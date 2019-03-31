Федерер снова первый! А ещё у него теперь больше ста титулов

Впереди грунт

У мужчин с финишем «Мастерс 1000» в Майами официально завершился зимне-весенний сезон на харде. Следующая неделя отдана немногочисленным ныне матчам Кубка Дэвиса в низших группах – экзотике вроде противостояний Румынии с Зимбабве или Таиланда с Филиппинами. После Кубка Дэвиса же все турниры ATP будут проходить на грунте.

Как уже отмечалось накануне, до Майами и в женском, и в мужском туре в нынешнем сезоне ни одному игроку не удалось завоевать хотя бы два титула в одиночном разряде. В женском турнире в Майами эта тенденция продолжилась – чемпионкой стала Эшли Барти. Победи в мужском финале Джон Иснер, и он тоже завоевал бы свой первый титул в году, но трофей взял Роджер Федерер, который месяц назад уже выиграл турнир в Дубае. Тот титул, напомним, стал для великого швейцарца 100-м в карьере. Но прежде чем подвести итоги «Мастерса» во Флориде, который в этом году впервые прошёл на новом стадионе, вспомним некоторые интересные моменты предыдущих соревнований сезона.

Австралийский успех Джоковича и бравый старт Медведева

Начался год с неожиданного поражения Новака Джоковича от Роберто Баутиста-Агута в полуфинале Дохи. Серб взял первый сет и, казалось, контролировал ход игры, но в итоге испанец добился волевой победы и в итоге завоевал там титул. Впрочем, на подготовке Новака к Australian Open это не сказалось. Если на первой неделе турнира «Большого шлема» к игре Джоковича были вопросы, то на второй неделе он включил режим терминатора и просто уничтожил последних соперников, включая Рафаэля Надаля в финале.

Перед этим свои первые титулы в карьере завоевали Теннис Сандгрен, впервые блеснувший как раз на прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии, и Алекс де Минор. Австралиец победил на домашнем турнире в Сиднее, где год назад он потерпел обидное поражение в финале от Даниила Медведева. Сам Даниил, кстати, продолжил серию отличных выступлений на харде на турнирах среднего уровня, начатую во второй половине прошлого сезона. В Брисбене он дошёл до финала, где в трёх партиях уступил Кею Нисикори, в Софии завоевал титул, а в Роттердаме в полуфинале проиграл набравшему отличный ход Гаэлю Монфису. На Australian Open Медведев тоже играл здорово, но слишком рано вышел на Джоковича, уступив ему в 1/8 финала. Кстати, в Майами с жеребьёвкой ему тоже не повезло – на аналогичной стадии Даниила остановил Роджер Федерер. Тем не менее, заметно, что на последних турнирах Медведев немного сдал в передвижении по корту и остроте ударов.

Монфис взлетел, а потом порвал ахилл

Выделим и Монфиса. С момента начала отношений с Элиной Свитолиной окрылённый француз постоянно прибавлял, по делу выиграл турнир в Роттердаме и лишь чудом не вышел в финал в Дубае, уступив Стефаносу Циципасу на полуфинальной стадии. В Индиан-Уэллсе он тоже стартовал здорово, но перед четвертьфиналом порвал левый ахилл и был вынужден сняться, пропустив Доминика Тима в полуфинал без игры. Сейчас француз лечится в Европе и одновременно проводит время с любимой девушкой.

В феврале на различных соревнованиях ATP ещё пять теннисистов (помимо Сандгрена и де Минора) завоевали свои первые титулы в карьере. Это Хуан Игнасио Лондеро, Райлли Опелка, Ласло Джере, Раду Албот и Гидо Пелья. Особенно отметим троих из них. Лондеро до триумфа на домашнем турнире в Кордове не выиграл ни одного матча на уровне ATP – а тут впервые в карьере получил «уайлд-кард» и за всю неделю уступил всего один сет. Кстати, сет он проиграл в финале Гидо Пелье, который чуть позже взял свой первый титул в Сан-Паулу. Ласло Джере первенствовал в Рио-де-Жанейро, и после успеха серба весь мир узнал его трагичную историю – хотя ему всего 23 года, он уже сирота. И мама, и папа Ласло скончались от рака. Наконец, Албот стал первым представителем Молдавии, завоевавшим титул на турнире ATP.

Сирота, ставший чемпионом. История теннисиста Ласло Джере Несмотря на тяжёлую потерю, серб сумел выиграть турнир в Рио. После трогательной речи на корте его поддержали Джокович, Циципас и другие.

Лучшая игра Федерера за последний год

А теперь вернёмся в Майами. После того, как Джокович второй раз за год проиграл Баутиста-Агуту, взяв у него первый сет, Федерер стал главным фаворитом этого «Мастерса». К тому же было заметно, что после тяжёлого стартового поединка с Алботом швейцарец прибавляет. К четвертьфиналу он разыгрался настолько, что оформил «баранку» в первой партии с обладающим мощной подачей Кевином Андерсоном. В целом игра Роджера не выглядела настолько убедительной и цельной уже больше года. Он здорово передвигался, стремился атаковать и при этом мало ошибался – да и подача работала как надо. В полуфинале Федерер уверенно обыграл Дениса Шаповалова, для которого, как и для многих других, в детстве был кумиром. Канадцу с русскими корнями через месяц исполнится 20, так что он младше Роджера на 17 с лишним лет! В другом полуфинале прошлогодний чемпион, 33-летний Джон Иснер на двух тай-брейках победил 18-летнего Феликса Оже-Альяссима, который стал самым юным полуфиналистом Майами за всю историю. При этом канадец и в первой, и во второй партиях не подал на сет.

Финал мало чем отличался от четвертьфинального матча Федерера с Андерсоном. В первом сете Иснеру удалось избежать «баранки», но и только. Подача у Джона работала через раз, а во всех остальных компонентах Роджер в этот вечер был на голову сильнее. Придраться в игре швейцарца было не к чему. Он здорово выстроил игру тактически, постоянно варьируя темп и высоту ударов, а также время от времени мучая соперника низкими резаными под бэкхенд, и на протяжении всего матча уверенно реализовывал этот план. Джон в конце второй партии ещё и вызывал врача, жалуясь на проблемы с левой лодыжкой, но и без этого он едва ли смог бы что-то противопоставить сопернику. 6:1, 6:4 – с таким счётом Роджер победил в финале. Кстати, матчбол швейцарец реализовал благодаря Hawk-eye, введением которого когда-то давно был не слишком доволен. Судьи проглядели маленький аут по длине после удара Иснера, но Федерер вовремя взял повтор.

Роджер открыл счёт второй сотне трофеев, завоевав свой 101-й титул. До повторения рекорда Джимми Коннорса остаётся всего 8 турниров. Кроме того, он выиграл 28-й «Мастерс» (у Новака их 32, у Рафаэля – 33). И, наконец, Федерер возглавил чемпионскую гонку – у него теперь 2280 очков, а у Джоковича 2225. Идущий третьим Надаль набрал 1605 баллов, но он наверняка серьёзно поправит своё положение на грунте. Напомним, что «Мастерс» в Майами Рафаэль пропустил из-за травмы колена.