Надаль вышел на грунт, Осака оголилась, а Векич сбежала в горы

Пока Курникова танцует на столе, а Циципас расслабляется на островах, Шарапова усиленно восстанавливается после травмы плеча.

Насыщенный крупными турнирами март завершён. Кто-то из теннисистов отправился на долгожданный отдых после Индиан-Уэллса и Майами, кто-то уже готовится к грунтовому сезону, а некоторые даже начали выступления на песчаном покрытии. Посмотрим, что происходит в эти дни в соцсетях у спортсменов.

Павлюченкова. Перезагрузка в счастливом Монтеррее На первой неделе апреля разыгрывается крупный турнир в Чарльстоне и удачный для Павлюченковой Монтеррей. У мужчин – недельная пауза.

В Монтеррей прибыла Анастасия Павлюченкова, для которой этот турнир счастливый – здесь в 2010-м она завоевала свой первый титул, затем установила рекорд местных соревнований, выиграв их 4 раза (также в 2011, 2013 и 2017 годах). Сейчас у россиянки непростые времена – после успешного выступления в Кубке Федерации она проиграла в стартовых раундах Дубая, Индиан-Уэллса и Майами, после чего рассталась со своим многолетним тренером Симоном Гоффеном. Возможно, поездка в Мексику позволит россиянке перезагрузить карьеру.

Приятные воспоминания о Монтеррее и у Гарбинье Мугурусы. Она является действующей чемпионкой соревнований. На вечеринке открытия турнира-2019 она предстала в ярком платье. Образ одобрили около 47 тыс. человек, в том числе и Доминика Цибулкова.

Ни в чём испанке не уступила в плане наряда Кристина Младенович из Франции.

В романтическом образе на вечеринке игроков уже в Чарльстоне предстала и Слоан Стивенс. Американка – первый номер посева и одна из главных фаворитов соревнований.

Ну а Каролина Возняцки даже немного покружилась, благо название города Чарльстон располагает к танцам.

Зажигательный танец на столе исполнила Анна Курникова. Она уже давно завершила свою карьеру, но дух соревнований наверняка в ней до сих пор присутствует.

Никак не может вернуться на былые рейтинговые высоты Эжени Бушар. Проиграв на старте квалификации Майами и откатившись на 76-е место, канадская красавица отправилась на Багамы, чтобы перезагрузиться и подготовиться к новым сражениям.

Небольшой отпуск себе устроила и Элина Свитолина. После полуфинала в Индиан-Уэллсе украинка проиграла на старте турнира в Майами и решила немного нарушить спортивный режим с тарелкой попкорна.

Японка Наоми Осака, несмотря на расставание с тренером Сашей Бажиным и не очень выразительные выступления на американском харде (4-й круг в Индиан-Уэллсе и 3-й круг в Майами), смогла сохранить лидерство в мировом рейтинге. Самое время задуматься, как оборонять свои позиции дальше.

Для Серены Уильямс лучший отдых – дома среди разбросанных детских игрушек и обуви. Американка после рождения дочери Алексис-Олимпии не может пока выиграть ни одного титула. Возможно, это случится там, где от неё этого меньше всего ждут, – на грунте.

Небольшую подзарядку в горах себе устроила Донна Векич. 22-летняя хорватка показывает сейчас лучшие результаты в карьере. Она уже попала в топ-25, так что самое время чуть-чуть передохнуть и снова в бой.

Готов к новым свершениям и её молодой человек – Стэн Вавринка. Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» решил в Женеве наглядно проиллюстрировать своё теннисном прозвище Stan the Man.

Стремительно взобрался на 8-е место в рейтинг-листе ATP Стефанос Циципас. 20-летний грек перед грунтовым сезоном позволил себе заглянуть на Антильские острова в крошечное государство Сент-Китс и Невис.

Уже перебрался в Европу россиянин Даниил Медведев. Свежеиспечённый 14-й номер мировой классификации заехал в Париж за грунтовой экипировкой.

Ну а Рафаэль Надаль в своей академии на Мальорке приступил к тренировкам после травмы, из-за которой он снялся с полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и пропустил Майами. Звёздному испанцу предстоит за короткий весенний отрезок защитить более половины всех своих рейтинговых очков (4680 из 8725), которые он заработал за победы в Монте-Карло, Барселоне, Риме, на «Ролан Гаррос» и четвертьфинал в Мадриде. Так что хорошая подготовка Грунтовому королю нужна как никогда.

Россиянка Мария Шарапова, не игравшая из-за травмы плеча с января, тоже активно отрабатывает передвижения по грунтовому корту. По настрою пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» можно сделать вывод, что в оставшиеся два месяца весны мы её обязательно увидим на европейских соревнованиях.