Кокорин и Мамаев — учитесь. В США спортсмен бил друга прямо на улице. И не сел

Бил жестоко, на глазах беременной жены, у которой после этого кошмара случился выкидыш. Этого не хватило, чтобы усадить красавца за решётку.

Джастин Гимельстоб выиграл два турнира «Большого шлема» в миксте и 13 соревнований АТР-тура в парном разряде, так что его карьеру в теннисе вполне можно признать успешной. После её завершения он комментировал, тренировал, вошёл в совет директоров ATP. А затем… избил человека.

Жестоко, на глазах жены и ребёнка. Кокорин и Мамаев со своим стулом — детский сад.

Но его не посадили. Как так?

«Набросился сзади, повалил, начал бить по голове»

В 2016-м Джастин развёлся с женой, и это, похоже, до сих пор оказывает на него серьёзное психологическое воздействие. Во всяком случае, Гимельстоб посчитал, что на его отношения с уже бывшей супругой повлиял Рэнделл Каплан, с которым Джастин в то время дружил. В итоге через два года после развода, на Хэллоуин-2018, Гимельстоб нарядился в костюм из фильма, подкараулил Каплана на улице, набросился на него сзади и, повалив на землю, начал бить по голове. Происходило это на глазах его супруги и их маленького ребёнка. Кроме того, жена Рэнделла была беременна, и вскоре после этого нападения у неё случился выкидыш.

В итоге Джастин сдался властям и был отпущен под залог в $ 50 тыс. — в отличие от всем известной тянущейся сейчас многомесячной истории с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, лишать его свободы не стали. Сейчас Гимельстобу вынесли приговор – три года условно и 60 дней общественных работ. Одним из условий отсутствия реального срока стало заключение сделки с прокуратурой, согласно которой Джастин не должен оспаривать свою вину. Также он должен будет компенсировать моральный и физический ущерб; размер компенсации определят 16 сентября.

При этом Гимельстоб до сих пор входит в совет директоров, представляя там интересы игроков, и вполне может там остаться – решение будет принято по итогам голосования 14 мая. Если представители теннисистов и турниров, являющиеся членами совета, не проголосуют за его увольнение, то Джастин продолжит работу. И, например, входящий в совет канадец Вашек Поспишил уже выразил поддержку Гимельстобу как работнику этой организации. Пока в теннисном мире санкции американец получил только от Уимблдона. Старейший теннисный турнир объявил, что не допустит его до ветеранских соревнований и не пригласит в Королевскую ложу.

«Я презираю Курникову на уровне, который ниже ненависти»

Ранее Джастин уже попадал в различные истории из-за своих высказываний, хотя они столь серьёзных последствий не имели. В 2008 году он оскорбил Анну Курникову, пообещав во время выставочного матча против неё подавать ей прямо в тело, чтобы она плакала, когда будет уходить с корта, и заявив, что не ненавидит её, но «презирает её на уровне, который ниже ненависти». Отметим, что в юношеские годы Гимельстоб тренировался вместе с Курниковой. В том же интервью, где были эти фразу про Анну, Джастин назвал «горячими сексуальными штучками» тогда ещё совсем молодых (но уже совершеннолетних) Татьяну Головин и Ализе Корне. А в 2010-м Гимельстоб был временно отстранён от комментирования тенниса после нелестных комментариев о Бараке Обаме, бывшем тогда президентом США.

В прошлом году мы уже рассказывали про некоторые другие ситуации в теннисе, связанные как с уголовными преступлениями, так и с более мягкими проступками. Вспомним теперь о некоторых других скандалах с участием игроков и тренеров.

«Гражданин, пройдёмте!» Когда по дебоширам с ракеткой плачет тюрьма Драки, убийства, вождение в нетрезвом виде и сексуальные домогательства. Истории людей из мира тенниса, имевших проблемы с законом.

Кража и наркотики Каприати

Один из ярких примеров прошлого века – произошедшее с Дженнифер Каприати. Американка начала карьеру в неполные 14 лет и очень быстро снискала славу. Всего через несколько месяцев она стала полуфиналисткой «Ролан Гаррос» и завершила дебютный сезон в ранге восьмой ракетки мира. В следующем году она добралась до полуфинала Уимблдона и US Open, а в 1992-м завоевала золото на Олимпиаде в Барселоне. Но уже в 1993 году Каприати попалась на попытке украсть из магазина кольцо. Это Дженнифер назвала случайностью. А 16 мая 1994-го её арестовали за хранение марихуаны. Каприати согласилась принять участие в программе реабилитации от наркомании. В 1996-м она вернулась на корт, и поначалу возвращение давалось ей тяжело, но в итоге получилось более чем успешным. В 2001 году Каприати удалось выиграть Australian Open и «Ролан Гаррос», а осенью она впервые поднялась на первую строчку рейтинг-листа WTA. Дженнифер завершила карьеру из-за травм в 2004-м.

Проблемы с наркотиками, кстати, были не только у Каприати – правда, больше никого за это не арестовывали. Андре Агасси в своей автобиографии, увидевшей свет в ноябре 2009 года, уже после завершения им спортивной карьеры, признался в употреблении метамфетамина в 1997-м. Матс Виландер, Мартина Хингис и Ришар Гаске в разные годы попадались на наличии следов кокаина в крови. Швейцарка из-за положительного теста на кокаин даже завершила карьеру (во второй раз), но в 2013 году вернулась в парный теннис и окончательно ушла только после сезона-2017, в ранге первой ракетки мира в паре.

Дисквалификация Таранго и пощёчина судье от его жены

До различных скандалов с Сереной Уильямс, в том числе в финале прошлогоднего US Open, самым известным случаем разборок на теннисном корте можно было считать произошедшее в 1995 году на Уимблдоне. Джефф Таранго был оштрафован на рекордные 45 тыс. фунтов и лишён права участия в следующем розыгрыше Уимблдона. Он неоднократно выказывал недовольство действиями судьи на вышке, Брюно Ребё, а после отказа последнего от вызова супервайзера турнира собрал вещи и ушёл с корта. Одновременно жена Джеффа выбежала на корт и залепила арбитру пощёчину. Таранго затем заявил, что Ребё потворствует игрокам, с которыми лично знаком. Интересно, что через два года Брюно отстранили от работы на всех соревнованиях ATP. Конечно, известные скандалисты были и до Таранго, в том числе Джон Макинрой, но его хотя бы не снимали с двух розыгрышей Уимблдона сразу – хотя могли дисквалифицировать в 1981-м, когда он в итоге прервал господство Бьорна Борга на этом турнире, победив его в финале.

Тильдена судили за совращение несовершеннолетних

Ныне почти забытый знаменитый игрок 1920-х годов Билл Тильден был замешан в куда более серьёзном скандале. Если сейчас известных теннисистов-гомосексуалистов нет, то до Открытой эры их было как минимум двое – Тильден и барон Готтфрид Фон Крамм. Оба некоторое время сидели в тюрьме, но если Фон Крамм был арестован из-за сочетания своей ориентации и антинацистских взглядов (арест произошёл в конце 30-х, незадолго до начала Второй мировой войны), то Тильден обвинялся в совращении несовершеннолетнего мальчика. Несмотря на признание вины, Билла в 1946 году приговорили лишь к году лишения свободы, да ещё и освободили досрочно, лишь наложив запрет на приближение к несовершеннолетним. Это, правда, лишило Тильдена возможности тренировать подростков и зарабатывать тем самым на жизнь.

В 1949-м Билл подвозил другого подростка на своей машине, сделал ему неприличное предложение и был арестован повторно, а затем вновь освобождён досрочно. Через несколько дней после освобождения Тильдена признали лучшим теннисистом первой половины XX века в опросе Associated Press. Тем не менее от него отвернулись почти все друзья и знакомые. В клубе, где он начинал карьеру, его фотографии убрали со стен, а попытка организовать турнир в честь его 60-летия была сорвана из-за возмущений общественности. Вскоре после 60-го дня рождения Билл умер. Известность Тильдена в те годы была достаточно велика, чтобы Владимир Набоков включил его в качестве эпизодического персонажа в свой роман «Лолита». Там он фигурирует под псевдонимом «Нед Литам» — анаграмма к «Ма Тилден». Такой литературный псевдоним сам Билл использовал в реальной жизни.

Ошибочный арест Блэйка

В наше время с американскими теннисистами происходили и истории с арестами по сомнительным причинам. В 2008 году легендарного Джимми Коннорса арестовали в Санта-Барбаре. Он вместе с сыном покупал билеты на местный баскетбольный матч, но у входа на арену серьёзно поссорился с кем-то из местных жителей, и инцидент чуть не закончился дракой. Прибывшая туда полиция попросила Джимми покинуть территорию, но он отказался, заявив, что хочет посмотреть матч вместе с сыном. За неподчинение полиции Коннорса арестовали, но через некоторое время выпустили на свободу.

Ещё более несправедливая история произошла в 2015 году. Джеймса Блэйка арестовали в Нью-Йорке, причём задержание было жёстким – теннисиста повалили на землю и надели наручники. Как выяснилось чуть позже, полицейские перепутали американца с человеком, подозреваемым в воровстве. Произошло это в самом центре города, на Манхэттене, где Джеймс ждал автомобиль, собираясь отправиться на US Open. Блэйк остался очень недоволен ошибочным арестом, но в суд на полицию подавать не стал.