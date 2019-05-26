«Аккредитации на «Ролан Гаррос» у теннисистов – корпоративная внутренняя валюта»

26 мая начинается второй турнир в году из серии «Большого шлема». Второй, но самый перегруженный по многим факторам. Очень хотела в этот раз поехать навестить старого знакомого, но не сложилось. Не так просто, как оказалось, после окончания профессиональной карьеры попасть в то место, которое в целом не так чтобы когда-то особо любил (без учёта самого Парижа, конечно же), а сейчас вдруг очень хочется. Никогда у меня не складывались отношения с этим специфическим грунтом. Из всех 11 раз, что я на нём выступала, я выиграла только три матча, и те уже под конец процесса – в квалификации с разницей в пару лет. Бывает такое. Вот просто не моё было, и хоть ты тресни.

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Видимо те же проблемы с недопониманием друг друга переместились из жизни на корте в следующую жизнь за ним. Думала, что получится поехать по работе, но проскочила срок подачи заявки на медиа-аккредитацию, а март к тому времени был уже на исходе. Период, когда довольно поздно спрашивать кого-то из играющих теннисистов о возможности сесть к ним на аккредитационный хвост. Ибо два месяца до начала «Ролан Гаррос» — это уже впритык с вопросами такого формата. Обычно все игроки начинают зондировать почву на предмет лишней аккредитации у другого игрока уже на Индиан-Уэллс. Проскакивают легкие корпоративные подкаты, вроде: «А с кем ты в этом году на Роллан едешь?», и даже в это время задающий подобный вопрос «лишней аккредитации не будет!?» человек уже готов услышать ответ: «У меня папа, мама и ещё друзья, у которых мы живём рядом со стадионом». И так почти у каждого второго.

Вообще аккредитации на турниры у теннисистов такая своеобразная корпоративная внутренняя валюта. Кто-то, зная, что никого не ждёт на РГ, меняет свою свободную на место в Уимблдоне. Кто-то заранее на Австралию, кто-то на турниры попроще. И так по кругу без конца.

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Париж же центр Европы. Почти уже экватор теннисного сезона, а значит по возможности к каждому теннисисту, считающему своим домом страны на континенте Евразия, обязательно подтягиваются братья, сёстры, мужья, жёны, дедушки, бабушки и далее по бесконечному списку родственников. Все хотят хоть когда-то в этом закольцованном процессе тура, помимо предсезонки, видеть близких и родных. Пусть ненадолго, но всё-таки. Помимо географии и приближения середины сезона, именно Гаррос привлекает к себе большое количество людей, как-то связанных с теннисистами и с туром. Париж привлекает ещё и возможностью закупиться чем-то европейским. Мамы, бабушки, тёти, подруги и жены шастают по магазинам, аутлетам и прочим радостным местам потребителя.

В целом даже не очень важно, по которой из причин стягиваются те или иные люди на Гаррос. Аккредитаций в целом не так много на одного игрока, а просящих обычно целая вереница. Про топ-игроков я вообще молчу. У них там вечный вагон сопровождающих лиц, и как они справляются, я в целом понимаю с трудом. И да, вы не думайте, что если ты условная Серена Уильямс, то тебе дадут на 5 лишних аккредитации больше. Это французы, у них всё под учёт. Они, конечно, за турнирную выслугу лишнюю выделят, но при особых условиях и обсуждениях. Такие дела. Потому что каждому игроку в день матча положены ещё несколько билетов, и если кто-то жаждет вас посмотреть, придёт на конкретный матч, а просто так шляться по стадиону, да ещё с возможностью прохода в подтрибунные помещения, — это уже лишнее. Может в чём-то организаторы таких больших турниров и правы. Может быть… Хотя бы потому, что бывали такие случаи, когда кто-нибудь из игроков продавал кому-то одну из своих оставшихся свободных аккредитаций, но я вам этого не говорила.

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В общем оказалась я в ситуации не из простых, и в итоге предприняла попытку написать одному из помощников WTA с просьбой помочь мне в таком вот непростом вопросе. Как и ожидалось, мне дали от ворот поворот, но не потому что не готовы отвечать за лишних людей, а потому что WTA толком не имеют полномочий на турнирах серии «Большого шлема». Так как эта четвёрка соревнований издревле работает по правилам ITF. Вот такой замкнутый получился у меня круг. Я в итоге решила, что это судьба и в целом без особых сожалений прокомментирую для вас матчи основной сетки прямиком из Москвы.