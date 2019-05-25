Даёшь «ястребиный глаз» на грунте? Накануне «Ролан Гаррос» назревает революция

История появления «Ястребиного глаза»

Hawk-Eye давно стал привычным элементом теннисных турниров. Система, название которой переводится как «Ястребиный глаз» (либо «Соколиный» — обе птицы на английском обозначаются одним и тем же словом Hawk), прошла тестирование в конце 2005 года и была впервые опробована на Кубке Хопмана – 2006. «Мастерс» в Майами в марте того же года стал первым турниром с рейтинговыми очками, на котором применили Hawk-Eye. Среди «Шлемов» первым стал US Open – 2006, а с 2007 года систему стали использовать на всех крупных соревнованиях. В том же году количество разрешённых повторов на сет увеличили с двух до трёх, плюс один на тай-брейке. При этом если игрок оказывается прав, беря повтор, то количество попыток у него не уменьшается.

При этом в первые годы возникали ситуации, когда след отскока мяча, показываемый «Ястребиным глазом», не соответствовал отметке, которую иногда можно разглядеть на харде – пусть и намного более бледную, чем на грунте. Именно по причине нечёткости следа на жёстком покрытии отметка от мяча никогда не бралась в расчёт судьёй на вышке, в отличие от грунта, где арбитр нередко спускается и смотрит след отскока, после чего может поменять решение. Например, в Дубае-2007 Hawk-Eye показал, что мяч после удара Михаила Южного в матче с Рафаэлем Надалем чуть-чуть задел линию, хотя судя по отметке там был крошечный аут. Через несколько месяцев Hawk-eye сработал уже в пользу Надаля – в финале Уимблдона с Роджером Федерером. Швейцарец был уверен, что мяч вышел, и остался настолько недоволен этим, что просил отключить систему на оставшуюся часть финала. Согласно официальным данным, погрешность «Ястребиного глаза» составляет до 3,6 миллиметра. Диаметр теннисного мяча – 67 миллиметров.

Судья отменил двойную ошибку на матчболе

В настоящий момент все крупные турниры оснащены системой Hawk-Eye. Где-то она есть только на главных кортах, а на тех же «Шлемах» ей оборудованы все площадки. Не используется «Ястребиный глаз» только на грунтовых соревнованиях, где судьи по-прежнему ориентируется на отпечатки мяча. Однако всё чаще поднимаются разговоры о том, что повторы нужны и на песчаном покрытии. Например, во время матча первого круга «Мастерса» в Риме между Николозом Басилашвили и Мартоном Фучовичем судья на вышке поправил линейного коллегу, отменив двойную ошибку грузинского теннисиста. Произошло это, когда у Николоза был четверной матчбол, и Мартон вместо мини-брейка и двух своих подач получил первую подачу соперника. Отметка выглядела так, что мяч не коснулся линии, однако арбитр посчитал, что зазор отсутствует. После поражения венгерский теннисист сфотографировал отпечаток и выложил его в «сториз» своего «инстаграма», а видеозапись инцидента появилась в «твиттере».

«Это жестоко. Нам нужен Hawk-Eye»

На эту ситуацию отреагировали другие теннисисты. Денис Шаповалов оставил комментарий «Это жестоко. Нам нужен Hawk-Eye на грунте. Должен быть какой-то способ установить его. Что вы думаете?». Канадцу ответил Андрей Рублёв, прикрепивший фотографии двух эпизодов третьего сета своего матча с Фабио Фоньини в Монте-Карло, где телевизионные повторы показывали аут, а итальянцу засчитывали попадания. Шаповалов выразил своё сочувствие и отметил, что был в схожей ситуации в Мадриде, играя с Феликсом Оже-Альяссимом. «На 100% согласен, что на грунтовых кортах необходим Hawk-Eye! Особенно если они всегда показывают по ТВ, попал мяч или нет», — добавил Андрей. «В каждом матче хватает спорных моментов. Мне кажется нечестным, что на грунте у игроков нет возможности проверять решения арбитров, как на других покрытиях», — это Шаповалов написал в ответ на комментарий одного из болельщиков.

Кстати, Денис оказался также участником спорного эпизода с Карлосом Рамосом – тем самым арбитром, с которым Серена Уильямс скандалила в финале US Open – 2018. Соперник Шаповалова, Уго Умбер, выполнил неточную подачу (по мнению канадца). Денис не остановил игру, а лишь пошёл проверять отметку на грунте сразу после приёма. Карлос Рамос, согласно правилам, засчитал очко Умберу, который спокойно пробил в свободный угол. Шаповалов начал яро возмущаться, отказался продолжать матч и вызвал супервайзера. Тот не изменил решения судьи и отдал очко французскому теннисисту. Впрочем, победу в итоге всё равно одержал Денис.

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Неточные ТВ-повторы и фотографии Стаховского

С ТВ-повторами, упомянутыми Рублёвым, есть один нюанс – они используют гораздо меньше камер, чем официальный Hawk-Eye, что, естественно, уменьшает их точность. Про погрешность до 3,6 миллиметра на кортах с установленным «Ястребиным глазом» мы уже упоминали, а погрешность подобных телевизионных повторов официально неизвестна, но она явно больше – скорее всего, в несколько раз. Словом, полностью доверять им не стоит, а вот установка Hawk-eye хотя бы на крупнейших грунтовых соревнованиях – то, о чём их организаторам нужно задуматься.

Доходы Открытого чемпионата Франции, соревнований в Мадриде и Риме, а также «Мастерса» в Монте-Карло точно достаточно велики, чтобы позволить себе соответствующее оборудование и должным образом настроить его. Есть точка зрения, что «Ястребиный глаз» на грунте будет менее точен, чем на харде или траве, из-за пыли, поднимающейся после отскока мяча от корта, но без него проблем, как видно, тоже хватает. Споры возникают далеко не первый год. Например, на «Ролан Гаррос» — 2013 Сергей Стаховский фотографировал отметку от мяча после своего удара, когда судья на вышке определил аут, и выкладывал её в «твиттер». Украинцу присудили штраф, хотя чуть ранее, на турнире в Мюнхене, он также сделал фотографию и получил только предупреждение за неспортивное поведение.

Опелка проиграл с матчболов после решения судьи на вышке

Были спорные ситуации и на турнирах на этой неделе. В Лионе дополнительной драматичности эпизоду придало то, что он произошёл на матчболе. Райлли Опелка подал при 6:4 на решающем тай-брейке в свою пользу, линейный засчитал аут после приёма Корентена Муте, но судья на вышке определил касание линии. В итоге Муте одержал победу со счётом 12:10, а Опелка не подал арбитру руку.

Во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос» судья засчитала попадание после удара Аны Богдан в матче с Конни Перрин, хотя даже по телевизионному повтору явно видно, что траектория полёта мяча такова, что он никак не мог коснуться линии.

Напоследок небольшая задачка от официального «твиттера» Теннисной федерации Австралии. В преддверии старта «Ролан Гаррос» они опубликовали фото отпечатка подачи, спросив, должно ли это считаться за аут или за попадание. Разошлись даже мнения игроков – Иван Любичич написал, что мяч попал, поскольку зазора между отпечатком и линией нет, а Томаш Бердых ответил ему, что там аут, потому что он не видит касания линии. А что думаете вы?