Заколдованные полуфиналы. Прервёт ли Надаль чёрную серию в Риме?

Симона Халеп может в Риме сместить Наоми Осаку с трона, а Надаль никак не выиграет первый грунтовый титул-2019.

На третьей неделе мая проходит объединённый турнир в Риме с общим призовым фондом более 8,2 млн евро. Это последняя серьёзная проверка сил ведущими теннисистами перед «Ролан Гаррос».

Кризис среднего возраста. Федерер, Надаль и Джокович уже не те? Пока «Большая тройка» хандрит, их преследователи готовятся нанести решающий удар. К чему это приведёт, покажут ближайшие крупные турниры.

Italian Open проводился в Милане с 1930 по 1934 год, а с 1935-го турнир разыгрывается в Риме и с тех пор не менял место и сроки проведения, а также покрытие. Соревнования проводятся на грунтовых кортах римского комплекса Foro Italiaco, на территории которого расположены также НОК Италии, центр водных видов спорта и футбольный Stadio Olimpico, являющийся домашней ареной двух итальянских футбольных топ-клубов — «Лацио» и «Рома». Комплекс сохранил в себе элементы итальянской архитектуры времён диктатора Бенито Муссолини, а первое название у него было Foro Mussolini.

Турнир WTA/Premier. Рим (Италия). Internazionali BNL d’Italia



Призовой фонд: $ 3 452 538.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 13-19 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 1.04.2019): Наоми Осака (1), Симона Халеп (2), Петра Квитова (3), Каролина Плишкова (4), Кики Бертенс (6), Элина Свитолина (7), Слоан Стивенс (8), Эшли Барти (9), Дарья Касаткина (22), Анастасия Павлюченкова (33), Виктория Азаренко (WC), Винус Уильямс (WC), Сара Эррани (WC).



Полный список участников.

Отказались от участия: Анжелика Кербер (5), Бьянка Андрееску (23), Мария Шарапова (28), Камила Джорджи (29).

Снялись с турнира: Донна Векич (25).

Действующий победитель: Элина Свитолина.

Рекордсменкой по количеству побед на Открытом чемпионате Италии является американка Крис Эверт — пять, по четыре раза отличились аргентинка Габриэла Сабатини, испанка Кончита Мартинес и Серена Уильямс. Три победы на счету Марии Шараповой. Была заявлена россиянка и на нынешний розыгрыш, но снялась из-за травмы плеча, которая не позволяет ей играть с января. В 2019-м вообще россиянок в сетке катастрофически мало – лишь две: Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Из квалификации в основу никто дополнительно пробиться не смог. Два последних турнира в Риме выиграла украинка Элина Свитолина, которая в этом году посеяна под 5-м номером и пропускает первый круг как высоко сеяная. Возглавили посев Наоми Осака и Петра Квитова. Японке очередное соревнование придётся отстаивать звание первой ракетки мира. Отобрать его может Симона Халеп, но только если сама выиграет титул, а Осака проиграет в первых двух матчах. Ещё одна интрига турнира уже состоялась – впервые с турнира в Майами сыграла Серена Уильямс. Она справилась с первой соперницей, Ребеккой Петерсон, и дальше сыграет со своей сестрой Винус.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Internazionali BNL d’Italia

Призовой фонд: € 5 207 405.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 12–19 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 1.04.2019): Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (2), Александр Зверев (3), Роджер Федерер (4), Доминик Тим (5), Кей Нисикори (6), Стефанос Циципас (8), Хуан-Мартин дель Потро (9), Карен Хачанов (12), Даниил Медведев (14).



Полный список участников.

Отказались от участия: Кевин Андерсон (7), Джон Иснер (10), Милош Раонич (15).

Действующий победитель: Рафаэль Надаль.

Рекордсменом по количеству титулов в столице Италии является Рафаэль Надаль – восемь (2005–2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018). Четыре победы у лидера мирового рейтинга Новака Джоковича (2008, 2011, 2014, 2015). Именно эта пара и возглавила посев-2019. Испанец, признанный Король грунта в этом году не выиграл ни одного титула, в том числе и на своём любимом покрытии, уступив на трёх грунтовых турнирах подряд в полуфиналах, а вот Новак, напротив, только что победил на «Мастерсе» в Мадриде и увеличил отрыв от Рафы в промежуточном рейтинге уже до 4 810 очков. В мужской сетке Рима, как и в женской, всего два представителя России – Карен Хачанов и Даниил Медведев.