Продолжение дуэли Шараповой и Серены на красной дорожке

Надаль посещает музей, Модрич фотографируется с украинской теннисисткой, а Курникова сопровождает мужа в туре по Европе.

Пока практически все сильнейшие теннисисты и теннисистки мира соревнуются за главные призы грунтового супертурнира в Мадриде с общим призовым фондом более 14 млн евро, пропускающие это соревнование бывшие первые ракетки мира Мария Шарапова и Серена Уильямс устроили совсем другое сражение на красных ковровых дорожках Нью-Йорка. Об этом и других событиях – в нашей подборке соцсетей спортсменов.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.

Итак, в Метрополитен-музее Нью-Йорка прошло одно из самых грандиозных событий в мире моды – ежегодный бал Института костюма Met Gala. Темой бала стал стиль бурлеск. И участниками представления оказались многие знаменитости, среди которых были певица Леди Гага, актёр и музыкант Джаред Лето, актрисы Пенелопа Крус, Дженнифер Лопес, Кэти Перри и Кэти Холмс, актёр Бенедикт Камбербэтч с супругой, светская львица Ким Кардашьян со своим мужем Канье Уэстом, модель Ирина Шейк и другие. Среди этой звёздной россыпи оказались и две теннисистки – Серена Уильямс и Мария Шарапова.

По признанию Марии Шараповой, ей присуща минималистская эстетика, но ради бала она предстала в совершенно не свойственном ей образе.

Пришла россиянка на бал не одна, а со своим бойфрендом Александром Гилксом – британским бизнесменом и соучредителем интернет-аукциона Paddle8, специализирующегося на изобразительном искусстве и предметах коллекционирования.

Извечный оппонент Марии на корте и за его пределами, Серена Уильямс, тоже появилась на публике в сопровождении любимого мужчины – Алексиса Оганяна – мужа, отца её дочери Алексис-Олимпии и по совместительству американский интернет-предприниматель и инвестор, соучредитель социального новостного сайта Reddit.

Уильямс не была бы собой, если бы не дополнила свой наряд кроссовками. С одной стороны, можно сказать, что это ужасное сочетание, как признали некоторые комментаторы. Но с другой стороны можно сказать, что Серена «на стиле», что в её понимании это и есть бурлеск.

Пока Шарапова никак не может восстановиться от травмы плеча и пропускает турнир за турниром, калифорнийский университет в Санта-Барбаре ввёл новый курс — «Изучая Марию Шарапову». На нём студенты рассмотрят вопросы женственности, глобализации, гендера, расы, истории в мировом спорте, основываясь на карьере 5-кратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой. Автором курса стала профессор Анита Шталь. На курс, посвящённый бывшей первой ракетке мира, планировали набрать 25 человек, однако из-за повышенного интереса число мест было увеличено до 30.

Проблемы со здоровьем у Каролины Возняцки, которая выступила в Мадриде, но снялась в начале стартового матча из-за проблем со здоровьем. Но датчанка отправила виртуальный привет участницам бала, опубликовав свои фотографии с предыдущего Met Gala и сообщив, что хочет там оказаться снова.

Паузу в игре пока взяла и Эжени Бушар. Но канадка никогда не унывает и постоянно снабжает своих подписчиков жизнерадостными фотографиями.

Ещё одна жизнерадостная теннисистка – Анна Курникова – сейчас находится в Италии. Далекий вояж из Америки бывшая первая ракетка мира в парном разряде совершила из-за европейского тура её мужа – известного на весь мир певца Энрике Иглесиаса. Он выступил в Риме, на очереди – Краков, Кёльн и Цюрих.

Украинская теннисистка Леся Цуренко безумно счастлива, что ей удалось сфотографироваться с футболистом клуба «Реал» (Мадрид) Лукой Модричем. Обладатель «Золотого мяча»-2018 воспользовался тем, что его клуб базируется в том же городе, что и один из ведущих грунтовых теннисных турниров мира, и заглянул в закулисье стадиона «Каха Махика». Для Леси должно быть обидно, что она проиграла в первом круге Анжелике Кербер, которая потом снялась с турнира из-за травмы лодыжки.

А вот швейцарка Белинда Бенчич совершила ответный визит – на матч испанского первенства «Реал» — «Вильярреал» (3:2). Её подруга Дарья Касаткина тут же в шутку отреагировала ёмким словом комментарием: «Дизлайк», поскольку известно, что россиянка является страстной поклонницей соперников мадридцев – ФК «Барселона».

В рамках культурной программы турнира ведущие теннисисты Испании, бывшие первые ракетки мира Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса посетили знаменитый музей Прадо.

А вот действующая первая ракетка мира Наоми Осака перед турниром в Мадриде потренировалась как раз в академии Рафы Надаля. Возможно, это поможет японке защитить своё лидерство в рейтинге WTA. Во всяком случае, у неё осталась лишь одна соперница, которая теоретически может её обогнать на этой неделе – Симона Халеп.

Неудачно завершился турнир для Анастасии Павлюченковой, которая уступила ещё в субботу Елене Остапенко из Латвии. Но россиянка нашла способ, как поднять себе настроение.

А вот хорватка Донна Векич довольна прогулкой по Парку Буэн-Ретиро.