Федерер жив, и в этом его проблема. Странная история с кортом великого чемпиона

Что нужно сделать величайшему теннисисту современности, чтобы на родине в его честь назвали корт? Немного – всего лишь умереть.

Роджер Федерер – живая легенда. Он олицетворяет не только свой вид спорта, но и целую страну. Попросите любого человека назвать самого известного швейцарца – и почти всегда услышите в ответ «Федерер». Роджер первым в истории выиграл 20 турниров «Большого шлема», в общей сложности шесть лет возглавлял рейтинг АТР, а в суперветеранские по нынешним меркам 37 лет преодолел фантастическую отметку в 100 титулов за карьеру.

На родине Федерера боготворят. Невозможно проехать по любому швейцарскому городу и не наткнуться на плакат с изображением великого теннисиста. А о культе Федерера в его родном Базеле даже говорить не стоит. Жители уже семь лет бьются за переименование главного корта местного теннисного стадиона в «Арену Роджера Федерера», но власти держат оборону.

Федерер не достоин корта своего имени, потому что ещё жив. Умрёт – тогда приходите.

Федерер снова первый! А ещё у него теперь больше 100 титулов На «Мастерс 1000» в Майами Роджер Федерер завоевал 101-й трофей в карьере в одиночном разряде и возглавил чемпионскую гонку.

Победы Федерера только мешают

Впервые идея о переименовании стадиона St. Jakobshalle Arena в «Арену Роджера Федерера» была официально оформлена ещё в 2012 году. Инициативу жителей поддержала советник Мартина Бернаскони, но предложение отклонили обе палаты городского парламента. Тогда в активе Федерера было пять побед на турнире в Базеле, сейчас – уже девять.

Сколько ещё раз ему нужно поднять над головой трофей на этом корте, чтобы он стал именным?

Правильный ответ – нисколько. Наоборот, если Роджер выигрывает, значит, он жив. А о каком переименовании может идти речь, пока он не упокоился с миром?! Звучит дико и нелепо, но именно такой логикой руководствовался муниципалитет Базеля, когда в феврале 2018 года вновь отказался даже рассматривать вариант с присвоением корту имени Федерера.

Чего ждать от Роджера Федерера на грунте? Он долго был сильнейшим после Надаля Нынешний лидер чемпионской гонки два года подряд пропускал грунтовый сезон, но в 2019-м решил вернуться на песчаные корты.

Заслуги Федерера уже отметили

Главный лоббист этой инициативы Бернаскони признаётся, что чиновники не настроены идти навстречу городскому сообществу, которое хочет отдать должное своему кумиру при жизни. Для Федерера Базель – это не просто географическое название в биографии. Он там родился и прожил до 16 лет, впервые взял в руки теннисную ракетку в небольшом клубе Old Boys Basel. Даже покинув родной город, он регулярно возвращается вот уже 20 лет, причём не только для участия в турнире. Именно в Базеле Федерер сыграл свадьбу, там до сих пор живут его родители, а местный футбольный клуб по-прежнему остаётся одним из главных увлечений теннисиста.

Чиновники на словах всё это признают и обращают внимание, что заслуги Федерера уже были высоко отмечены. В 2017 году Роджер стал третьим человеком в истории, которому присвоили степень почётного доктора университета Базеля. Кстати, один из предшественников Федерера, шестикратный обладатель премии Оскар продюсер Артур Кон, тоже поддерживает идею переименования корта.

100 – это только начало. Как Роджер Федерер шёл к юбилейному титулу Роджер Федерер стал вторым в истории теннисистом, чьё количество титулов выражается трёхзначным числом.

В Швейцарии уже есть улица Федерера

Власти же продолжают стоять на своём. Основной их аргумент заключается в том, что называть что-либо в честь живых людей в Швейцарии, и Базеле в частности, не принято. Во-первых, масштаб личности надо оценивать по прошествии времени. Во-вторых, пока человек жив, он может испортить свою репутацию. Сложно представить, что образец благородного поведения на корте и в жизни, который 20 лет прославляет свою страну и тратит миллионы на благотворительность, вдруг пустится во все тяжкие и очернит славное имя базельского теннисного центра. В конце концов, если Федерер вдруг слетит с катушек, всегда можно вернуть прежнее название.

А вот третий довод, похоже, приближает нас к разгадке истинных мотивов городской власти. Дело в том, что Роджер Федерер – это зарегистрированный бренд, причём очень дорогой. А потому за его использование нужно платить. За названную в честь тебя улицу роялти не потребуешь, а за брендированный стадион – вполне. Именно поэтому власти другого швейцарского города, Биля, в 2016 году не задумываясь нарушили традицию, которую так чтут в Базеле, и дали новой улице имя Роджера Федерера. А за несколько лет до этого аллея Федерера появилась в Галле (Германия).

Чем Федерер хуже Надаля и Маррея?

Вообще практика называть теннисные корты в честь знаменитых игроков широко распространена по всему миру, и почти нигде для этого не ждут трагических новостей. В США Национальный теннисный центр носит имя Билли Джин Кинг, матчи Открытого чемпионата Австралии уже давно проводят на кортах Рода Лейвера и Маргарет Корт, а в Испании есть арены корты имени Маноло Сантаны и Аранчи Санчес-Викарио. Даже фамилии менее титулованных и более молодых соперников Роджера присвоены теннисным площадкам: Рафаэля Надаля – в Барселоне и Энди Маррея – в академии Патрика Муратоглу.

Но базельских чиновников заграничные примеры не вдохновляют. Ещё один советник Томас Гандер считает, что для подобного шага слишком рано, и уверен, что Федерер с ним согласен. Роджер долгое время публичных комментариев по этому вопросу не делал, но недавно всё-таки дал понять, что против переименования арены в свою честь совсем не возражает.

«Это огромная честь для меня, я буду очень счастлив. Могу представить, что чувствуют Род Лейвер или Рой Эмерсон, имея возможность посещать арену своего имени. Меня спрашивали, не возражаю ли я против этой петиции, и я сказал «нет». Я буду рад, если это произойдёт, но с пониманием отнесусь и к отрицательному решению. Это не мне решать», — говорит Федерер.

Остаётся надеяться, что обществу удастся продавить очевидное и давно назревшее решение. А если нет, то повода переименовать корт не будет ещё много десятилетий.