Тим с двух матчболов победил Федерера, а Халеп остался последний шаг

В Мадриде продолжается один из крупнейших совместных мужских и женских турниров после «Шлемов». В женском разряде финалы (и одиночный, и парный) состоятся в субботу, а мужской турнир идёт с отставанием по графику на один день.

Чилич отравился и не смог сыграть с Джоковичем

У мужчин два из запланированных шести матчей при этом не состоялись. Даниил Медведев и Марсело Демолинер на втором «Мастерсе» подряд дошли до четвертьфинала парного разряда и снялись, пустив соперников в полуфинал без игры. В Монте-Карло на это была веская причина в виде победы Медведева над Новаком Джоковичем и выхода в полуфинал одиночного разряда. Здесь Даниил в одиночке проиграл уже в первом круге, так что решение о снятии выглядит более спорным. Во всяком случае, информации о проблемах со здоровьем у Медведева или Демолинера не было.

Джокович также вышел в полуфинал без игры – только уже в одиночке. Он должен был встретиться с Марином Чиличем, но у хорвата на усталость после трёх трёхсетовых поединков подряд наложилось пищевое отравление. «Марин – мой хороший друг. Он прислал мне сообщение, написал, что отравился. Искренне надеюсь, что он восстановится к Риму. Что касается меня, то я разминался, готовился к игре. После сообщения Марина я вернулся на корт, потренировался ещё час, так что попотел как следует. Но неплохо, что к завтрашнему полуфиналу я подойду отдохнувшим», — сказал Новак.

Чилич оставил сообщение относительно своего отказа и в «твиттере». «Дорогие болельщики, организаторы турнира в Мадриде, Новак Джокович. К сожалению, я вынужден сняться с сегодняшнего матча. У меня была ужасная ночь из-за пищевого отравления. Я невероятно расстроен тем, что моё пребывание в Мадриде закончилось именно так. Спасибо за поддержку».

Сумасшедшая битва Тима с Федерером

Соперником серба по полуфиналу стал Доминик Тим. Австриец в сумасшедшем матче одолел Роджера Федерера, который накануне высказывал надежду сыграть в финале с Рафаэлем Надалем. В первой партии швейцарцу хватило одного брейка, сделанного на самом старте. Во втором сете перевес был у австрийского теннисиста – Федереру приходилось спасаться то с двух, то с трёх брейк-пойнтов, да и на тай-брейке Тим заработал двойной сетбол. Однако Федерер отыграл сетбол на приёме роскошным укороченным, затем уже Тиму пришлось спасаться с двух матчболов, и в итоге Доминик взял верх со счётом 13:11!

В третьем сете австриец сразу повёл с брейком, и хотя Роджер смог отыграться при 3:4, Доминик тут же сделал ещё один брейк и уверенно подал на матч. Напомним, что Тим в прошлом году был в двух крупнейших грунтовых финалах – «Ролан Гаррос» и Мадрида. Кстати, здесь он доходил до решающего матча два раза подряд и оба раза терпел поражение. Федерер же до этого «Мастерса» не играл на грунте с Рима-2016.

Халеп в шаге от возвращения лидерства

Тем временем в женском туре Симоне Халеп остаётся сделать один шаг, чтобы вернуться на первую строчку. Напомним, что румынка потеряла её в конце января, после победы Наоми Осаки на Australian Open. С тех пор японка, ставшая 26-й теннисисткой, занявшей первое место в одиночном рейтинг-листе, провела на вершине 15 недель подряд – но её поражение от Белинды Бенчич в четвертьфинале Мадрида оставило Халеп шансы на успех.

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Симоне нужно завоевать здесь титул, и в пятницу она сделала предпоследний шаг, победив Бенчич. Халеп быстро выиграла первый сет, вторую половину которого её соперница провалила. Вторая партия получилась по-настоящему боевой, и в итоге швейцарка, упустив сетбол в 12-м гейме, взяла верх на тай-брейке. Впрочем, этот успех оказался для неё последним в матче. Симона в решающей партии билась за каждое очко и оформила «баранку». Для румынки это уже четвёртый взятый под ноль сет по ходу турнира, причём один из матчей она и вовсе выиграла всухую. За свой третий титул в Мадриде Халеп поспорит либо с Кики Бертенс, либо со Слоан Стивенс, которую она год назад обыграла в финале «Ролан Гаррос».

Звонарёва и Кудерметова проиграли парные полуфиналы

В обоих полуфиналах в женском парном разряде играли россиянки, но финал пройдёт без их участия. Вера Звонарёва и Елена Остапенко в двух партиях уступили Габриэле Дабровски и Сюй Ифань (4:6, 4:6), а Вероника Кудерметова и Галина Воскобоева не справились с Се Шувэй и Барборой Стрыцовой – 4:6, 6:4, [7:10].

Несмотря на поражения, Вера в новом парном рейтинге WTA войдёт в топ-50, а Вероника станет 37-й ракеткой мира. Звонарёва в паре в принципе после возвращения выступает успешнее, чем в одиночке – здесь она завоевала уже три титула. В одиночном разряде, напомним, она вернулась в топ-100 на первой неделе этого сезона и сейчас занимает 82-ю позицию.