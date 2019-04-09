Озеро надежды. Светлана Кузнецова вернулась после полугодовой паузы

Грунтовый сезон набирает обороты. На второй неделе апреля мужчины сыграют на турнирах категории 250 в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – на состязаниях International в Лугано и Боготе.

Турнир WTA/International. Лугано (Швейцария). Samsung Open Presented by Corner



Призовой фонд: $ 250 тыс.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 8-14 апреля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 25.02.2019): Белинда Бенчич (23), Карла Суарес-Наварро (26), Виктория Кужмова (44), Элисон Ван Эйтванк (51), Полин Пармантье (53), Ребекка Петерсон (56), Екатерина Александрова (59), Вера Лапко (63), Евгения Родина (70), Вероника Кудерметова (100), Светлана Кузнецова (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Анетт Контавейт (21), Камила Джорджи (30), Доминика Цибулкова (34), Юлия Путинцева (46), Ализе Корне (52), Кирстен Флипкенс (55), Кристина Младенович (60), Маркета Вондроушова (62), Андреа Петкович (68), Анна-Лена Фридзам (SR).



Действующий победитель: Элисе Мертенс.

Этот турнир WTA/International появился в 2017 году в Биле и проводился на харде. В следующем сезоне он переместился в другой швейцарский город Лугано и сменил покрытие на грунтовое. Первой чемпионкой стала чешка Маркета Вондроушова, следом отличилась бельгийка Элисе Мертенс, которая нынче защищать титул не приехала. Первый номер посева получила местная любимица Белинда Бенчич. Второй год подряд от организаторов получила «уайлд-кард» россиянка Светлана Кузнецова. Она уже вступила в борьбу – провела после травмы первый поединок с сентября-2018 и успешно справилась с соотечественницей Екатериной Александровой в трёхсетовом сражении, допустив при этом 70 невынужденных ошибок. В сетке значатся ещё две представительницы России – Евгения Родина и Вероника Кудерметова.

Турнир WTA/International. Богота (Колумбия). Claro Open Colsanitas



Призовой фонд: $ 250 тыс.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 8-14 апреля.

Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Заявка на турнир (от 25.02.2019): Елена Остапенко (22), Аманда Анисимова (61), Анна Шмидлова (64), Тамара Зиданшек (66), Сара Соррибес-Тормо (79), Далила Якупович (82), Лара Арруабаррена (87), Магда Линетт (89), Ирина Хромачёва (136), Сабина Лисицки (WC).



Полный список участников.

Отказались от участия: Эжени Бушар (73), Нао Хибино (118), Мисаки Дои (120), Фанни Штолляр (122), Юлия Глушко (134).

Снялись с турнира: Петра Мартич (38), Татьяна Мария (69), Зарина Дияс (96), Ивана Йорович (108).

Действующий победитель: Анна Шмидлова.

Турнир в Боготе проводится с 1998 года. Один раз до финала добиралась россиянка – Александра Панова (2012). Действующей чемпионкой является Анна Шмидлова, которая посеяна под 4-м номером и уже прошла во второй круг. А возглавила посев Елена Остапенко из Латвии. В сетке значится и одна представительница России – Ирина Хромачёва. По разным причинам из сетки с момента её опубликования снялись четыре теннисистки – их место заняли лаки-лузеры.

Турнир ATP World Tour 250. Хьюстон (Техас, США). Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship



Призовой фонд: $ 583 585.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 8-14 апреля.

Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Заявка на турнир (от 25.02.2019): Жереми Шарди (33), Стив Джонсон (36), Тейлор Фритц (46), Сэм Куэрри (57), Райлли Опелка (58), Пабло Куэвас (59), Кэмерон Норри (64), Денис Кудла (68), Янко Типсаревич (WC).



Полный список участников.

Отказались от участия: Джон Иснер (9), Ник Кирьос (72), Йосихито Нисиока (75).

Действующий победитель: Стив Джонсон.

Соревнование разыгрывается с 1910 года и является последним грунтовым соревнованием ATP в США. Турнир сменил прописку в нескольких городах Америки, прежде чем в 1969 году, с началом Открытой эры в теннисе, получил статус Открытого чемпионата США на грунте среди мужчин. В новом месте, Индианаполисе, турнир обосновался на довольно продолжительное время – с 1969-го по 1987-й, а затем стал снова переезжать с места на место – Чарльстон (1988-1989), Киава-Айленд (1990), Шарлотт (1991-1993), Бирмингем, штат Алабама (1994), Пайнхёрст (1995-1996) и Орландо (1997-2000). В XXI веке турнир разыгрывается в одном месте – в Хьюстоне. Чемпионом двух последних лет является американец Стив Джонсон, который получил в этом году 1-й номер посева.

Турнир ATP World Tour 250. Марракеш (Марокко). Grand Prix Hassan II



Призовой фонд: € 524 340.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 8-14 апреля.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Заявка на турнир (от 25.02.2019): Александр Зверев (3/WC), Фабио Фоньини (17/WC), Кайл Эдмунд (27), Жиль Симон (30), Филипп Кольшрайбер (31), Фернандо Вердаско (32), Ласло Джере (37), Пьер-Юг Эрбер (40), Малек Жазири (45), Хауме Мунар (61), Жо-Вильфрид Цонга (118/WC).



Полный список участников.

Отказались от участия: Пабло Карреньо-Буста (20), Жоау Соуза (38), Михаил Кукушкин (39), Джон Миллман (44), Дамир Джумхур (50), Маттео Берреттини (56), Феликс Оже-Альяссим (60), Хуберт Хуркач (77), Илья Ивашко (98).

Снялись с турнира: Филипп Краинович (82).

Действующий победитель: Пабло Андухар.

Гран-при Хасана Второго разыгрывался в Касабланке с 1984 года. Сначала турнир относился к серии «челленджер», а с 1990-го – ATP. С 2016-го соревнование переместилось в другой город Маррокко – Марракеш. В прошлом розыгрыше первенствовал испанец Пабло Андухар, для которого это был третий, рекордный титул на местном соревновании (2011, 2012, 2018). Нынешний розыгрыш украсили Александр Зверев и Фабио Фоньини, получившие «уайлд-кард» и возглавившие посев.