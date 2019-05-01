Красота дня. Слоан Стивенс нашла своё счастье

Стивенс в этом сезоне пока играет слабее, чем в предыдущем, но счастливые перемены в личной жизни могут помочь вернуться на высокий уровень.

Бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс, известная не только результатами на корте, но и яркими фотосессиями в своих соцсетях, сообщила о помолвке с футболистом Жози Алтидором. Американец играет в привычном для нас европейском футболе на позиции нападающего и сейчас выступает за «Торонто». «Навечно да», – написала теннисистка в «Твиттере». Алтидор ответил: «Вечность начинается сейчас».

Интересно, что Слоан и Жози дружили в детстве, но затем достаточно долго не общались. Они возобновили общение в 2016-м, когда встретились в центре реабилитации после травм, и почти сразу начали встречаться.

Что касается результатов Стивенс, то в этом сезоне она пока выступает не очень удачно. В чемпионской гонке она занимает 36-ю строчку, между Винус Уильямс и Вероникой Кудерметовой. Слоан набрала 501 очко, и почти половину этой суммы, 240 рейтинговых баллов, она заработала за выход в 4-й круг Australian Open, где проиграла Анастасии Павлюченковой.

После Открытого чемпионата Австралии Слоан взяла паузу на месяц, а после возвращения сыграла четыре турнира на американском континенте. Лучший результат она показала на последнем из них, в Чарльстоне, где дошла до четвертьфинала.

Победив Айлу Томлянович во втором раунде этого турнира, Стивенс дала интересный комментарий. «Я просто думала: „Сражайся“. Начало сезона получилось не лучшим для меня, и иногда приходится просто бороться изо всех сил. Айла сегодня играла отлично. Она показала теннис очень высокого уровня. Это вынудило меня повысить уровень своей игры. Впервые за долгое время я думала: „Я обязана победить эту девушку“. Я устала проигрывать, именно поэтому так сильно хотела победить сегодня. Я медленно входила в сезон. Ты ждёшь, что рано или поздно всё пойдёт как надо, но этого нужно добиться самой. Мне пришлось бороться. Я выиграла два матча подряд. Такого со мной не случалось с Australian Open. Пора было уже начать выигрывать».

А Мэдисон Кис, выбившая Стивенс на четвертьфинальной стадии, рассказала о давней дружбе со Слоан. «Всегда сложно играть с подругой. Вы не будете подгонять друг друга, говорить: «Давай быстрее» — или что-то в этом роде. Мы дружим очень много лет. Если она скажет, что был аут, я не буду её проверять».

Одной из причин проблем Слоан в этом сезоне может быть расставание с тренером, Камау Марреем. Именно с ним американка выиграла US Open — 2017 и стала финалисткой «Ролан Гаррос» — 2018 и третьей ракеткой мира.

О том, что это повлияло на её игру, говорила и сама Слоан. «После расставания с тренером у меня переходный период. Пока всё не так, как обычно. Но я пытаюсь преодолеть эти сложности. Очевидно, я не желаю спешить в этом деле. Хочу найти кого-то, кто мне нравится, с кем будет легко работать и общаться».

Зато в прошлом сезоне у Стивенс всё складывалось здорово. После победы в Майами в начале апреля она дебютировала в топ-10. В финале Слоан обыграла Елену Остапенко, которая тогда была действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» и пятой ракеткой мира.

Неожиданно блестящим получилось и выступление Слоан в Париже. До того она никогда не блистала на грунте, а тут вышла в финал, где вела у Симоны Халеп с брейком во втором сете, взяв первую партию, но в итоге потерпела поражение.

Пика в рейтинг-листе Стивенс достигла летом, после Уимблдона. Она стала третьей ракеткой мира и удерживала эту позицию до завершения US Open, где не смогла защитить 2000 очков за титул, уступив Анастасии Севастовой в четвертьфинале. Тем не менее, сезон она завершила шестой ракеткой мира, сыграв в финале Итогового чемпионата WTA.

Недавно Стивенс призналась, что не позволяет себе никаких лишних трат, откладывая деньги на будущее. «Я деньги вообще не трачу. Не хочу быть старой и бедной. Это одна из вещей, в которых я уверена. Когда я постарею, то жить в бедности не буду. Каждое утро я проверяю биржевые сводки и свой банковский счёт, чтобы ничего не упустить. Такие вещи я всегда подробно анализирую. Свою пенсию я также каждый день проверяю. Я не обычная 26-летняя девушка. Но я просто делаю всё, чтобы ничего не пропало».

Отметим, что призовые Стивенс за карьеру составляют больше 13,5 миллионов долларов. Конечно, часть этих денег Слоан потратила на команду, перелёты, проживание и так далее, но также она немало заработала вне корта на различных рекламных контрактах.

Слоан не раз выражала восхищение некоторыми своими звёздными коллегами. С Роджером Федерером американка дошла до того, что отмечала не только его игру, но и запах его парфюма. «Он делает невероятные вещи. Просто в голове не укладывается. Но больше всего мне нравится его запах. И перед матчем, и после. Ну серьёзно, Роджер, в чём твой секрет?».

Примером для подражания в некоторых аспектах Стивенс считает Марию Шарапову. «Всё время думаю о том, что буду делать после тенниса. Считаю, что лучше всё спланировать сейчас, с чего-то начать, а не завершить карьеру и думать: «О мой бог, что мне делать?» Шарапова права. Она покорила много вершин. И у неё есть несколько замечательных компаний, отличных партнёров. Она проделала отличную работу с этим, взяла курс на будущее, пока еще играла. Она не стала дожидаться завершения карьеры, чтобы ставить новые цели. Это круто!».