у Джона работала через раз, а во всех остальных компонентах Роджер в этот вечер был на голову сильнее. Придраться в игре швейцарца было не к чему. Он здорово выстроил игру тактически, постоянно варьируя темп и высоту ударов, а также время от времени мучая соперника низкими резаными под бэкхенд, и на протяжении всего матча уверенно реализовывал этот план. Джон в конце второй партии ещё и вызывал врача, жалуясь на проблемы с левой лодыжкой, но и без этого он едва ли смог бы что-то противопоставить сопернику. 6:1, 6:4 – с таким счётом Роджер победил в финале. Кстати, матчбол швейцарец реализовал благодаря Hawk-eye, введением которого когда-то давно был не слишком доволен. Судьи проглядели маленький аут по длине после удара Иснера, но Федерер вовремя взял повтор.
Роджер открыл счёт второй сотне трофеев, завоевав свой 101-й титул. До повторения рекорда Джимми Коннорса остаётся всего 8 турниров. Кроме того, он выиграл 28-й «Мастерс» (у Новака их 32, у Рафаэля – 33). И, наконец, Федерер возглавил чемпионскую гонку – у него теперь 2280 очков, а у Джоковича 2225. Идущий третьим Надаль набрал 1605 баллов, но он наверняка серьёзно поправит своё положение на грунте. Напомним, что «Мастерс» в Майами Рафаэль пропустил из-за травмы колена.