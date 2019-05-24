«В матче с Кирьосом я взбесился, но иногда полезно выплеснуть эмоции»

Даниил Медведев до нынешнего года почти не выигрывал на песчаном покрытии, но этот грунтовый сезон начал блестяще. Россиянин вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, одержав по пути первую в карьере победу над лидером мирового рейтинга (Новаком Джоковичем), затем пробился в финал турнира в Барселоне. На «Мастерсах» в Мадриде и Риме, однако, Даниил сыграл неудачно, потерпев поражения в стартовых раундах. Тем не менее он пока держится в топ-8 чемпионской гонки ATP, по итогам которой сформируется состав участников итогового чемпионата в Лондоне. В интервью The New York Times Медведев объяснил причины поражения Нику Кирьосу в Риме, порассуждал о выступлениях на грунте в целом и о готовности к «Ролан Гаррос».
«В теннисе очень много факторов, которые могут выбить из колеи»
— Вы отмечали свои успехи в том, чтобы держать темперамент и эмоции под контролем. Во время проигранного Нику Кирьосу матча первого круга в Риме, однако, вы сломали ракетку. Всё-таки с контролем ещё есть проблемы?
— Я просто был расстроен. Я был недоволен своей игрой и тем, как складывался матч. Я проиграл свою подачу в начале третьего сета, сделав 4 невынужденные ошибки. Я ошибся, выполняя укороченный удар, неудачно сыграл у сетки. В какой-то момент я взбесился, хотя и понимаю, что это нехорошо. Иногда полезно выплеснуть эмоции. Но всё время так быть не может. Иногда эмоции берут верх.
Я много работаю над собой в психологическом плане на корте и за его пределами. Иногда мне нужно вести себя лучше, но в теннисе очень много факторов, которые могут выбить из колеи. Это случается со всеми, даже с сильнейшими. Есть, пожалуй, лишь несколько игроков, которые по 10 лет могут выступать без подобных проблем. Мы все знаем этих ребят, их не так много. Поэтому я работаю над стабильностью в своей игре. Это самое сложное в теннисе.
— В Риме у вас также были проблемы со спиной. Как вы себя чувствуете перед «Ролан Гаррос» в физическом плане?
— Я играл не слишком хорошо, но такие дни бывают. Я не мог как следует подготовиться к турниру, потому что был травмирован и не в форме. Были проблемы с ногой, и поясница заболела во время матча именно из-за них. Просто организм берёг себя. Я не мог показывать свой теннис, всё складывалось не так, как нужно. Но уверен, что к «Ролан Гаррос» всё будет в порядке.
«Понимаю, как играть на песке, когда в хорошей форме»
— Опишите свою игру на грунте.
— На этом покрытии я чувствую себя уверенно благодаря тому, что одержал немало хороших побед на первых грунтовых турнирах сезона. Понимаю, как играть на песке, когда я в хорошей форме, хорошем настроении и хорошо готов физически. Это самое главное. Вопрос в том, как подходить в таком состоянии ко всем турнирам. Не только на грунте, но и на траве, и на харде.
— Вы великолепно выступаете на протяжении последних полутора лет. Вы придерживаетесь какой-то долгосрочной стратегии или просто идёте от матча к матчу?
— И то, и другое. У меня есть разработанная вместе с командой долгосрочная стратегия, заключающаяся в физической подготовке, в том, чтобы было меньше травм. Также я работаю над психологией, что, надеюсь, будет помогать мне на протяжении всей моей карьеры. Важно стараться победить в каждом матче. Понятно, что это нереально, что каждый раз кто-то должен проиграть – но к каждому поединку нужно быть готовым психологически. Я постоянно работаю над своей игрой. В то же время нужно двигаться от матча к матчу. Представьте себе, что десять лет вы будете думать только о долгосрочной перспективе, а потом внезапно ваша карьера закончится.
«Не хочу называть конкретные слабые стороны»
— У вас очень стабильная игра. Что конкретно вы стараетесь улучшить?
— Всё. Каждый мой удар достаточно хорош, но нужно извлекать из этого преимущество, заканчивать больше розыгрышей на хафкорте, у сетки. Процент попадания первой подачи тоже должен быть выше. Я не хочу называть конкретные слабые стороны – тогда все о них узнают. Предпочитаю просто молча работать над ними и улучшать их.
— Вы наверняка хотите выиграть турнир «Большого шлема». Чего вам сейчас для этого не хватает?
— Турниры «Большого шлема» — это очень трудные соревнования, потому что они длятся две недели. Нужно играть стабильно и быть сильным физически. Встречи проходят в пятисетовом формате, и нельзя терять свою игру, что иногда случается. Нужно набраться как можно больше опыта, потому что таких турниров всего четыре. Поначалу мне было нелегко, потому что все мэйджоры разные — от атмосферы до типа тренировок. Всё это было новым и непривычным для меня. Это может выбить из колеи, а привычная рутина очень важна.
Я стал лучше понимать, как следует готовиться к турнирам «Большого шлема». Нужно быть готовым ко всему. В этом году я достаточно хорошо выступил на Australian Open. Это помогает обрести уверенность. Начинаешь относиться к таким турнирам как к обычным, хотя они и не являются таковыми. Стараешься убедить себя, что нужно просто одержать очередную победу. Надеюсь, однажды я выйду в полуфинал, а потом и завоюю титул.
- 24 мая 2019
-
19:29
-
18:50
-
18:33
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
16:35
-
16:33
-
15:56
-
15:51
-
14:56
-
14:46
-
13:57
-
13:04
-
12:29
-
11:51
-
11:05
-
10:34
-
09:25
-
09:24
-
00:35
-
00:12
- 23 мая 2019
-
23:24
-
22:35
-
22:31
-
22:18
-
21:44
-
21:26
-
21:09
-
21:03
-
19:23
-
19:00
-
18:44
-
18:16
-
17:53