Серена вернулась на корт раньше Шараповой

Серена Уильямс вернулась в тур на соревнованиях в Риме. Это будет единственным грунтовым турниром бывшей первой ракетки мира в 2019 году перед стартом «Ролан Гаррос».

Три турнира и два отказа

Всего американка в этом году сыграла на трёх турнирах, не считая Кубка Хопмана на первой неделе сезона, который не даёт рейтинговых очков. На Australian Open она дошла до четвертьфинала, где со счёта 5:1 в решающей партии уступила Каролине Плишковой. Перед этим Уильямс выбила Симону Халеп, не дав ей защитить очки за финал и лишив звания первой ракетки мира. После Австралии Серена взяла паузу на полтора месяца, вернувшись в тур в Индиан-Уэллсе. По ходу матча третьего круга она отказалась от продолжения борьбы с Гарбинье Мугурусой. «До матча я не чувствовала себя хорошо, а уже во время игры мне с каждой секундой становилось всё хуже. Я испытывала сильное головокружение и усталость. Несмотря на то, что я начала встречу хорошо, физически я не чувствовала себя здорово», — так американка объяснила свой отказ.

На поединок третьего раунда с Ван Цян в Майами через две недели после этого Серена вовсе не вышла. Причиной отказа восьмикратной чемпионки турнира стала травма левого колена. После этого Патрик Муратоглу, уже много лет тренирующий Уильямс, сообщил, что свой следующий турнир она сыграет в Риме.

Впрочем, в прошлом году Серена и вовсе не провела ни одного официального матча между Майами и «Ролан Гаррос». Индиан-Уэллс и Майами тогда стали её первыми турнирами после тяжёлых родов, и после них Уильямс решила взять паузу, чтобы лучше подготовиться к следующим соревнованиям. Однако во время парного матча на Открытом чемпионате Франции вместе со своей сестрой Винус Серена получила травму, что привело к её отказу от матча 4-го круга с Марией Шараповой – в тот самый момент, когда у россиянки были лучшие шансы за десять с лишним лет, чтобы наконец-то прервать серию поражений от Уильямс. Сейчас и сама Мария травмирована – она никак не может вернуться после очередных проблем с плечом, хотя изначально рассчитывала сыграть ещё на турнире в Штутгарте в апреле. Что касается предшествовавших этому выступлений Серены на «Ролан Гаррос», то в 2015 году она стала его трёхкратной чемпионкой, а в 2016-м дошла до финала, уступив Гарбинье Мугурусе. В сезоне-2017 американка пропустила турнир в связи с беременностью.

Продолжение дуэли Шараповой и Серены на красной дорожке Надаль посещает музей, Модрич фотографируется с украинской теннисисткой, а Курникова сопровождает мужа в туре по Европе.

«Когда нет Уильямс и Шараповой, все более сбалансировано»

Что происходило в жизни Серены те полтора месяца, которые она сейчас не выступала в туре? К примеру, документальный сериал HBO «Быть Сереной» был выдвинут на премию Sports Emmy Awards в трёх номинациях – лучший документальный фильм о спорте, лучшее музыкальное сопровождение и лучшая операторская работа. Мини-сериал включает в себя 5 серий, посвящённых как теннисной карьере спортсменки, так и её личной жизни. Он показывает Серену во время её беременности, материнства и брака, а также возвращения на корт. Конечно, главный предмет гордости HBO все последние годы – «Игра Престолов», но и о других съёмках канал не забывает, тем более что самый популярный фэнтези-сериал завершится уже через неделю. Отметим, что лауреаты 40-й премии Sports Emmy Awards будут награждены 20 мая в Нью-Йорке.

Тем временем испанка Карла Суарес-Наварро заявила, что прекращение регулярных выступлений Уильямс в женском туре идёт теннису на пользу. «Серена много раз демонстрировала своё превосходство, выиграв за свою карьеру всё по нескольку раз. Теперь, когда нет ни Уильямс, ни Шараповой, всё более сбалансировано, каждую неделю появляется новый чемпион. Это очень хорошо, ведь появляется конкуренция и каждый игрок имеет шанс вписать своё имя в историю». Сама Карла завоевала всего 2 титула WTA в одиночном разряде, выиграв турнир в Оэйраше в 2014 году и в Дохе в 2016-м.

«Серена хочет превзойти рекорд Маргарет Корт»

Патрик Муратоглу недавно подтвердил достаточно очевидное предположение, что Серена хочет стать единоличной рекордсменкой по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». «Главной целью Серены является победа на ещё двух мэйджорах. Таким образом, она превзойдёт рекорд Маргарет Корт», — сказал Муратоглу. В активе Уильямс сейчас 23 победы, а у Корт – 24. При этом Серена уже установила рекорд Открытой эры, опередив Штеффи Граф с 22-ю титулами. Корт же немалую часть своих трофеев завоевала до начала Открытой эры.

Симона Халеп, сейчас являющаяся второй ракеткой мира и действующей чемпионкой «Ролан Гаррос», считает, что Серене по силам выиграть мэйджор после родов. «Я думаю, что Серена способна победить на турнире «Большого шлема», но для этого ей нужно играть больше турниров. Это поможет ей найти свой лучший теннис, войти в соревновательный ритм». Румынка, кстати, является известной поклонницей Уильямс и не раз высказывалась в её поддержку, в том числе желая ей успеха на турнирах, где выступала сама.

Возвращение Серены и ранняя встреча с сестрой

Первый матч в Риме Серена выиграла уверенно, в двух сетах победив шведку Ребекку Петерсон, которая прошла квалификацию. «Было приятно наконец-то сыграть. В этом году я провела мало матчей. Но это получилось не из-за моего желания, а вынужденно. Я очень хотела быть в туре и выступать, однако не получалось. Рада, что наконец вернулась. Надеюсь продолжить в том же духе. В последнее время у меня не получалось полноценно тренироваться. Пауза оказалась длиннее, чем я ожидала. Делала всё возможное, чтобы поддерживать себя в форме, и вот я здесь. Люблю грунтовый сезон и хочу участвовать в турнирах», — отметила Серена после поединка.

Следующей соперницей американки станет её сестра. Винус в первом раунде в тяжёлой борьбе справилась с Элисе Мертенс – 7:5, 3:6, 7:6 (7:4). При этом Винус вела в решающем сете со счётом 5:1 и реализовала матчбол лишь с девятой попытки. Сёстры провели между собой 30 официальных матчей во взрослом теннисе, бесчисленное количество тренировок, а также множество раз играли друг с другом в паре, победив на всех турнирах «Большого шлема» и на трёх Олимпиадах. Кстати, это самая ранняя стадия, на которой встречаются Серена и Винус, после второго круга Australian Open – 1998, где состоялся их первый поединок во взрослом туре. Посмотрим, как пройдёт матч между ними на этот раз – после него уже можно будет сделать первые выводы о готовности Серены к «Ролан Гаррос».