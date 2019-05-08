Бывшие тренеры Шараповой и Касаткиной нашли новых подопечных

Грунтовый сезон в самом разгаре, но тренерские переходы не затихают даже сейчас. Перестановки произошли в командах Потаповой, Плишковой, Саснович, Стивенс и Димитрова. Но обо всём по порядку.

Потапова пригласила Хьюза

Вопреки сложившемуся мнению, первым тренером Анастасии была не Ирина Доронина, а Оксана Кузьмина, под руководством которой Потапова занималась до семи лет. В 2012 году теннисистка выиграла детский международный турнир в Химках, благодаря чему её заметил бизнесмен Александр Островский. Он предложил семье и тренеру Анастасии (на тот момент она уже занималась с Ириной Дорониной) переехать поближе к Москве и начать тренироваться в его академии в Химках. В подмосковной академии её личным тренером осталась Ирина Николаевна, а тренером по ОФП стал Олег Иванович Вовк.

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С тех пор Потапова прошла путь от первой ракетки мира по юниорам до двух финалов на уровне основных сеток WTA. «Надеюсь, Ирина Николаевна всегда будет сопровождать меня в туре», – сказала Потапова после выхода в финал Moscow River Cup в прошлом году. «Она мне как вторая мама, и в каких-то моментах она знает меня лучше родной мамы. Знает, на что надо надавить, что сказать, что сделать, чтобы я взбодрилась и выиграла матч». В марте этого года Потапова объявила о прекращении совместной работы с Дорониной. В своём послании Анастасия заявила, что этот шаг необходим для её будущего, и при этом она сохранила только самые положительные воспоминания о работе с Ириной Николаевной.

Спустя полтора месяца россиянка начала сотрудничество с Иэном Хьюзом. Британский коуч известен по работе с украинкой Элиной Свитолиной, швейцаркой Белиндой Бенчич, россиянкой Софьей Жук, чешкой Катержиной Синяковой. Первым турниром, куда Потапова приехала с новым тренером, стал Mutua Madrid Open. В первом круге квалификации девушка обыграла польку Магду Линетт, а в финале отборочных соревнований не справилась с опытной соотечественницей Верой Звонарёвой.

Плишкова будет работать с чемпионкой Уимблдона-1994

Каролина Плишкова долгое время не могла определиться, с кем ей комфортнее работать. В итоге выбор был сделан в пользу Кончиты Мартинес. Испанка известна тем, что была второй ракеткой мира, побеждала на Уимблдоне, а всего за карьеру выиграла 33 турнира в одиночном разряде. После окончания карьеры в 2006 году, Кончита возглавляла женскую сборную Испании в Кубке Федерации (2013-2017) и мужскую в Кубке Дэвиса (2015-2017). Также Мартинес помогала Гарбинье Мугурусе во время Уимблдона-2017, когда испанка с венесуэльскими корнями выиграла второй мэйджор в карьере. Ранее Плишкова работала с австралийкой Рене Стаббс, которая в своё время также была подопечной Кончиты Мартинес.

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В 2017 году Каролина оказалась в неприятном положении из-за ситуации с тогдашним новым тренером. Плишкова во время US Open лично сообщила Барборе Стрыцовой о том, что представитель её команды провёл переговоры с наставником Барборы Томашем Крупой. Выяснилось, что коуч с радостью принял предложение Плишковой, о чём уведомил Стрыцову не при личной встрече, а по телефону. В конце сезона-2016 Плишкова и Стрыцова вместе добыли для сборной Чехии десятый титул Кубка Федерации, но после этого инцидента Барбора заявила, что дружба между ними закончилась. «Какие сейчас у нас отношения? Никакие. Мы не пьём вместе кофе. Мы больше не подруги».

Сработаться с Крупой у Каролины не получилось – они проработали вместе чуть более полугода. «Мы с Томашем делали всё возможное, но ожидаемые результаты так и не пришли. Крупа – отличный парень, но подобные вещи иногда случаются». В Чехии причиной всех проблем Плишковой считают её супруга Михала Хрдличку, с которым они поженились летом прошлого года. За последние два года Каролина сменила уже шесть тренеров, и это является одной из главных причин, почему ей не удалось закрепиться в ранге первой ракетки мира.

Стивенс начала сотрудничество с бывшим тренером Шараповой

Слоан Стивенс неудачно начала сезон, но это не мешает ей мыслить позитивно. Возможно, дело в том, что за пределами корта у американки всё складывается как нельзя лучше. На прошлой неделе чемпионка US Open-2017 объявила о помолвке со своим молодым человеком футболистом Джози Алтидором. Спортсмены встречаются с 2016 года, а знакомы ещё со школы. После этого знакового события Стивенс отправилась в Мадрид для возобновления грунтового сезона и начала долгой европейской серии турниров. Перед поездкой в столицу Испании 26-летняя теннисистка заручилась поддержкой Свена Грёнефельда.



53-летний голландец, ранее работавший с Моникой Селеш, Арантой Санчес-Викарио, Аной Иванович, Каролиной Возняцки, Томми Хаасом и в 2010-е – с Марией Шараповой, стал новым тренером Стивенс. «Добро пожаловать в команду, Свен! Надеюсь, ты любишь тапиоку и индийскую еду», – написала Слоан в «Твиттере». В прошлом сезоне Грёнефельд был тренером талантливого китайского теннисиста Ибина У, но в январе этого года работу пришлось прекратить из-за разногласий с его матерью. За время их совместной работы 19-летний китаец выиграл первый матч на уровне ATP и стал серебряным призёром Азиатских игр в Палембанге (в финале проиграл Денису Истомину из Узбекистана).

Стивенс оставалась без тренера с конца прошлого сезона, когда решила взять паузу в рабочих отношениях с Камау Марреем. Под его руководством она выиграла US Open-2017, Miami Open-2018 и сыграла в финалах «Ролан Гаррос» и Итогового чемпионата WTA (оба — в 2018-м). «Думаю, трудности нужно просто принять. В спорте бывают взлёты и падения – очень высокие взлеты и очень низкие падения. Нужно уметь справляться и с тем, и с другим, не терять сосредоточенности, работать», – мудро рассудила Слоан. До конца грунтового сезона Стивенс предстоит защищать около полутора тысяч очков (большая часть – 1200 – за финал French Open). В Мадриде у американки ничего не горит, а потому есть шанс создать для себя очковый задел, чтобы не так сильно нервничать в том же Париже.

Саснович попробует сработаться с Платеником

Перед перерывом на матчи Кубка Федерации Александра Саснович объявила об изменениях в тренерском штабе. Затяжная серия неудач заставила белоруску задуматься и принять кардинальные меры: Александра рассталась с тренером Александром Ленючевым и начала сотрудничать с более именитым специалистом – словаком Владимиром Платеником. Они провели совместный сбор в Минске перед противостоянием с австралийками в Fed Cup. «Пока что рано о чём-то говорить, но эта неделя мне понравилась, всё устраивает. У каждого тренера можно что-то взять, у каждого есть свои моменты, которые каждый видит по-своему», – прокомментировала первую неделю работы с новым тренером Саснович.



С Владимиром девушка пересекалась в его академии в Трнаве. По её словам, она ещё пять лет назад знала, что если будет работать с «западником», то это будет только Платеник.



«Мысль материальна – спустя 5 лет я обратилась к нему за помощью. Всё получилось так, как я хотела, так, как должно было получиться. У меня было очень большое желание попробовать с ним поработать». В прошлом уроженец Братиславы тренировал Доминику Цибулкову, Дарью Касаткину и Белинду Бенчич, а также работал с Ксенией Первак, Надеждой Петровой, Яниной Викмайер и Айлой Томлянович.

Перед тем, как принять предложение белорусской теннисистки, Платеник пытался вывести на новый уровень украинку Ангелину Калинину. Ему хотелось тренировать кого-то независимого и зрелого, но не входящего в группу элитных игроков. Проект с Калининой был интересен ещё и тем, что она была заметным игроком своего поколения на юниорском уровне, но переход в WTA-тур оказался для неё серьёзным испытанием. Теперь Владимир приступил к работе с теннисисткой из первой сотни. «Сначала у него не совсем всё просто было, он работал в другом месте, но потом ему резко очень понравилось моё предложение, и он сказал, что из топ-100 женского тура работал бы только с тремя игроками, и я вошла в их число», – рассказала Саснович. В Мадриде Александра уже выиграла два матча и теперь готовится к поединку с первой ракеткой мира Наоми Осакой.

Димитров расстался с главным творцом своих успехов

Но не только девушки думают об улучшении игры и карьерных результатах. У мужчин тоже произошли изменения. После поражения на «Мастерсе» в Мадриде от Тэйлора Фритца 27-летний Григор Димитров отправил в отставку Дани Вальверду. С испанским тренером болгарский спортсмен работал на протяжении трёх лет. «За время сотрудничества мы добились лучших достижений и пережили потрясающие моменты на корте. Я хочу поблагодарить Дани за всё, что он для меня сделал, и желаю дальнейших успехов во всём», – написал Григор в своём «твиттере». Под руководством Вальверду болгарин добился главных пока успехов в своей карьере – выиграл «Мастерс» в Цинциннати, Итоговый чемпионат ATP в 2017 году и в конце того же сезона стал 3-й ракеткой мира.