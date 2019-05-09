Шанс Халеп сместить Осаку с первой строчки и возвращение Федерера на грунт

В женском теннисе обострилась борьба за первую строчку. Точнее, после результатов четвертьфинальных матчей турнира в Мадриде стало понятно, что Наоми Осака может потерять лидерство в ближайший понедельник.

Шанс Квитовой – ближайшие «Шлемы»

Хотя второй ракеткой мира сейчас является Петра Квитова, у неё шансов оказаться впереди Осаки по итогам мадридских соревнований не было изначально. Причина в том, что чешка год назад завоевала здесь титул и, соответственно, защищает максимально возможные очки (1000) без возможности что-либо добавить. Наоми, напротив, в прошлом сезоне провалила почти все турниры между Индиан-Уэллсом и US Open, а в Мадриде и вовсе проиграла в первом круге. Кстати, тогда она была 21-й в мире. У Петры будут шансы на следующих турнирах, если в Мадриде она не потеряет слишком много очков. Рим чешка в 2018-м вовсе пропустила, на «Ролан Гаррос» проиграла в третьем раунде, а на своём любимом Уимблдоне – в первом. В столице Испании Квитова пока дошла до четвертьфинала, где сыграет с Кики Бертенс, которую недавно победила в полуфинале Штутгарта. Именно Бертенс была соперницей Петры по финалу Мадрида-2018.

Отказ Кербер и поражение Осаки на нужной стадии

Шансы опередить Наоми после Мадрида были у двух теннисисток – Симоны Халеп и Анжелики Кербер. Немка, однако, не смогла сыграть на этом турнире, снявшись из-за травмы лодыжки. «Думаю, травма не очень серьёзная, но я бы не смогла выложиться по полной на корте, поэтому решила поберечь здоровье на оставшиеся грунтовые турниры. Я не могу ходить без боли, поэтому сказала себе, что лучше не рисковать», — рассказала Анжелика.

Румынке для возвращения на вершину нужно завоевать титул. Также было необходимо, чтобы японка проиграла до полуфинала – то есть в одном из трёх первых матчей. Старт Наоми получился непростым, Сара Соррибес-Тормо на протяжении двух сетов боролась с ней на равных, но в решающей партии Осака оформила «баранку». Затем она разобралась с Александрой Саснович, а в четвертьфинале была в шаге от победы над Белиндой Бенчич. Наоми вела со счётом 5:3 в третьем сете, но Белинда сделала обратный брейк под ноль и в итоге взяла четыре гейма подряд, оставив Халеп шансы сместить Осаку с пьедестала.

Симона идёт за третьим титулом Мадрида

В полуфинале Бенчич сыграет как раз с Халеп. Симоне не привыкать здорово выступать в Мадриде – в 2016-м и 2017-м она становилась здесь чемпионкой, и лишь в прошлом году оступилась в четвертьфинале. Напомним также, что румынка является действующей победительницей «Ролан Гаррос» — там она завоевала свой первый и пока единственный титул на турнирах «Большого шлема». Пока Халеп движется по сетке достаточно уверенно. Викторию Кужмову в третьем раунде она и вовсе разгромила со счётом 6:0, 6:0, став третьей теннисисткой после Марии Шараповой и Анастасии Павлюченковой, которой удалось выиграть матч в этом сезоне с двумя «баранками». Четвертьфинальный поединок с Эшли Барти получился более напряжённым, но Симона почти всё время вела в счёте и в итоге взяла верх в двух партиях – 7:5, 7:5. Отметим, что во втором сете у румынки было 97% попадания первой подачи и 76% выигранных очков на ней.

Лучший турнир Стивенс в году и поражения россиянок

Также в полуфинал пробилась Слоан Стивенс, причём пока это её самое успешное выступление в нынешнем году. Действующая финалистка «Ролан Гаррос» впервые в сезоне выиграла больше трёх матчей подряд. Среди выбитых ей из турнира теннисисток была Виктория Азаренко, которая перед этим победила Дарью Касаткину. Кстати, другие россиянки тоже быстро вылетели из одиночной сетки. Светлана Кузнецова, справившись с Ариной Соболенко, в трёх сетах уступила Бенчич. Маргарита Гаспарян сразу попала на Халеп, Вера Звонарёва проиграла Даниэль Коллинз, а Анастасия Павлюченкова – Елене Остапенко. Таким образом, лишь Кузнецовой удалось выиграть в Мадриде хотя бы один матч. Речь о поединках основной сетки – те же Звонарёва и Гаспарян перед этим прошли квалификацию.

При этом Звонарёва вышла уже в полуфинал в паре с Остапенко. Добралась до этой стадии и ещё одна россиянка, Вероника Кудерметова, выступающая вместе с Галиной Воскобоевой из Казахстана. Наши теннисистки в разных полуфинальных парах, так что теоретически возможна их встреча в финале, но соперницы по полуфиналам непростые. Вера и Елена сыграют с Габриэлой Дабровски и Сюй Ифань, а Вероника и Галина – с Се Шувэй и Барборой Стрыцовой.

1200-я победа вернувшегося Федерера

В мужском турнире на грунт вернулся Роджер Федерер, который не играл на этом покрытии после поражения от Доминика Тима в третьем круге «Мастерса» в Риме – 2016. Кстати, тогда австриец был лишь 13-м сеяным, а Александр Зверев, побеждённый Роджером на старте соревнований, и вовсе стал последним попавшим в основную сетку по рейтингу – в этом плане за три года в теннисе многое поменялось. Швейцарец стартовал в Мадриде с уверенной победы над Ришаром Гаске, который сам немало пропустил из-за травмы, проводя первый турнир в сезоне. Матч с другим французом, Гаэлем Монфисом, Роджер начал ещё лучше, с «баранки», но затем стал больше ошибаться, а Гаэль прибавил. Швейцарцу пришлось отыгрываться с 0:3 в решающем сете и двух матчболов на своей подаче, чтобы в итоге взять верх на тай-брейке – и одержать 1200-ю победу в карьере. Впереди Роджера только Джимми Коннорс, выигравший 1274 официальных матча.

Следующим соперником Федерера станет как раз Доминик Тим. Помимо последнего поражения на грунте, у Роджера есть и более свежий повод для реванша – финал Индиан-Уэллса. Правда, на песчаном покрытии Федерер сейчас точно не будет фаворитом этого матча — Доминик в последние годы является одним из лучших грунтовиков в мире.

Эконом-режим Джоковича

Новак Джокович пока, судя по всему, играет в том же экономном режиме, что и на предыдущих «Мастерсах». Там это заканчивалось поражениями от Филиппа Кольшрайбера, Роберто Баутиста-Агута и Даниила Медведева до решающих стадий соревнований. Здесь Новак прошёл Тейлора Фритца и Жереми Шарди, но свой максимум в этих встречах не показывал – правда, нужды и не было. В четвертьфинале серба ждёт Марин Чилич – теоретически более серьёзный соперник, но по факту впервые после Australian Open – 2019 выигравший на одном турнире больше одного матча. Посмотрим, сумеет ли Новак впервые после Открытого чемпионата Австралии выйти в полуфинал.

Проводы Давида Феррера

Состоялось в Мадриде прощание с Давидом Феррером – испанец завершил карьеру матчами на домашнем «Мастерсе». 37-летний Давид в трёх сетах обыграл своего соотечественника, Роберто Баутиста-Агута, после чего уступил Александру Звереву. Испанец вёл со счётом 4:1 в первой партии, но затем сумел взять лишь один гейм. Среди главных достижений в карьере Давида – финал «Ролан Гаррос» — 2013, несколько полуфиналов «Шлемов», финал Итогового чемпионата-2007, три победы в Кубке Дэвиса и триумф на «Мастерсе» в Париже-2012, а также звание третьей ракетки мира. Всего Феррер завоевал 27 титулов ATP.

Надаль одержал юбилейную победу в Мадриде

Тем временем Рафаэль Надаль выиграл свой 50-й матч на кортах Мадрида. Отметим, что первые победы здесь испанец одерживал ещё до 2009 года, когда турнир проводился осенью на харде в зале. В 2005-м Рафаэль даже стал чемпионом на этом покрытии, а затем ещё четыре раза завоёвывал здесь титул уже на грунте. Юбилейную победу Надаль одержал в матче с Феликсом Оже-Альяссимом. Дальше Рафаэля ждёт Фрэнсис Тиафо, а в случае победы над ним – Стэн Вавринка, проводящий свой лучший турнир в сезоне после февральского Роттердама. Швейцарец уже обыграл Гидо Пелью, который выбил Даниила Медведева, и Кея Нисикори. Словом, этот поединок может стать для Надаля непростым испытанием, тем более что на двух предыдущих грунтовых турнирах он проигрывал до финала и мог отчасти потерять уверенность в себе.