Теннисистка из США хочет играть красивой. Неужели наряд Серены хотят запретить?

Американка рвёт шаблоны и делает теннис популярным. А её загоняют в абсурдные рамки и запрещают безобидные наряды. Даже милый костюм кошки.

Серена Уильямс в этом году играет нечасто, не радует болельщиков громкими победами, регулярно снимается по ходу матчей, а на грунте и вовсе провела всего один полноценный поединок. Любая теннисистка в подобной ситуации была бы отброшена на задворки информационного поля. Любая, но не Серена.

37-летняя американка, несмотря на 10-е место в рейтинге, расценивается букмекерами как главный претендент на титул «Ролан Гаррос». Она может месяцами не появляться на корте, но её всё равно будут обсуждать чаще, чем Марию Шарапову и уж тем более чем всех остальных. Очевидно, нравится это далеко не всем. Открытый чемпионат Франции ещё не стартовал, а Серена уже оказалась втянута в громкий скандал. Организаторы внезапно вспомнили о её прошлогоднем экстравагантном наряде и устроили охоту на ведьм.

Неужели кто-то готов дойти до абсурда, лишь бы напакостить великой чемпионке?

Серена вернулась на корт раньше Шараповой Из-за травмы левого колена Серена не выходила на корт 1,5 месяца. Сейчас она играет на грунте в Риме, где встретится со своей сестрой Винус.

Париж, ты ли это?

За несколько дней до начала «Ролан Гаррос» директор турнира Ги Форже признался, что организаторы попросили производителей экипировки присылать им эскизы формы, в которой игроки будут выступать на самых известных грунтовых кортах мира. Он отметил, что они не собираются никому ничего запрещать и мешать брендам работать. По словам Форже, такое взаимодействие должно лишь помочь компаниям «найти нужную эстетику».

Само по себе такое поведение организаторов выглядит странным. Ладно бы речь шла о чопорном Уимблдоне, где игрокам разрешено выступать исключительно в белой экипировке. Но ведь нет, цензурировать форму теннисистов взялись в мировой столице моды. В том самом Париже, который всегда задавал новые тренды и рушил стереотипы.

А поводом для закручивания гаек послужил скандальный и эпатажный костюм Серены Уильямс образца «Ролан Гаррос»-2018.

Скандальный костюм супергероя

Об этом открыто заявил президент французской федерации тенниса Бернар Джудичелли. Тот самый, который отказался давать Шараповой «уайлд-кард» даже в квалификацию «Ролан Гаррос» после допинговой дисквалификации. «Этот наряд больше не будет принят», — безапелляционно заявил чиновник, подчеркнув, что необходимо уважать игру и историю турнира. После таких слов можно подумать, что Серена вышла на легендарные корты в набедренной повязке, а то и вовсе без неё.

На самом деле, всё наоборот. Уильямс-младшая выбрала для прошлогоднего грунтового турнира «Большого шлема» обтягивающий чёрный костюм, полностью закрывающий ноги, с красным поясом на животе. Наряд, безусловно, необычный и даже шокирующий, но никаким неуважением к традициям там и не пахнет. Сама Серена объяснила, что в такой одежде чувствует себя супергероем, королевой вымышленной страны Ваканды из фильма «Чёрная пантера». Она посвятила этот образ всем женщинам, которые «перенесли трудности на пути к материнству, но смогли вернуться». Серена уверена, что для этого требуется бесстрашие, как раз присущее женщине-кошке. Кроме того, комбинезон был призван улучшить кровообращение спортсменки в связи с лёгочной эмболией.

Очень нелепо: спортсмены и их наряды на Met Gala 2019 Серена Уильямс в образе «взбесившегося цыплёнка», Бэкхем младший в килте и Дуэйн Уэйд в бархате с позолотой. Кто круче?

Дискриминация и цензура

Яркий наряд Серены Уильямс не мог не вызвать бурю эмоций у любителей тенниса и даже тех, кто далёк от некогда любимой игры аристократов. Наверняка американка это понимала, а потому намеренно шла на провокацию. Она хочет не только побеждать, но и привлекать внмание к теннису, делает его популярнее и зрелищнее.

Вполне нормально, что смелый образ легендарной теннисистки у многих вызвал отторжение и стал самой обсуждаемой темой первой недели турнира. Но называть такую экипировку недопустимой по меньше мере некорректно. Уровень допустимого оценивают организаторы, и раз Серену не дисквалифицировали и даже не оштрафовали, то она имела полное право выходить на корт в таком костюме.

Если бы в чёрном слитном наряде на «Ролан Гаррос» появилась другая спортсменка, то эта новость обсуждалась бы максимум пару часов и вряд ли бы вышла за пределы спортивных ресурсов. И уж точно никто бы не стал вводить цензуру на экипировку после этого инцидента. Получается, то, что можно остальным, для Серены под запретом? Понятно, что Серена – не все, а потому и спрос с неё несоизмеримо выше. Но в данном случае просматривается дискриминация великой теннисистки.

Реакция организаторов логике поддаётся слабо. Допустим, раньше никому в голову не приходило, что можно играть на «Ролан Гаррос» в таком костюме. Но тогда надо чётко прописать критерии, которых должны придерживаться производители. Вместо этого организаторы решили в ручном режиме проверять каждый эскиз, при этом «ничего не запрещая». Что это, если не махровая цензура? При такой схеме одной спортсменке на какой-то образ дадут добро, а вторую (угадайте, кого) развернут. Впрочем, чиновников тоже можно понять, ведь нельзя же в регламенте прописать: «Серене Уильямс запрещено играть в чёрном обтягивающем костюме».