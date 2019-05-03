Кризис среднего возраста. Федерер, Надаль и Джокович уже не те?

В преддверии кульминации грунтового сезона в Чемпионской гонке ATP складывается интересная картина. Лидерами сезона являются Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, но их отрыв от ближайших преследователей не столь велик. Звёздные игроки перестали брать всё, что плохо лежит, дозированно подходят к нагрузкам и стараются не перегружаться в «мёртвые» отрезки, предваряющие крупные форумы (читай – ТБШ).

В августе 38 лет исполнится Роджеру Федереру, карьера которого, так уж суждено и ничего с этим не поделать, близится к концу. Не факт, что сможет выйти на тот же уровень забуксовавший в этом сезоне Рафа Надаль. Новак Джокович после травмы локтя выиграл несколько мэйджоров, но в этом сезоне играет нестабильно. Но свято место пусто не бывает, и очевидно, что вскоре появятся новые лидеры мирового тенниса. Однако феномен «Большой четвёрки» (она трансформировалась в «Большую тройку» после травмы Энди Маррея) прочно войдёт в историю тенниса и, возможно, окажется уникальным явлением.

Лидеры забуксовали?

Новак Джокович показал феноменальную игру в Австралии, выиграл 15-й «Большой шлем» и успокоился. «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами Новак провалил, проиграв Филиппу Кольшрайберу и Роберто Баутиста-Агуту. В игре с ветераном немецкого тенниса Новак был очень вялым и даже безынициативным, а с Баутиста-Агутом просел в плане «физики». Было очевидно, что Джокович приехал в Штаты не до конца подготовленным, и он сам говорил, что ему не хватило игровой практики. Казалось, с наступлением грунтового сезона уроженец Белграда приведёт себя в порядок, но в Монте-Карло ситуация повторилась.

У Надаля проблем не меньше, и в каком-то смысле даже больше. Рафа впервые с 2004 года не выиграл ни одного трофея до старта турнира в Мадриде. Тогда ему было 17 лет, и только в августе он выиграл первый титул ATP в карьере. Правда, в этом сезоне Рафа вообще провёл всего четыре турнира: из-за травмы колена он снялся с полуфинала BNP Paribas Open и не выступал до Монте-Карло.До проблем со здоровьем теннисист вышел в финал Australian Open, где проиграл находившемуся в превосходной форме Джоковичу. Тренер Евгения Донского Борис Собкин отмечает спад в игре Надаля и Джоковича, но не списывает их со счетов в преддверии Открытого чемпионата Франции. «Совершенно очевидно, что уровень Надаля сейчас не тот, что раньше. Он стареет. Плюс к этому у Рафы в последнее время было много перерывов в игре из-за травм», – отметил Борис Николаевич. По мнению специалиста, проблемы Джоковича лежат вне корта, и этот тезис озвучил сам Новак ещё в марте. В последние месяцы от игры его отвлекали дела ATP. Многие коллеги лидера мирового рейтинга, а также журналисты и функционеры подчёркивали роль Джоковича в увольнении президента Ассоциации теннисистов-профессионалов Криса Кермода. По данным инсайдеров, именно серб был главным сторонником расторжения контракта с британцем.

В более выигрышной ситуации к мадридским соревнованиям подходит Роджер Федерер. На старте сезона он выиграл два турнира и избежал визитов к эскулапам. На грунте швейцарец сыграет впервые с 2016 года. В начале апреля Роджер рассказал о своей подготовке к выступлениям во время грунтовой части сезона. «Честно говоря, я не чувствую себя уверенным перед стартом грунтового сезона. Я даже не помню, как правильно скользить на этом покрытии. Двигаюсь в своей подготовке совсем уж маленькими шагами». Федерер попросил болельщиков и журналистов не давить на него в плане результатов, потому как он не знает, как его тело отреагирует на нагрузки. Уроженец Базеля планирует отыграть связку Мадрид-Рим, после чего отправится в Париж на «Ролан Гаррос».

«Потерянное поколение» осталось потерянным

То, что получилось у игроков «Большой четвёрки», не получилось у представителей поколения, за которым несколько лет назад закрепился эпитет «потерянного» – по аналогии с понятием, которое возникло в литературе и истории для описания молодых людей, призванных на фронт в молодом возрасте. Яркими представителями «Потерянного поколения» являются Григор Димитров, Давид Гоффен, Кей Нисикори и Милош Раонич. Это группа игроков, которой в своё время пророчили огромные достижения. Их считали будущими обладателями нескольких десятков «Шлемов» и вешали различные ярлыки. Достаточно того, что Димитрова называли «бэби-Федерером». На деле оказалось, что он скорее «бэби-Гаске» – безумно талантливый игрок с красивым теннисом, который не может выигрывать крупнейшие титулы.

У «Потерянного поколения» нет побед на турнирах «Большого шлема» – самыми молодыми действующими игроками, выигрывавшими мэйджор, до сих пор остаются 30-летние Марин Чилич и Хуан-Мартин дель Потро. «Очень жаль, что никто из промежуточного поколения не выиграл ничего стоящего. Мы слишком долго ждали от них прорыва, а теперь почти каждому из этих ребят около 30. У них нет менталитета победителей, они уже сформированы и не поменяются», – выразил своё негодование Джон Макинрой. Вероятно, лучшим достижением игроков этого поколения так и останется титул Итогового чемпионатаATP, который завоевал Димитров в 2017 году.

Молодёжь огрызается и наступает

Доминик Тим отлично проявил себя в последние пару месяцев, став чемпионом турниров в Индиан-Уэллсе и Барселоне. В сентябре ему исполнится 26, и, если он хочет завоевать титул на мэйджоре, ему нужно перестать перегружать своё турнирное расписание. Зверев уже выиграл несколько «Мастерсов», но на «Шлемах» всё ещё чувствует себя молодым игроком без опыта больших матчей. Бывший коуч немца с русскими корнями Хуан Карлос Ферреро советует бывшему подопечному поработать над психологией и концентрацией, чего ему не хватает в матчах пятисетового формата. «Сейчас ему нужно научиться стабильно действовать от первого до последнего розыгрыша. Ему уже 22, а у него нет ни одного мэйджора. Надо бы поторопиться». Зверев понимает это и даже поставил перед собой дополнительную мотивацию. В одном из недавних интервью он признался, что является большим любителем автомобилей, но теперь, пока не выиграет «Шлем», будет обходиться без покупки новых машин.

О кризисе в рядах «Большой тройки» свидетельствует и то, что в последние два года «Мастерсы» перестали быть «территорией» топовых игроков. Чемпион Монте-Карло Фабио Фоньини стал восьмым игроком за два года (17 турниров), выигравшим первый «Мастерс». Начиная с Рима-2017 это сделали Саша Зверев, Григор Димитров, Джек Сок, Хуан-Мартин дель Потро, Джон Иснер, Карен Хачанов, Доминик Тим и теперь Фоньини. Из них всех только Зверев за этот период выиграл больше одного титула серии (3).

Правда заключается в том, что теннис был «обречён» ещё в 2003 году, когда о себе заявил Федерер и на подходе был Надаль. Чуть позже к ним присоединились Джокович и Маррей. Возможно, у них ещё остались силы для последнего рывка, однако теннис сейчас находится на перекрёстке. Одна эпоха заканчивается, остаётся только ответить на вопрос: чья начинается прямо сейчас?