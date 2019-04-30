Доминик Тим – главный козырь турнира в Гамбурге в борьбе за выживание

Хозяевам находящегося на слуху Hamburg Open – одного из старейших турниров в мире тенниса – надоело сидеть сложа руки. Последнее десятилетие всеми силами его команда борется за минимизацию имиджевых потерь и возрождение былого величия. Похоже, боссы разглядели ещё один спасительный вариант – подписали двухлетний контракт с «грунтовым принцем» Домиником Тимом.



У турнира в Гамбурге есть славное прошлое (когда-то он входил в элитную «Мастерс-серию»), вот только всё это стремительно вылетает в трубу – стоит лишь взглянуть на текущее положение дел. Турнир в Гамбурге проходит летом после травяной части сезона, а топовые игроки зачастую не горят желанием возвращаться на грунт после травы. Посему соревнования из года в год довольствуются слабым составом участников. Это особенно печально, учитывая высокую категорию ATP 500. С целью изменить сложившуюся ситуацию организаторы решили прибегнуть к кардинальным действиям.

Спасительный луч ещё пока темного царства

В середине апреля на первые полосы гамбургского кризиса вышел победитель только что завершившегося турнира в Барселоне Доминик Тим. 25-летний австриец решил примерить на себя супергеройский костюм. Обладатель 13 титулов ATP объявил о подписании контракта – на ближайшие два сезона в Гамбурге могут на него положиться. Руку к сделке приложила новый директор турнира Сандра Райхель. И фактор случайности, пожалуй, тут стоит исключить, ведь она много лет поддерживает дружеские отношения с семьёй австрийского теннисиста. Кроме того, в прошлом Сандра занимала пост директора турнира в Линце, куда Доминик приезжал осенью вместе со своей возлюбленной – француженкой Кристиной Младенович. В Гамбурге один из лучших грунтовиков тура не проходил дальше 1/4 финала, и в этом году он постарается это исправить.

«Для турнира здорово, что такой именитый игрок, как Доминик Тим, будет приезжать к нам. Я рассуждаю с позиции Тима не только как одного из лидеров рейтинга ATP, но и очень дисциплинированного, умного игрока, которого можно назвать настоящим образцом для подражания», – источала позитив Сандра Райхель. Впрочем, в любезностях не ограничивал себя и сам Доминик. Теннисист назвал турнир в Гамбурге «абсолютной классикой», напомнив о 125-летней истории проведения соревнований. В своём спиче Доминик не забыл упомянуть о легендарных пятисетовых сражениях с участием Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Ивана Лендла, Стефана Эдберга и Густаво Куэртена.

Деньги – чуть ли не главный механизм воздействия

Доподлинно неизвестно, сколько денег запросил Доминик в качестве подписного бонуса, но есть предположение, что сумма составила несколько сотен тысяч евро. В 2017 году тогдашний директор турнира Михаэль Штих вёл переговоры с командой Надаля, сделка была близка к оформлению, но в последний момент Рафа передумал. Титулованный испанец отказался от «уайлд-кард» и подъёмных в размере до $500 тыс. евро.



В том же году братья Зверевы отказались приезжать в родной Гамбург, хотя с обоими велись переговоры. «Я сказал Михаэлю, что, конечно же, обязательно бы сыграл, если бы ситуация для меня складывалась иначе и мне не надо было бы защищать столько очков этой осенью», – сказал Зверев-старший после выхода в полуфинал состязания в Штутгарте. В качестве главной причины для отказа Миша назвал покрытие: «Если бы турнир в Гамбурге игрался на харде, я бы непременно участвовал в нём. Но сразу после Уимблдона переходить на грунт, а потом сразу на твёрдую поверхность очень трудно. Сейчас я являюсь 31-й ракеткой мира, и у меня есть шансы набирать очки, чтобы осенью не испытывать большого стресса при защите баллов».

Штих оказался далеко не воодушевлён тем, что Миша и его брат Александр предпочли Гамбург соответственно Вашингтону и Атланте. «Я специально попросил Мишу сыграть. И в этой ситуации лично я немного разочарован», – сказал победитель Уимблдона-1991. На фоне этих слов Саша решил выразить солидарность с братом и объявил о нежелании выступать в Гамбурге. С тех пор братья не играли на турнире German Open, хотя контракт Александра истёк только в 2018 году.

Назад в СССР? Только не Саша Зверев! Александр Зверев видит в себе наследника советских теннисных традиций. Он сыпет яркими фразами, но иногда это у него получается невпопад.

«Проиграна битва, но не война»

Вероятно, нечто похожее хозяева турнира раз за разом проговаривали в далёком 2009 году, когда, мягко говоря, не самые позитивные события вокруг German Open отправили владельцев в состояние грогги. Надо сказать, не в сиюминутное, а вполне затяжное. Тогда, годом ранее, ничто не предвещало беды. Гамбург, ещё будучи «Мастерсом», увидел один из самых ярких финалов в своей истории. Надаль и Федерер подарили зрителям лихо закрученный боевик, который завершился победой испанца в трёх сетах 7:5, 6:7(3), 6:3. Казалось, турнир готовился наращивать обороты коммерческого и зрительского успехов, но на деле же мечты рухнули под натиском скорой реформы календаря ATP.

В 2009-м Открытый чемпионат Германии лишился статуса «Мастерса» и перешёл в категорию 500. Представители АТР поспешили указать на целый ряд мотивов – отсутствие инвестиций, слабую посещаемость, спад интереса к теннису в Германии и даже плохую погоду. Прежде турнир в Гамбурге проводился в мае перед «Ролан Гаррос», но в итоге был перенесён на июль. Его место в календаре занял «Мастерс» в Мадриде, который сменил хардовое покрытие на как раз грунтовое.



Естественно, хозяевам турнира – федерациям тенниса Германии и Катара (арабам, к слову, принадлежит 25 процентов) – понижение статуса не понравилось. Они потеряли гарантированное участие топ-игроков, стали менее привлекательными для инвесторов и оказались в неудачной позиции в календаре тура. Итог этой истории – проигранная борьба за престиж. German Open угодил в малоприятный список, став третьим «потерянным «Мастерсом» – после Стокгольма (1990-1994) и Штутгарта (1995-2001). Ещё больнее боссам должно быть из-за того, что оба турнира сами отозвали свои лицензии. Интересен пример Штутгарта: стоило Борису Беккеру завершить карьеру, как владелец турнира Ион Цириак сразу сослался на падающий интерес к теннису в Германии. В итоге он вложился в Mutua Madrid Open, который, по иронии судьбы, и занял лакомое место Гамбурга в календаре.

Летние грунтовые турниры проводятся в «мёртвый период» – эти соревнования не предваряют ни один из «Шлемов» и проводятся на неудобном для многих игроков покрытии. Апогей кризиса наступил в 2017 году: на пять грунтовых турниров, проходящих после Уимблдона, не заявился ни один игрок топ-10 и только четыре теннисиста из первой двадцатки. В такой ситуации турниры очень сильно зависят от личных отношений с игроками. И здесь организаторы гамбургских баталий вытащили из рукава козырь – «спасательный круг» в лице Доминика Тима призван развернуть ситуацию и взять курс на возрождение.