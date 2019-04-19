День рождения – грустный праздник. Возвращение Марии Шараповой откладывается

Перед днём рождения Шарапова снялась с любимого турнира

Мария Шарапова, которой исполнилось 32 года, снялась с соревнований категории Premier в Штутгарте. Когда-то это был один из любимых грунтовых турниров Марии – она выигрывала здесь три раза подряд (с 2012 по 2014 год), каждый раз уезжая на новом автомобиле, прилагающемся к титулу чемпионки. В 2015-м Марии не повезло с жеребьёвкой – в стартовом матче она попала на Анжелику Кербер, которая в итоге стала новой чемпионкой. А в 2016-м грянула дисквалификация из-за мельдония. Вернулась в тур после неё Шарапова именно в Штутгарте, причём отстранение Марии от соревнований истекало уже после начала турнира, в среду. Из-за этого её стартовый поединок с Робертой Винчи состоялся именно в этот день недели (правда, несколько матчей первого круга в Штутгарте всегда игралось в среду), а в понедельник и вторник она даже не могла тренироваться на кортах турнира. Россиянка дошла до полуфинала, проиграв там одной из активно критиковавших её после дисквалификации теннисисток, Кристине Младенович. Впрочем, это оказался её лучший турнир на грунте в том сезоне и один из лучших результатов вообще. Удачнее она сыграла только осенью в Тяньцзине, где завоевала титул – пока единственный после возвращения в тур.

Отказ в «уайлд-кард» и снятия со «Шлемов»

При этом Шарапова пропустила и «Ролан Гаррос», и Уимблдон из-за проблем с бедром. Правда, на Открытый чемпионат Франции она в любом случае не попала бы, так как ей отказались предоставить «уайлд-кард» даже в отборочные соревнования, а рейтинга у Марии ещё почти не было. Защищённый рейтинг после дисквалификации, разумеется, не действовал. Также Шарапова снялась с нескольких летних турниров на харде из-за травмы левой руки. Тем не менее она закончила сезон 60-й ракеткой мира.

В 2018-м проблемы Марии со здоровьем никуда не делись. Ей никак не удавалось сыграть больше трёх-четырёх турниров подряд. После Открытого чемпионата Австралии и Дохи она снялась с Дубая из-за растяжения предплечья. Проиграв будущей чемпионке, Наоми Осаке, в первом круге Индиан-Уэллса, Шарапова отказалась от выступления в Майами – вновь из-за предплечья. В Штутгарте она на этот раз уступила в первом круге, зато хорошо выступила на других грунтовых соревнованиях: четвертьфинал Мадрида, полуфинал Рима и четвертьфинал «Ролан Гаррос». Однако затем всё снова пошло не так. На старте Уимблдона Мария сенсационно проиграла Виталии Дьяченко, хотя была в шаге от победы, затем снялась с турниров в Сан-Хосе и Цинциннати, чтобы уберечься от лишних нагрузок и травм. В 4-м круге US Open прервалась беспроигрышная серия Шараповой в вечерних матчах на Арене Артура Эша, длившаяся 22 поединка. Россиянка уступила Карле Суарес-Наварро и на этом закончила сезон, снявшись с оставшихся турниров (включая Кубок Кремля) из-за травмы правого плеча.

Петербург Марии понравился, но сыграла она там только один матч

Нынешний сезон у Шараповой также получается смазанным. Начав его в Шэньчжэне, россиянка снялась по ходу четвертьфинального поединка с Ариной Соболенко в связи с травмой бедра. Она восстановилась к Australian Open и стартовала с двойной «баранки» в матче с Хэрриет Дарт, а затем выбила действующую чемпионку, Каролину Возняцки – но в 4-м круге не справилась с Эшли Барти. Из Мельбурна Мария полетела в Санкт-Петербург, где она была (что вполне логично) фактически главной звездой. Шарапова провела один поединок, достаточно уверенно победив Дарью Гаврилову, а затем снялась с матча второго круга с Дарьей Касаткиной до выхода на корт – опять же из-за травмы правого плеча.

Наверняка многих зрителей расстроил этот отказ Марии, тем более что все билеты на день её игры с Касаткиной были раскуплены, но дальнейший ход событий показал, что это снятие не было каким-то тактическим ходом, призванным сберечь силы на другие турниры. После Санкт-Петербурга на корт Шарапова пока что не выходила, снявшись со всех запланированных соревнований, включая Индиан-Уэллс и Майами. Кроме того, она несколько раз хвалила и город, и турнир, среди прочего написав в своём «инстаграме»: «С большим разочарованием мне пришлось сняться с турнира Санкт-Петербурга. Я планирую как можно быстрее вылечить плечо, чтобы не только продолжить этот год без травм, но также вернуться в этот изумительный город и сыграть перед вами ещё раз».

Восстановится ли Шарапова до турнира в Мадриде?

Сроки возвращения Шараповой на корт сейчас неизвестны, и вряд ли их точно назовёт даже сама Мария. Она надеялась восстановиться к турниру в Штутгарте, где получила «уайлд-кард» (в основу по рейтингу россиянка не проходила – этот турнир собирает слишком много топ-игроков при небольшом размере сетки), но ещё месяц назад предупреждала, что может не успеть это сделать. В итоге опасения Марии оправдались. «Прошу прощения перед всеми моими немецкими болельщиками, которые собрались приехать в Штутгарт и посмотреть на мою игру. Восстановление идёт очень хорошо, но пока я не готова к тому, чтобы соревноваться на высоком уровне», — так Шарапова прокомментировала свой отказ.

Вести из лазарета. Кузнецова скоро вернётся, Шарапова и дель Потро под вопросом Кузнецова и Шарапова залечили свои травмы и могут возобновить выступления уже в апреле. Дель Потро и Гаске мучаются, но обещают вернуться.

На сегодня ближайшим ориентиром возвращения Марии в тур является турнир Premier Mandatory в Мадриде, который пройдёт с 4 по 11 мая, через две недели после Штутгарта. Но даже если Шарапова сыграет там, это вовсе не гарантирует её участия в следующих соревнованиях. Как показывают последние сезоны, у Марии слишком часто обостряются различные старые травмы – и это при всём желании мешает ей показывать теннис высокого уровня даже в те моменты, когда она здорова, поскольку ей банально не хватает игровой практики и турнирного ритма.

«Серена и Мария – две звезды женского тенниса»

Шамиль Тарпищев, тем не менее, надеется на её выступление на Олимпиаде-2020 в Токио. «Нынешние травмы Шараповой тянутся шлейфом ещё от первой операции на плече. Потом был перерыв, связанный с допинговыми делами, а после пришлось форсировать подготовку — организм отвык от нагрузок. Сейчас ещё возраст берёт своё, восстановление начинает затягиваться, но главное — желание играть, которое у Шараповой не пропало. Мы все надеемся, что Шарапова скорее восстановится, наберёт форму и сыграет на Олимпиаде 2020 года».

Высоко оценивают Марию и зарубежные специалисты. Патрик Муратоглу, тренирующий её самую принципиальную соперницу, Серену Уильямс, назвал свою подопечную и Шарапову главными звёздами мирового тенниса. «В женском теннисе есть две большие звезды: Серена Уильямс и Мария Шарапова. Когда играет Мария, все стадионы переполнены, потому что она является суперзвездой. Однако после своего возвращения она часто получала травмы и выигрывала лишь небольшие турниры».

Главный вопрос сейчас действительно в том, позволит ли Марии здоровье играть на высоком уровне и провести хотя бы половину сезона без травм. При этом не стоит забывать, что к её возрасту многие звёзды мирового тенниса – как женского, так и мужского – уже завершали карьеру, причём не у всех причиной такого решения были травмы. Кто-то просто терял форму, страсть к игре, уставал от постоянных тренировок, от повышенного внимания и уходил. Шарапова, несмотря на все проблемы, заканчивать играть пока не хочет, и этому можно только радоваться.