Кирьос считает «Ролан Гаррос» «отстоем», а Федерер вернулся в Париж

В то время как Азаренко и Осака гуляют по Парижу, а Бушар осваивает сёрфинг, Серена учит дочку играть в футбол.

Теннисные силы стремительно группируются всё ближе к Парижу, где уже в ближайшее воскресенье стартует главный грунтовый турнир сезона – «Ролан Гаррос». Лучшие ракетки мира в основном взяли несколько дней перерыва после связки двух «Мастерсов» — Мадрид – Рим, кто-то уже добрался до столицы Франции и начал тренировки, а некоторые решили набрать ещё игровой практики на небольших турнирах в Женеве и Лионе (мужчины), Нюрнберге и Страсбурге (женщины). Об этом и других событиях – в нашей подборке соцсетей спортсменов.

Димитров готовится к «Ролан Гаррос» по нестандартному плану Андре Агасси Русский десант в Нюрнберге, отказ от защиты титула Павлюченковой в Страсбурге, урок Лиона для Тима и необычная схема Димитрова в Женеве.

Россиянка Анастасия Павлюченкова решила не защищать прошлогодний титул в Страсбурге, а провести микросборы во французском Провансе в качестве подготовки к «Ролан Гаррос».

Канадка Эжени Бушар после того, как в марте проиграла в квалификации в Майами, взяла паузу в выступлениях. Возможно, занятия сёрфингом во Флориде мотивируют её на новые подвиги на кортах. Во всяком случае, официально с «Ролан Гаррос» она ещё не снялась.

Точно известно, что в этом году в Париже не сыграет двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» (2012, 2014) Мария Шарапова, которая из-за травмы плеча не играет с января и пропустила уже всю грунтовую серию. Но россиянка постоянно в движении, в частности она по делам своего конфетного бизнеса побывала на выставке в Чикаго.

Для венгерской теннисистки Фанни Штолляр «Ролан Гаррос»-2019 уже закончен – она проиграла в стартовом раунде квалификации швейцарке Тимя Бачински.

Давно закончился теннис для россиянки Анны Курниковой, но она по-прежнему источает позитив.

А вот австралиец Ник Кирьос, давно примеривший на себя образ мальчиша-плохиша, недоумевают, почему все так носятся с этим грунтом, который он назвал «отстоем». Настоящее теннисное покрытие, по мнению главного бузотёра тенниса, – это трава, и он ждёт не дождётся, когда придёт время Уимблдона.

Экс-первая ракетка мира и чемпионка Парижа-2016 Гарбинье Мугуруса похвасталась обложкой глянцевого журнала со своей фотографией.

Победитель «Ролан Гаррос»-2015 Стэн Вавринка решил заглянуть в кинотеатр, чтобы перезагрузиться.

Прошлогодний финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим более основательно подготовился к нынешнему розыгрышу. Во-первых, он не стал играть на предварительном турнире в Лионе, как в 2018-м, а во-вторых, предстал перед всеми с новой стрижкой.

Любимая девушка Тима – француженка с сербскими корнями Кристина Младенович побывала на футбольном гала-вечере вместе со своим братом Лукой.

Тема футбола затронута и в видео на странице Серены Уильямс. Дочь трёхкратной чемпионки «Ролан Гаррос» Алексис-Олимпия демонстрирует первые навыки обращения с футбольным мячом.

Прошлогодний полуфиналист турнира Хуан-Мартин Дель Потро уже совершает пробежки по Елисейским полям.

До Триумфальной арки добралась и полуфиналистка-2013 Виктория Азаренко.

В тех же краях прогуливается и первая ракетка мира Наоми Осака. Во время грунтовой серии она не смогла ни разу добраться до финала (лучший результат – полуфинал Штутгарта), но главную задачу пока выполнила – осталась лидером мирового рейтинга. Интересно, что будет через две недели.

Чемпион-2009 Роджер Федерер впервые с 2015 года ступил на корты «Ролан Гаррос».

Ну а 11-кратный победитель «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сигнализирует, что готов в очередной раз доказать, что только он может называться Грунтовым королём. Скоро всё начнётся.