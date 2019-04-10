Дядя Короля грунта назвал Надаля инвалидом и предсказал его уход через 2-3 года

Тренером самого знаменитого испанского теннисиста в истории, Рафаэля Надаля, долгие годы был его дядя, Тони. Он работал с племянником с его детских лет и до недавнего времени — об уходе Тони объявил в феврале 2017 года. Тренером Рафаэля сейчас является его соотечественник и экс первая ракетка мира Карлос Мойя, а дядя Тони работает с молодыми игроками в теннисной академии Рафаэля и продолжает активно следить за профессиональным туром, комментируя связанные с ним события — в том числе давно минувших дней. В этом материале мы предлагаем вам ознакомиться с подборкой цитат Тони из данных в последнее время интервью.

«Не стоит называть Рафаэля богом»

«Рафаэль – великий теннисист, но не более того. Он просто правильный и старательный человек во многих вещах. Думаю, он не является плохим примером, как для общества в целом, так и для молодёжи в частности. Впрочем, не стоит называть его и богом. В 2005 году многие сказали, что карьера Рафаэля почти закончена – продолжать играть было практически нереально. Тем не менее он продолжает быть на вершине. Рафа желает продолжать играть, несмотря на все свои физические проблемы, – это решающий фактор.

Сколько он ещё будет играть? Никто не знает. Возможно, ещё два или три года. В целом Рафаэль не теннисист. Он – травмированный человек, который играет в теннис», — так Тони оценил состояние своего племянника и его значимость для мирового тенниса и для болельщиков. Что до упоминания 2005 года, то у Рафаэля ещё тогда были серьёзные проблемы с коленями, и никто не верил, что ему удастся долго выступать на профессиональном уровне, особенно с учётом «разрушительного» стиля его игры, дающего высокую нагрузку на ноги. Даже сам Рафаэль не мог предположить, что будет играть в 30 с лишним лет — но, несмотря на множество рецидивов травмы, он до сих пор выступает в туре и побеждает на крупнейших соревнованиях, особенно на грунте. Лечение коленей при этом проводилось разными средствами, в том числе с использованием запрещённых препаратов, требующих терапевтических исключений.

«Финал Уимблдона-2008 был похож на встречу Макинроя и Борга»

В другом интервью Тони не стал называть финал Уимблдона-2008 между Надалем и Роджером Федерером лучшим матчем в истории тенниса. «Не думаю, что матч Рафы и Роджера в финале Уимблдона-2008 стал лучшим в истории. Лучший теннисный матч непросто выбрать в принципе. Я помню очень хороший матч в финале US Open между Джоковичем и Рафаэлем, да и ещё много матчей были очень хороши.

Множество обстоятельств сделали этот матч особенным. Во-первых, он был похож на встречу Макинроя и Борга – это было противостоянием двух разных игровых концепций. Такие вещи всегда привлекают зрителей. Кроме того сам матч развивался очень интересно. Казалось, Рафаэль уже готов выиграть его, но в дело вступила погода – игра была прервана из-за дождя».

При этом Тони ранее отмечал, что триумф в том поединке стал одним из главных хайлайтов в карьере его племянника. Что касается хода игры, то напомним, что Рафаэль взял первую и вторую партии, после чего упустил шанс закончить матч победой на тай-брейке. Роджер в итоге перевёл игру в решающий сет, и испанец уже в сумерках сделал брейк, выиграв со счётом 9:7 в пятой партии. Крыши над Центральным кортом и, соответственно, освещения тогда ещё не было.

«Игра Федерера долго была для племянника комфортной»

Кстати, самым сложным соперником Рафаэля Тони ожидаемо назвал не Роджера, а Новака Джоковича. «Самым сложным соперником был Джокович, по крайней мере, мне так кажется. Я всегда чувствовал, что если у Новака идёт игра, то его очень трудно победить — сложнее, чем Федерера. Он всё делал превосходно, мог атаковать и защищаться на очень высоком уровне. В матчах с ним я хотел видеть максимум от Рафаэля.

Игра Роджера долгое время была комфортной для племянника, хотя в 2017 году Рафаэль проиграл ему все четыре матча. Федерер изменил тактику, стал более агрессивным и сделал игру более быстрой, не позволяя Рафе навязывать свой теннис. Рафаэлю нужно было больше времени на подготовку к ударам, чтобы выиграть очки. Федерер демонстрировал высокий ритм, допуская при этом невынужденные ошибки, но намного меньше, чем остальные».

Во многом, конечно, это связано со стилями игры Федерера и Джоковича. Роджеру долгое время было гораздо сложнее справляться с перекрученными ударами Рафаэля, особенно когда мяч летел под его одноручный бэкхенд. Новаку с его техникой и двуручным бэкхендом проще противостоять таким ударам испанца, хотя и он потратил несколько лет на то, чтобы приспособиться к манере игры Надаля.

«Хьюитт и Роддик в возрасте Зверева уже были первыми в мире»

Наконец, Тони раскритиковал молодое поколение теннисистов, отметим, что они стали слабее, чем в прежние годы. Исходя из того, что доминировать продолжает «Большая тройка», всем членам которой за 30 лет, как минимум доля истины в его словах есть.

«Реальность такова, что в настоящее время игроки хуже, чем раньше. Мы живём в мире технологий, где, кажется, проблемы решаются новыми методами. Но, в конце концов, молодые игроки хуже, чем раньше, именно из-за инноваций. Мойя выиграл свой первый «Открытый чемпионат Франции» в 21 год. Беккер, Чанг – похожая история. Я не знаю, что происходит, но раньше молодые теннисисты выигрывали гораздо больше, чем сейчас. Возможно, проблема в их подходе к тренировкам. Вы видите, как играет Зверев, однако Ллейтон Хьюитт и Энди Роддик в его возрасте были уже первыми ракетками мира. Тот же Рафаэль завоевал уже несколько трофеев «Большого шлема» к моменту своего 21-го дня рождения».

Словом, несмотря на занятость в академии Рафаэля Надаля, из текущих событий Тони совсем не выпадает. Кстати, главными целями этой академии он называет популяризацию имени Рафаэля по всему миру и предоставление возможности любому ребёнку на Манакоре заниматься теннисом. Остаётся пожелать ему удачи в популяризации и увеличении доступности тенниса на этом испанском острове.