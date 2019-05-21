Кирьос считает «Ролан Гаррос» «отстоем», а Федерер вернулся в Париж

Теннисные силы стремительно группируются всё ближе к Парижу, где уже в ближайшее воскресенье стартует главный грунтовый турнир сезона – «Ролан Гаррос». Лучшие ракетки мира в основном взяли несколько дней перерыва после связки двух «Мастерсов» — Мадрид – Рим, кто-то уже добрался до столицы Франции и начал тренировки, а некоторые решили набрать ещё игровой практики на небольших турнирах в Женеве и Лионе (мужчины), Нюрнберге и Страсбурге (женщины). Об этом и других событиях – в нашей подборке соцсетей спортсменов.
Россиянка Анастасия Павлюченкова решила не защищать прошлогодний титул в Страсбурге, а провести микросборы во французском Провансе в качестве подготовки к «Ролан Гаррос».
Канадка Эжени Бушар после того, как в марте проиграла в квалификации в Майами, взяла паузу в выступлениях. Возможно, занятия сёрфингом во Флориде мотивируют её на новые подвиги на кортах. Во всяком случае, официально с «Ролан Гаррос» она ещё не снялась.
Точно известно, что в этом году в Париже не сыграет двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» (2012, 2014) Мария Шарапова, которая из-за травмы плеча не играет с января и пропустила уже всю грунтовую серию. Но россиянка постоянно в движении, в частности она по делам своего конфетного бизнеса побывала на выставке в Чикаго.
Для венгерской теннисистки Фанни Штолляр «Ролан Гаррос»-2019 уже закончен – она проиграла в стартовом раунде квалификации швейцарке Тимя Бачински.
Давно закончился теннис для россиянки Анны Курниковой, но она по-прежнему источает позитив.
А вот австралиец Ник Кирьос, давно примеривший на себя образ мальчиша-плохиша, недоумевают, почему все так носятся с этим грунтом, который он назвал «отстоем». Настоящее теннисное покрытие, по мнению главного бузотёра тенниса, – это трава, и он ждёт не дождётся, когда придёт время Уимблдона.
Экс-первая ракетка мира и чемпионка Парижа-2016 Гарбинье Мугуруса похвасталась обложкой глянцевого журнала со своей фотографией.
Победитель «Ролан Гаррос»-2015 Стэн Вавринка решил заглянуть в кинотеатр, чтобы перезагрузиться.
Прошлогодний финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим более основательно подготовился к нынешнему розыгрышу. Во-первых, он не стал играть на предварительном турнире в Лионе, как в 2018-м, а во-вторых, предстал перед всеми с новой стрижкой.
Любимая девушка Тима – француженка с сербскими корнями Кристина Младенович побывала на футбольном гала-вечере вместе со своим братом Лукой.
Тема футбола затронута и в видео на странице Серены Уильямс. Дочь трёхкратной чемпионки «Ролан Гаррос» Алексис-Олимпия демонстрирует первые навыки обращения с футбольным мячом.
Прошлогодний полуфиналист турнира Хуан-Мартин Дель Потро уже совершает пробежки по Елисейским полям.
До Триумфальной арки добралась и полуфиналистка-2013 Виктория Азаренко.
В тех же краях прогуливается и первая ракетка мира Наоми Осака. Во время грунтовой серии она не смогла ни разу добраться до финала (лучший результат – полуфинал Штутгарта), но главную задачу пока выполнила – осталась лидером мирового рейтинга. Интересно, что будет через две недели.
Чемпион-2009 Роджер Федерер впервые с 2015 года ступил на корты «Ролан Гаррос».
Ну а 11-кратный победитель «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сигнализирует, что готов в очередной раз доказать, что только он может называться Грунтовым королём. Скоро всё начнётся.
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