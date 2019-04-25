Турин ждёт! Как Италия обошла на повороте всех конкурентов

С 2021 года Итоговый чемпионат ATP будет проводиться в Турине, а не в привычном Лондоне. Каковы причины этого выбора и что теперь изменится?

После долгих лет прописки в Лондоне Итоговый чемпионат ATP всё-таки сменит место проведения. Столица Великобритании принимала сразу два крупных турнира с 2009 года, но вскоре там останется только Уимблдон, а Итоговый переедет в Турин.

Итоговый чемпионат впервые переберётся в Италию

Италия хозяйкой Итоговых турниров прежде никогда не была. Правда, в Милане с 2017 года проходит Next Gen ATP Finals, но это соревнования совсем другого уровня и со странным регламентом, за которые даже рейтинговых очков не дают. Итоговый чемпионат среди лучших игроков сезона без каких-либо ограничений по возрасту впервые был проведён в 1970 году в Токио. В первое время он переезжал каждый год, пока с 1977-го не осел в Нью-Йорке.

В этом городе турнир в итоге провёл 13 лет подряд, проходя на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден». Лишь в 1990-м состоялся переезд во Франкфурт. То вообще было время расцвета популярности тенниса в Германии, которому во многом способствовали успехи Бориса Беккера, Штеффи Граф, Михаэля Штиха и других. С того же года в Мюнхене проводился Grand Slam Cup – альтернативный вариант Итогового турнира, куда игроки отбирались исключительно по результатам выступлений на четырёх «Шлемах» сезона. Кроме того, с 1995-го два из девяти «Мастерсов» проходили на немецкой земле – в Гамбурге и Эссене (затем – в Штутгарте). Но затем интерес к теннису в Германии упал, и сейчас ни один обязательный турнир там не разыгрывается.

Лондон чуть-чуть не дотянул до рекорда Нью-Йорка

Итоговый чемпионат, попутешествовав ещё по городам и весям (после Франкфурта и Ганновера были краткие остановки в Лиссабоне, Сиднее и Хьюстоне), на несколько лет задержался в Шанхае, а затем обосновался в Лондоне. Там соревнования прошли уже 10 раз подряд и будут проведены ещё дважды, а в Турине впервые состоятся в 2021-м. Таким образом, до рекорда Нью-Йорка Лондону не хватит всего одного года.

Джокович, Федерер и свита. Что нужно знать об Итоговой восьмёрке ATP в Лондоне Хачанов сидит на скамейке в Лондоне, Федерер готовится выиграть 100-й титул в карьере, но у Джоковича свои планы на этот счёт.

Что касается рекорда по количеству титулов, то его с 2011 года удерживает Роджер Федерер, победивший тогда в шестой раз. С тех пор швейцарец ещё трижды доходил до финала, где каждый раз его соперником становился Новак Джокович. Два раз серб побеждал в двух сетах, а в 2014-м Роджер просто не смог выйти на финальный поединок по состоянию здоровья. Новак делит второе место по трофеям Итоговых чемпионатов с Питом Сампрасом и Иваном Лендлом – они выигрывали по пять раз. А в парном разряде рекордсменами являются Джон Макинрой и Питер Флеминг, становившиеся чемпионами семь раз подряд – с 1978-го по 1984-й. Второе место занимает Майк Брайан с пятью победами.

Сначала Федерер, затем Джокович. Даже свист публики не остановил Зверева Александр Зверев завоевал крупнейший титул в карьере, победив на Итоговом турнире и Роджера Федерера, и Новака Джоковича.

Единственный российский чемпион

Единственным чемпионом из России является Николай Давыденко, выигравший в последний год перед травмой запястья, после которой он так и не набрал свою оптимальную форму. В 2008 году Николай дошёл в Шанхае до финала, уступив Новаку Джоковичу, а в 2009-м уже в Лондоне завоевал титул, обыграв на турнире Рафаэля Надаля и впервые в карьере победив Роджера Федерера. В решающем матче Давыденко оказался сильнее Хуана-Мартина дель Потро. Также в финале этого турнира один раз играл Евгений Кафельников, который в 1997-м уступил Питу Сампрасу. Евгений отбирался на Итоговый чемпионат семь раз подряд – больше, чем кто-либо из россиян. Давыденко играл на этом турнире пять раз кряду, а Марат Сафин – трижды (не подряд). Лучшим результатом Марата стал полуфинал, где он два раза терпел поражение. Больше никто из российских теннисистов на Итоговый турнир пока не отбирался, хотя Михаилу Южному в какой-то момент удалось войти в топ-8.

Матчи на олимпийской арене

Контракт с Миланом на проведение Итогового чемпионата рассчитан на пять лет, то есть до 2025 года. Это не значит, что с 2026-го соревнования обязательно переедут в другой город – контракт с Лондоном, к примеру, продлевали – однако чаще всего переезд всё же происходил. Соревнования примет арена «Пала Альпитур», которая была построена для проведения зимних Олимпийских игр – 2006 и до 2014 года называлась «Паласпорт Олимпико». Она вмещает 16600 зрителей и во время Олимпиады принимала хоккейный турнир. Затем на ней проводились крупные соревнования по художественной гимнастике и баскетболу. Нередко становилась она и местом проведения концертов, в том числе Green Day, Muse, Depeche Mode, Леди Гаги и Боба Дилана. Внешне арена представляет собой футуристическое здание строгой прямоугольной формы из нержавеющей стали и стекла.

В шорт-лист претендентов на Итоговый турнир, помимо Турина, входили Лондон, Манчестер, Токио и Сингапур. Изначально претендовал на соревнования и Санкт-Петербург, но, в отличие от борьбы за женский Итоговый, в шорт-лист Северная столица России не попала. Женский турнир с этого года, напомним, будет проходить в Китае, в Шэньчжэне – причём так контракт заключён сразу до 2028-го. Азиатский регион в целом и Китай в особенности вкладывает серьёзные деньги в теннис, перетащив к себе немалую часть соревнований, так что можно в определённой степени порадоваться за то, что мужской Итоговый чемпионат остался в Европе. Пожалуй, арену в Турине можно назвать одной из причин выбора этого города. Огромной разницы в предложенных деньгах здесь, в отличие от Шэньчжэня, не было. Возможно, сыграло какую-то роль и желание того, чтобы мужской и женский Итоговые турниры проходили в разных частях света – для большего охвата теннисного рынка в целом.

«В Италии один из крупнейших теннисных рынков Европы»

Выступать в Лондоне игрокам тоже нравилось, но определённые перемены здесь необходимы. Об этом сказал Джокович, являющийся президентом Совета игроков ATP.

«Итоговый чемпионат – крупнейший и самый престижный турнир из всех, что есть в ATP туре. Эти соревнования традиционно переезжали из города в город, поэтому я рад тому, что в 2021-м они пройдут в Турине. Конечно, до этого момента пройдёт ещё пара лет, но я уверен, что все теннисисты с радостью будут выступать там. Надеюсь, мне тоже удастся сыграть в Турине».

Гордость за свои город и страну выразили мэр Турина и президент Федерации тенниса Италии. Разумеется, поздравил город и президент ATP Крис Кермод, который, впрочем, к моменту переезда туда соревнований покинет этот пост. «У Турина была очень впечатляющая заявка. В Италии один из самых развитых теннисных рынков в Европе, там проводятся соревнования мирового уровня – «Мастерс» в Риме, а также Next Gen ATP Finals в Милане. Успех ATP Finals имеет решающее значение для всего мужского тура, и мы убеждены, что у Турина есть всё для развития успеха, заложенного в Лондоне, и взятия новых высот».

В Лондоне Итоговый чемпионат действительно организован на самом высоком уровне – как для игроков, так и для зрителей. Будем верить, что соревнования в Турине пройдут как минимум не хуже, чем в столице Великобритании.