Во всём виноват Федерер? Как организаторы турниров делают деньги на игроках

Организаторами турнира в Риме в этом году не слишком довольны. Поводы есть как у болельщиков, так и у игроков.

Возврат денег? Как бы не так!

В среду на протяжении всего игрового дня в столице Италии была ненастная погода. Теннис, как известно, не футбол, в него в дождь играть нельзя – велика вероятность получить травму при резкой смене направления движения, каковых бывает предостаточно. В результате ни один матч не состоялся, и в такой ситуации принято возвращать деньги за билеты. Принято не только на теннисе, но и на любом массовом мероприятии. Однако Федерация тенниса Италии отказалась возвращать деньги, взамен предложив зрителям пропуски на некоторые другие матчи текущего турнира или же посещение целого игрового дня на соревнованиях, которые пройдут в 2020 году.

К нам едет Федерер! Платите больше

Ранее организаторы соревнований отметились ещё одним неоднозначным поступком. Билеты на среду подорожали после того, как своё участие в турнире подтвердил Роджер Федерер. Поскольку стартовый раунд швейцарец пропускал, его первый матч должен был состояться именно в этот день. Таким образом, с билетов собрали повышенную прибыль и полностью оставили её себе. Интересно, что организаторы объяснили повышение цен желанием поощрить болельщиков, которые приобретали билеты, не зная об участии Федерера в турнире.



Не понравилось подорожание билетов и самому Роджеру. «Я слышал, что некоторые фанаты явно не были рады такому ходу со стороны организаторов. Это разочаровывает и меня. Такое «поощрение» выглядит достаточно странно», — отметил Федерер.

Роджер Федерер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Обиделся ли Джокович?

Новак Джокович, как и практически всегда, корректно прокомментировал эту ситуацию. «Я впервые слышу об этом. Но Роджер — главное имя в теннисе. С этой точки зрения, я, может быть, понимаю такое решение. Не чувствую себя обиженным и не считаю это проявлением неуважения к себе или к Рафе. Главное — если будет продано больше билетов и зрителей на трибунах станет больше, то это хорошо для всех».

Джокович — о повышении цен на билеты из-за Федерера: я не обиделся

Правда, здесь сразу вспоминаются недавние слова Ника Кирьоса. «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же». Если считать, что хотя бы отчасти австралиец прав, то эта ситуация как раз является ещё одним ударом по самолюбию Новака, подтверждая, что Роджера любят больше, чем его, и что замечают это не только рядовые болельщики.

«Я устал и измотан из-за этого дерьма»

В итоге всем теннисистам, которые должны были играть матчи второго круга в среду, в четверг пришлось выходить на корт дважды. При этом накануне организаторы до последнего не отпускали теннисистов со стадиона. Резкое недовольство этим высказал Доминик Тим, проигравший Фернандо Вердаско. «Я очень зол на эту ситуацию. Чувствую себя уставшим и измотанным сегодня из-за всего этого дерьма. Мне очень не нравится, как к нам, игрокам, относятся организаторы на этом турнире, поскольку то, что происходило вчера, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. Они знали, что ни один теннисный мяч не будет сыгран, и держат нас здесь до 19:30. Вечером я не пошёл на медицинские процедуры, потому что иначе я бы не выспался, так как мой матч в четверг поставили на 10 часов утра. Я не думаю, что это приемлемо».

Тим: я очень зол и измотан из-за всего этого дерьма

Федерер выиграл два матча за день и снялся

Федерер тем временем победил в двух матчах за день, хотя Борну Чорича и одолел с трудом, отыграв два матчбола. Однако эта нагрузка оказалась для Роджера чересчур высокой, и в пятницу днём он объявил, что снимается с турнира из-за травмы правой ноги. Швейцарец жаловался на дискомфорт и накануне, отмечая, что на это могли повлиять влажные линии на корте. «Я расстроен в связи с тем, что не смогу сыграть сегодня. В физическом плане я не готов на сто процентов, и после консультации с командой было принято решение, что я не буду играть. Рим — один из моих любимых городов. Надеюсь вернуться сюда в следующем году», — сказал Роджер. Отметим, что он лишь в четвёртый раз в карьере снялся до матча и до сих пор ни разу не отказывался от продолжения игры после старта поединка. При этом Федерер провёл уже 1465 официальных матчей.