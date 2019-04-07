«Большая тройка» ставит на красное. Расклады перед грунтовым сезоном

Грунтовый сезон набирает обороты, ближайший «Мастерс», в Монте-Карло, стартует уже через несколько дней. Кто будет главными действующими лицами предстоящих турниров? Как обычно, Грунтовый король Рафаэль Надаль готовится к обновлению своих космических рекордов, венцом которых должен стать поход за 12-м трофеем «Ролан Гаррос». Новак Джокович желает закрепиться в статусе первой ракетки мира и попутно отобрать у испанца парочку грунтовых титулов. Серия соревнований на песке интересует болельщиков ещё и тем, что впервые с 2016 года на песчаные корты Европы выйдет сам Роджер Федерер.

Сколько защищать: 4680 очков

Собирается сыграть: Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос»

Процент побед на грунте – 92% (407 побед в 442 матчах)



К грунтовому сезону-2019 Надаль подходит, имея на своём счету уникальное достижение: он единственный игрок в Открытой эре, выигравший один турнир 11 раз. Причём сделал он это сразу на трёх соревнованиях: в Монте-Карло, Барселоне и на «Ролан Гаррос». Этой весной он может укрепить своё величие, став первым 12-кратным чемпионом какого-нибудь из турниров. В Риме уроженец Манакора может выиграть девятый трофей, в Мадриде – шестой.

Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос» Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».

В прошлом году Надаль имел впечатляющую серию из 50 выигранных сетов кряду, но проигрыш Доминику Тиму в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде положил конец рекордному циклу. В тех 50 партиях Надаль не провёл ни одного тай-брейка и только в одной партии проиграл пять геймов. 12 сетов Рафа выиграл со счётом 6:1, а еще шесть – под ноль. До него лучшим был Джон Макинрой на ковре – 49 партий. На грунте лучший результат был у Гильермо Кории: 35 партий в 2003-2004 годах. Рафа обладает ещё одним поистине уникальным рекордом: с 8 апреля 2005-го по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу подряд на грунте, выиграв за это время 16 турниров различного уровня. Выдающуюся серию прервал не кто иной, как Роджер Федерер, обыгравший Надаля в финале «Мастерса» в Гамбурге.

На Открытом чемпионате Франции испанец выиграл 86 матчей, а проиграл всего 2. Вообще в пятисетовом формате на грунте его баланс составляет 111:2. Обыграть Рафу на его любимом покрытии смогли только швед Робин Сёдерлинг (Париж-2009) и Новак Джокович (Париж-2015). На грунте Надаль выиграл 25 «Мастерсов», а всего у него 33 титула на турнирах этой категории.



В марте на турнире в Индиан-Уэллсе Надаль мог сыграть с Федерером, но снялся с полуфинала, получив травму колена в игре с Кареном Хачановым. После этого спортсмен отказался от участия на «Мастерсе» в Майами, чтобы не рисковать здоровьем в преддверии важной части сезона. Из Штатов испанец полетел домой и неделю спустя начал готовиться к переходу на грунт.

По ходу грунтового сезона у Надаля запланировано четыре крупных турнира: «Мастерсы» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, а также «Ролан Гаррос». Плюс, он сыграет на «пятисотнике» в Барселоне. Так что у испанца есть возможность заработать 5500 очков. Защищать нужно целую серию успешных турниров: в прошлом году Рафа выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, турнир серии АТР 500 в Барселоне и «Мастерс» в Риме, собрав на них максимальные 2500 очков. Всего за два месяца грунтовых баталий рекордсмен должен отстоять 4680 очков, но ни для кого не секрет, что побеждать на грунте для Надаля – привычное дело.

Сколько защищать: 855 очков

Собирается сыграть: Монте-Карло, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос»

Процент побед на грунте – 79% (194 победы в 244 матчах)



В прошлом году лидер сербского тенниса играл грунтовые турниры в ослабленном ментальном состоянии. Вернувшись в тур после травмы локтя, его игра в марте и апреле была далека от оптимального уровня. Он проиграл пять матчей из 16, и в целом выглядел неуверенным в своих силах. К концу мая Джокович всё же набрал форму и дошёл до полуфинала «Мастерса» в Риме, где проиграл Надалю в двух сетах. До этого матча в личных встречах оппонентов серб лидировал 26:24, а на грунте уступал 7:15. Примечательно, что ни один другой действующий игрок не побеждал Надаля на грунте больше трёх раз (Гастон Гаудио одержал три победы до того, как Рафе исполнилось 19, а Доминик Тим выиграл третий матч в Мадриде).

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?

«Победа на «Ролан Гаррос»-2016, конечно, была пиком моей грунтовой карьеры, но ещё я выигрывал в Риме, Мадриде, Монте-Карло, добивался других отличных результатов. Хотя, конечно, есть один парень по имени Рафаэль Надаль, который всегда фаворит в борьбе за крупные титулы, по-прежнему доминирует на этом покрытии», – сказал Джокович по ходу прошлогоднего грунтового сезона.



До матча с Марко Чеккинато в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Новак демонстрировал высокий уровень тенниса. Во многом его выручала подача, технику которой ему пришлось после хирургического вмешательства. Например, в игре первого круга с бразильцем Рожериу Дутрой да Силвой процент попадания первым мячом составил 69%, причём в первом и третьим сетах – 72%. Схожие цифры были и в последующих матчах, и это давало ему преимущество над соперниками разного уровня. Ещё одной важной деталью стало количество эйсов – 22 за четыре круга. В Мельбурне, до операции на локте, серб за тот же игровой промежуток выполнил только 13 подач навылет. И это на более быстром, чем грунт, покрытии.

В этом году Ноле настроен выиграть второй титул в Париже, и для этого ему нужно прибавить практически во всём. Приятно, что Джокович не витает в облаках и признаёт свои слабости. «Мне нужно основательно прибавить. Нужно играть лучше, чем в прошлом году, если я хочу претендовать на победу на «Ролан Гаррос». Главная цель – победить Надаля», – задекламировал Новак в январе после победы на Australian Open.

Сколько защищать: 0 очков

Собирается сыграть: Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос»

Процент побед на грунте – 84% (209 побед в 248 матчах)



Швейцарец пропустил два последних отрезка на грунте, и всякий раз шёл на это для более качественной подготовки к травяному сезону. В первый раз ставка сыграла – он выиграл восьмой титул Уимблдона, но в прошлом году повторить успех Роджер не сумел. В этом году Федерер решил не пропускать грунтовую часть сезона, и многие журналисты и болельщики разглядели в этом скрытый смысл.



Уроженец Базеля поспешил опровергнуть слухи о «прощальных гастролях», и заявил, что пока не думает о завершении карьеры. «С уверенностью заявляю, что я пока не собираюсь завершать карьеру. Просто пришло осознание того, что сейчас мой организм готов к игре на грунте, эти соревнования вписываются в моё расписание. Только поэтому я принял это решение. Я не хочу делать большой перерыв и сохранить ритм перед второй половиной сезона».

О том, как Федерер выступает на грунте, мы подробно рассказали в одном из недавних материалов. Преимущество Роджера в том, что сейчас никто не ожидает от него больших побед на грунте, и это может сыграть ему на руку. Пока Надаль и Джокович испытывают колоссальное давление общественности, маэстро спокойно готовится к выступлениям на трёх турнирах.