Димитров готовится к «Ролан Гаррос» по нестандартному плану Андре Агасси

На 4-й неделе мая стартовала квалификация перед главным грунтовым турниром «Ролан Гаррос». Те теннисисты, которые освобождены от этих отборочных соревнований и ещё не набрали как следует игровой практики на данном покрытии, участвуют в четырёх небольших турнирах – Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин.

Турнир WTA/International. Нюрнберг (Германия). Nürnberger Versicherungs Cup



Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 19-25 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.



Заявка на турнир (от 8.04.2019): Юлия Путинцева (38), Айла Томлянович (39), Катержина Синякова (41), Элисон Риске (50), Кирстен Флипкенс (55), Екатерина Александрова (57), Вера Лапко (65), Тамара Зиданшек (67), Евгения Родина (69), Вероника Кудерметова (83), Виталия Дьяченко (95), Светлана Кузнецова (WC), Сабина Лисицки (WC).



Полный список участников.

Отказались от участия: Юлия Гёргес (18), Маргарита Гаспарян (72), Тэйлор Таунсенд (80), Кэйти Бултер (88), Полона Херцог (89), Стефани Фёгель (97).

Действующий победитель: Юханна Ларссон.



Турнир в Нюрнберге (второй по численности город Баварии после Мюнхена) появился в календаре WTA в 2013 году, получив лицензию от обанкротившегося соревнования в Барселоне. Чемпионками Нюрнберга становились Симона Халеп (2013), Эжени Бушар (2014), Карин Кнапп (2015), Кики Бертенс (2016, 2017) и Йоханна Ларссон (2018). Именно матчем с Ларссон начнёт турнир обладательница «уайлд-кард» Светлана Кузнецова. Вообще в Баварию перед стартом «Ролан Гаррос» высадился целый русский десант – в сетку попали сразу пять россиянок: помимо Кузнецовой это Екатерина Александрова, Евгения Родина, Вероника Кудерметова и Виталия Дьяченко. Ещё одна представительница России, Маргарита Гаспарян, значившаяся в заявке, от участия отказалась. Родина уже свой матч проиграла в воскресенье, в первом круге сошлись по сетке Дьяченко с Кудерметовой. Александрова посеяна под 5-м номером, а возглавили посев Юлия Путинцева и Катержина Синякова.

Турнир WTA/International. Страсбург (Франция). Internationaux de Strasbourg



Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 19-25 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.



Заявка на турнир (от 8.04.2019): Эшли Барти (9), Арина Соболенко (10/WC), Ван Цян (16), Каролин Гарсия (21), Софья Кенин (36), Даяна Ястремская (37), Чжан Шуай (42), Чжэн Сайсай (43), Ван Яфань (51).

Полный список участников.

Отказались от участия: Камила Джорджи (30), Михаэла Бузэрнеску (31), Анастасия Павлюченкова (34), Петра Мартич (40), Ализе Корне (54), Александра Крунич (62).

Действующий победитель: Анастасия Павлюченкова.



Женский турнир в Страсбурге разыгрывается с 1987 года. В 1999-м финалисткой тут была россиянка Елена Лиховцева, в 2010-м титул завоевала Мария Шарапова, а в 2018-м – Анастасия Павлюченкова, которая значилась в заявке и в нынешнем розыгрыше, но решила сняться с соревнований. Возглавили посев-2019 Эшли Барти и Арина Соболенко, получившая «уайлд-кард» и уже прошедшая во второй круг.

Турнир АТР World Tour 250. Женева (Швейцария). Banque Eric Sturdza Geneva Open



Призовой фонд: € 524 340.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 19-25 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.



Заявка на турнир (от 8.04.2019): Александр Зверев (3), Григор Димитров (29/Q), Стэн Вавринка (36/WC), Мартон Фучович (37), Жоау Соуза (43), Раду Албот (46), Андреас Сеппи (47), Мэттью Эбден (51), Дамир Джумхур (53/Q), Адриан Маннарино (57), Леонардо Майер (61), Фелисьяно Лопес (88/WC), Янко Типсаревич (372/WC).



Полный список участников.

Отказались от участия: Даниил Медведев (14), Фабио Фоньини (18), Ласло Джере (32), Гидо Пелья (34), Филипп Кольшрайбер (41), Маттео Берреттини (54), Маккензи Макдональд (59), Хауме Мунар (60), Робин Хасе (62), Малек Жазири (65), Пабло Андухар (70).

Действующий победитель: Мартон Фучович.



Турнир в Женеве проводился с 1980 по 1991 год, после чего прекратил существование. В 2015-м он вернулся в календарь ATP-тура, получив лицензию у Дюссельдорфа. Соревнования проходят в Parc des Eaux-Vives – старейшем и крупнейшем теннисном клубе Швейцарии на берегу Женевского озера. В 2015 году чемпионом стал Томас Беллуччи, а затем – дважды Стэн Вавринка (2016, 2017) и следом Мартон Фучович (2018). Стэн получил в нынешнем розыгрыше 2-й номер посева, Мартон – 4-й, а возглавил сетку немец Александр Зверев, которому не хватило игровой практики перед «Ролан Гаррос». Значился в заявке россиянин Даниил Медведев, но он решил всё же сняться с соревнований, как и 10 других теннисистов. А вот Григор Димитров решил поступить иначе. По совету своего наставника Андре Агасси, чтобы почувствовать уверенность в себе, болгарин решил начать турнир в Женеве с квалификации. Цель была выполнена, Григор пробился в основу через отборочные соревнования. Так кстати поступил и экс-23-я ракетка мира Дамир Джумхур, который тоже попал в основу.

Турнир АТР World Tour 250. Лион (Франция). Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon



Призовой фонд: € 524 340.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 19-25 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.



Заявка на турнир (от 8.04.2019): Николоз Басилашвили (17), Денис Шаповалов (20/WC), Роберто Баутиста-Агут (23), Ришар Гаске (26/WC), Феликс Оже-Альяссим (33), Стив Джонсон (39), Джон Миллман (40), Жереми Шарди (42), Душан Лайович (48), Пьер-Юг Эрбер (50), Жо-Вильфрид Цонга (116/SR).

Полный список участников.



Отказались от участия: Джон Иснер (10), Милош Раонич (15), Ян-Леннард Штруфф (45), Томаш Бердых (97/SR).

Снялись с турнира: Михаил Кукушкин (44), Мартин Клижан (49).

Действующий победитель: Доминик Тим.



Турнир в Лионе проводился с 1987 по 2009 год в зале, после чего переехал в Монпелье. В 2017-м ATP-тур вернулся в третий по численности населения город Франции, получив лицензию от грунтового турнира в Ницце. Чемпионами на новом месте стали Жо-Вильфрид Цонга (2017) и Доминик Тим (2018). Австриец решил титул не защищать. Возможно, его команда учла опыт прошлого года, когда после победы в Лионе он затем дошёл до финала «Ролан Гаррос», где ему не хватило сил в противостоянии с Рафаэлем Надалем. А вот Цонга попал в число участников Лиона-2019 по «замороженному» рейтингу и пробился уже во второй круг. Возглавили посев в этом году Николоз Басилашвили и Роберто Баутиста-Агут.